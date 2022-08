Sandman: Sezonul 2, Lansarea rămâne un mister

Adaptarea pentru televiziune The Sandman are un succes uriaș, dar încă nu se anunță concret că va exista un al doilea sezon . A vorbit despre asta însuși Neil Gaiman, autorul original al benzii desenate revoluționare din anii 1990, care a supravegheat personal dezvoltarea serialului. Pe scurt, totul este despre bani.

Serialul, a explicat autorul pe Twitter unde este foarte activ, este „foarte scump” de realizat, așa că pentru a confirma un al doilea sezon Netflix are nevoie ca primul să meargă „incredibil de bine”. Ca să vedem din primele date, se pare că nu vor fi probleme majore: așa cum a confirmat însuși Gaiman, serialul a fost cel mai urmărit din lume în ultimele trei săptămâni. Dar asta poate să nu fie suficient, nu în ultimul rând pentru că nu au lipsit zvonurile contradictorii: Deși este adevărat că fanii materialului sursă au fost copleșitor de entuziasmați de transpunere, unii susțin că pentru începători poate fi puțin greu de digerat. Să o spunem astfel: The Sandman (atât benzile desenate, cât și serialul) este atât de bine făcut încât reușește să pătrundă cu oarecare ușurință în mainstream, dar rămâne un produs fundamental de nișă.

Acestea fiind spuse, Gaiman a confirmat că Netflix nu este singurul care dictează soarta serialului . Adică: dacă refuză, producția are dreptul să încerce să apeleze la alte platforme și distribuitori, precum Disney sau HBO. Să lămurim imediat: încă nu s-a decis nimic, așa că deocamdată așteptăm câteva informații oficiale.

Primul sezon din The Sandman a avut premiera pe Netflix pe 5 august și constă din zece episoade „obișnuite” plus unul bonus , care a fost lansat două săptămâni mai târziu. Acesta din urmă include adaptarea a două nuvele preluate din benzile desenate inițiale și anume The Dream of a Thousand Cats (animat) și Calliope (live action). Potrivit datelor oficiale, serialul a sărit în topul 10 global al celor mai vizionate seriale de pe Netflix după doar trei zile, cu 69,5 milioane de ore vizionate. În săptămâna următoare orele aproape s-au dublat, cu 127,5 milioane; cea de după aceea a fost de 77,2 milioane. Cu alte cuvinte, seria a fost în fruntea topului 10 timp de trei săptămâni consecutive. Vom vedea cum va fi pe viitor.