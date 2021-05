Scaun de gaming – 5 criterii de alegere

Pentru cei care petrec multe ore in fata calculatorului, un scaun confortabil, proiectat si construit pentru nevoile lor, este esential pentru asigurarea unei experiente de gaming perfecte. In alegerea unui scaun din aceasta categorie trebuie sa luam in considerare cateva criterii esentiale pentru a fi siguri ca nu vom avea regrete sau dureri din cauza acestei investitii.

Proiectat si construit pentru gaming

Inainte de a face o alegere din imensa oferta de scaune confortabile de gaming, trebuie sa ne asiguram ca articolul care ne-a atras atentia este potrivit cu intentia de utilizare. Pentru pasionatii de gaming este nevoie de un scaun care sa permita reglari ale diferitelor componente, inclusiv pe inaltime, precum si posibilitatea de deplasare usoara pe podea. Cu cat nevoile de utilizare sunt mai speciale (folosirea unui volan cu pedale sau a unei manse de avion), cu atat trebuie sa fie mai mare atentia in ceea ce priveste posibilitatile de ajustare a pozitiei diferitelor componente ale scaunului.

In mod evident, cine se joaca din cand in cand, in special cei care prefera o consola conectata la TV, nu vor avea nevoie de un asemenea sistem sofisticat, o canapea sau un fotoliu gonflabil fiind mai potrivite contextului si scopului lor.

Ergonomie si confort

Acestea ar trebuie sa fie primele doua criterii esentiale in cristalizarea oricarei alegeri de scaun dedicat gaming-ului. Piata este invadata de diverse forme, culori si designuri: sunt disponibile scaune ce copiaza designul masinilor de curse, oferind un relativ confort, dar extrem de putine posibilitati de reglare sau scaune „lazy-boy” care par a fi confortabile si cu un design ispititor, dar sunt o reala problema pentru utilizare pe perioade extinse.

Scaunul de gaming trebuie sa aiba un design ergonomic care favorizeaza postura corecta si ofera suport pentru gat, spate, umeri si brate. In acest scop, componentele care asigura suportul corpului trebuie sa fie ajustabile, scaunul trebuie sa aiba suport lombar si lateral, pentru a incuraja pozitia de sedere neutra. In plus, intregul sistem ar trebui sa aiba functia „reclining”, care permite reglarea unghiului in care corpul se pozitioneaza fata de picioare.

Pret

In mod uzual, costul reflecta un concept superior, utilizatorul platind pentru designul avansat, materialele de calitate si posibilitatile multiple de reglare. Scaunele din gama premium sunt realizate din materiale precum pielea sintetica sau textilul, pe o structura metalica solida ce poate suporta mase corporale de pana la 160 Kg. In general, toate componentele scaunului sunt ajustabile, multe dintre ele se pot detasa usor pentru o igienizare facila. Scaunele din gama medie nu ofera foarte multe posibilitati de reglare a pozitiei, dar trebuie sa fie suficient de confortabile si ergonomice pentru a putea face fata unei utilizari indelungate.

Posibilitati de ajustare si reglare a pozitiei

Cheia satisfactiei sporite in utilizare sta in cat de reglabil si mobil este scaunul: in primul rand, reglarea pe inaltime si posibilitatea de deplasare usoara trebuie sa fie prezente pe orice scaun de acest tip. Conceptele mai avansate ofera inclusiv reglarea suportilor pentru brate, a unghiului spatarului fata de sezut (unghiul ideal este 110o), a suportilor lombari sau cervicali.

Opiniile altor utilizatori

Un criteriu important, dar adesea ignorat, este cel reprezentat de opiniile acelora care au mai utilizat produsul sau a expertilor care realizeaza evaluari. Aceste pareri conteaza foarte mult, deoarece, in majoritatea cazurilor, simpla vizualizare sau utilizarea de proba in magazin este insuficienta pentru formularea unei pareri concludente in ceea ce priveste calitatea scaunului.

Pe masura ce industria jocurilor video se dezvolta vertiginos, producatorii de scaune de gaming incearca sa promoveze cele mai avansate designuri in materie de ergonomie si confort. Astfel se asigura ca vor putea oferi pasionatilor solutiile perfecte pentru a sta in fata calculatorului spre a se bucura de experienta lumilor virtuale pe care vor sa le exploreze.

Pentru cei care petrec multe ore in fata calculatorului, un scaun confortabil, proiectat si construit pentru nevoile lor, este esential pentru asigurarea unei experiente de gaming perfecte. In alegerea unui scaun din aceasta categorie trebuie sa luam in considerare cateva criterii esentiale pentru a fi siguri ca nu vom avea regrete sau dureri din cauza acestei investitii.

Proiectat si construit pentru gaming

Inainte de a face o alegere din imensa oferta de scaune confortabile de gaming, trebuie sa ne asiguram ca articolul care ne-a atras atentia este potrivit cu intentia de utilizare. Pentru pasionatii de gaming este nevoie de un scaun care sa permita reglari ale diferitelor componente, inclusiv pe inaltime, precum si posibilitatea de deplasare usoara pe podea. Cu cat nevoile de utilizare sunt mai speciale (folosirea unui volan cu pedale sau a unei manse de avion), cu atat trebuie sa fie mai mare atentia in ceea ce priveste posibilitatile de ajustare a pozitiei diferitelor componente ale scaunului.

In mod evident, cine se joaca din cand in cand, in special cei care prefera o consola conectata la TV, nu vor avea nevoie de un asemenea sistem sofisticat, o canapea sau un fotoliu gonflabil fiind mai potrivite contextului si scopului lor.

Ergonomie si confort

Acestea ar trebuie sa fie primele doua criterii esentiale in cristalizarea oricarei alegeri de scaun dedicat gaming-ului. Piata este invadata de diverse forme, culori si designuri: sunt disponibile scaune ce copiaza designul masinilor de curse, oferind un relativ confort, dar extrem de putine posibilitati de reglare sau scaune „lazy-boy” care par a fi confortabile si cu un design ispititor, dar sunt o reala problema pentru utilizare pe perioade extinse.

Scaunul de gaming trebuie sa aiba un design ergonomic care favorizeaza postura corecta si ofera suport pentru gat, spate, umeri si brate. In acest scop, componentele care asigura suportul corpului trebuie sa fie ajustabile, scaunul trebuie sa aiba suport lombar si lateral, pentru a incuraja pozitia de sedere neutra. In plus, intregul sistem ar trebui sa aiba functia „reclining”, care permite reglarea unghiului in care corpul se pozitioneaza fata de picioare.

Pret

In mod uzual, costul reflecta un concept superior, utilizatorul platind pentru designul avansat, materialele de calitate si posibilitatile multiple de reglare. Scaunele din gama premium sunt realizate din materiale precum pielea sintetica sau textilul, pe o structura metalica solida ce poate suporta mase corporale de pana la 160 Kg. In general, toate componentele scaunului sunt ajustabile, multe dintre ele se pot detasa usor pentru o igienizare facila. Scaunele din gama medie nu ofera foarte multe posibilitati de reglare a pozitiei, dar trebuie sa fie suficient de confortabile si ergonomice pentru a putea face fata unei utilizari indelungate.

Posibilitati de ajustare si reglare a pozitiei

Cheia satisfactiei sporite in utilizare sta in cat de reglabil si mobil este scaunul: in primul rand, reglarea pe inaltime si posibilitatea de deplasare usoara trebuie sa fie prezente pe orice scaun de acest tip. Conceptele mai avansate ofera inclusiv reglarea suportilor pentru brate, a unghiului spatarului fata de sezut (unghiul ideal este 110o), a suportilor lombari sau cervicali.

Opiniile altor utilizatori

Un criteriu important, dar adesea ignorat, este cel reprezentat de opiniile acelora care au mai utilizat produsul sau a expertilor care realizeaza evaluari. Aceste pareri conteaza foarte mult, deoarece, in majoritatea cazurilor, simpla vizualizare sau utilizarea de proba in magazin este insuficienta pentru formularea unei pareri concludente in ceea ce priveste calitatea scaunului.

Pe masura ce industria jocurilor video se dezvolta vertiginos, producatorii de scaune de gaming incearca sa promoveze cele mai avansate designuri in materie de ergonomie si confort. Astfel se asigura ca vor putea oferi pasionatilor solutiile perfecte pentru a sta in fata calculatorului spre a se bucura de experienta lumilor virtuale pe care vor sa le exploreze.