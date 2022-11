Acte necesare schimbare buletin, taxe, programare în 2022 – tot ce trebuie să știi

Fie că trebuie să vă schimbați buletinul pentru că v-ați mutat la o nouă adresă sau v-ați schimbat numele, fie pentru că vechea carte de identitate a expirat, a fost deteriorată sau furată, este bine să știți ce acte sunt necesare pentru a vă schimba buletinul în 2022. În acest articol, vom discuta despre documentele pe care va trebui să le furnizați atunci când vă schimbați cartea de identitate, cum să vă programați online, precum și despre taxele asociate acestui proces. De asemenea, vă vom oferi câteva sfaturi despre cum să vă asigurați că schimbarea cărții de identitate decurge fără probleme și vom oferi răspunsuri la o serie de întrebări frecvente.

Acte necesare schimbare buletin expirat

În zilele noastre, este incredibil de important să aveți un act de identitate valabil la dumneavoastră în orice moment. Conform O.U.G. 97/2005 (art. 43), dacă sunteți prins de poliție fără un act de identitate valabil, riscați o amendă între 40 și 80 de lei. Poate că nu pare mult, dar dacă nu aveți un act de identitate valabil, vă poate fi foarte greu să obțineți un loc de muncă sau chiar să treceți granița. Așa că este mai bine să vă schimbați buletinul expirat la timp, pentru a nu avea probleme.

Pentru schimbarea unui buletin expirat, va trebui să prezentați o serie de acte. În primul rând, va trebui să completați o cerere de eliberare a unei cărți de identitate. Puteți tipări și completa cererea de acasă (o puteți descărca de aici) sau o puteți completa la ghișeu. De asemenea, va trebui să furnizați un certificat de naștere, precum și un certificat de căsătorie, dacă sunteți căsătorit. Dacă sunteți divorțat, va trebui să furnizați o hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă. Dacă soțul/soția dumneavoastră a decedat, va trebui să furnizați un certificat de deces. Dacă aveți copii cu vârsta sub 14 ani, va trebui să furnizați și certificatele de naștere ale acestora. În cele din urmă, va trebui să furnizați un document care să dovedească adresa de domiciliu, cum ar fi o factură de utilități.

Acte necesare buletin pentru schimbare de domiciliu

Dacă v-ați mutat sau chiar dacă v-ați schimbat numele sau numărul străzii pe care locuiți, este important să modificați adresa de pe cartea de identitate. Multe servicii necesită o dovadă a adresei înainte de a vă permite să le folosiți, așa că, dacă adresa dvs. nu este actualizată, acest lucru ar putea cauza probleme. De obicei, schimbarea adresei de pe cartea de identitate este foarte simplă – trebuie doar să completați un formular simplu și să prezentați o dovadă a noii adrese, cum ar fi o factură de utilități. În unele cazuri, dacă nu sunteți proprietarul proprietății în care locuiți, este posibil să trebuiască să prezentați o declarație scrisă din partea proprietarului care să confirme că locuiți acolo.

Alte acte necesare pentru schimbarea buletinului în cazul în care domiciliul este schimbat, mai sunt cererea de eliberare a unei cărți de identitate. Împreună cu aceasta, va trebui să furnizați cartea de identitate anterioară și cartea de alegător (dacă este cazul). Dacă sunteți căsătorit sau aveți copii sub 14 ani, va trebui să furnizați, de asemenea, certificatele de naștere și de căsătorie (original și copie), precum și o hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă (original și copie), dacă este cazul. În plus, va trebui să prezentați un certificat de divorț (original și copie), dacă este cazul, precum și un certificat de deces al soțului/soției decedate (original și copie), dacă este cazul. În cele din urmă, va trebui să prezentați certificatele de naștere ale copiilor dumneavoastră sub 14 ani (original și copie), precum și documente care să ateste adresa de domiciliu (original și copie). După ce ați adunat toate aceste documente, puteți trece la depunerea lor împreună cu chitanța de plată a taxei.

Acte necesare schimbare buletin deteriorat, pierdut sau furat

Pierderea actului de identitate poate crea o mulțime de probleme neașteptate. Nu numai că trebuie să vă chinuiți să obțineți un alt buletin, dar trebuie să vă confruntați și cu potențialele consecințe ale lipsei unui act de identitate. Dacă acesta se pierde sau vi se fură, ați putea fi expus riscului de furt de identitate, fraudă sau alte probleme. Iar dacă vi s-a deteriorat cartea de identitate, ar putea deveni inutilizabilă, lăsându-vă fără o modalitate de a vă verifica cine sunteți. De aceea este atât de important să vă asigurați că este în stare bună, altminteri, dacă o și pierdeți, atunci ar trebui cât mai rapid să depuneți cerere pentru obținerea unei CI noi.

Pe lângă celelalte acte necesare menționate anterior pentru a obține un nou act de identitate, persoanele cărora le-a fost furată identitatea trebuie să prezinte și o dovadă de la secția de poliție unde au raportat infracțiunea. Așadar, pe scurt, aveți nevoie de această dovadă și de o cerere de eliberare a cărții de identitate, originalul și copia certificatelor de naștere, originalul și copia hotărârii de divorț (dacă este cazul), originalul și copia certificatului de rezidență, un document oficial care să ateste identitatea (pașaport, permis de conducere etc., cu fotografie recentă) și chitanța pentru taxa de eliberare a cărții de identitate. Dacă este cazul, trebuie să se prezinte, de asemenea, atât originalul, cât și o copie a certificatelor de naștere și de căsătorie. Dacă este cazul, ar trebui incluse și certificatele de naștere (original și copie) ale copiilor cu vârsta sub 14 ani. De asemenea, trebuie să fie prezent și proprietarul spațiului în care se află domiciliul solicitantului, cu actul de identitate în original, în cazul în care solicitantul nu este proprietar.

Programare schimbare buletin

Model de programare schimbare carte de identitate online

În zilele noastre, se pare că totul se poate face online. Iar atunci când vine vorba de programarea pentru schimbarea cărții de identitate, acest lucru este cu siguranță valabil și în acest caz. De fapt, este mai rapid și mai ușor să faceți programarea online decât în orice alt mod, iar procesul va fi rapid și ușor. În plus, nu va trebui să așteptați la coadă sau să vă confruntați cu problemele care pot apărea atunci când vă programați pentru schimbarea cărții de identitate în persoană sau să pierdeți timpul necesar acestui proces. Noi vă recomandăm să luați în considerare această posibilitate.

În cazul în care doriți să procedați în acest mod, atunci va fi necesar să accesați site-ul web al evidenței persoanelor din județul dvs. Dacă nu ști care este acesta, atunci am pregătit pentru dvs. mai jos o listă pentru a vă ușura procesul de identificare a site-ului aferent județului dumneavoastră în ceea ce constă programarea online în vederea schimbării buletinului:

Județ Adresa programare online schimbare buletin Sectorul 1 https://programare-evidenta-persoanelor1.ro/ Sectorul 2 https://dpepsc.ps2.ro/index.php/pagina-programari Sectorul 3 https://programari-ci.primarie3.ro/ Sectorul 4 https://programari.deps4.ro/programari-online Sectorul 5 https://sector5.ro/eliberarea-documentelor-de-identitate/ Sectorul 6 https://dleps6.ro/programare/ Iași https://www.dlep-iasi.ro/programare-carte-identitate.html Prahova http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html Cluj https://www.e-primariaclujnapoca.ro/buletine/ Constanța https://programaridlepct.primaria-constanta.ro/ Timiș https://evpers.primariatm.ro/programare-carte-identitate/ Dolj https://eprim.ro/portal/craiova/evp/psonline.nsf/Programare?OpenForm&TipProgramare=Carte%20identitate Suceava https://www.primariasv.ro/dm_suceava/site.nsf/pagini/programari+pentru+obtinerea+actelor+de+identitate-0002116E Bacău https://municipiulbacau.ro/programare-ci/ Bihor https://ghiseu.evp-oradea.ro/rezervare Mureș https://www.ghiseulonline.ro/portal/mures/tirgumures/psonline.nsf/Programare?OpenForm&TipProgramare=Carte%20Identitate Galați https://buletine.primariagalati.ro/ Brașov https://www.brasovcity.ro/ro/primaria/servicii_publice/144/1031/100 Neamț http://piatra-neamt.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html Maramureș https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Evidenta-populatiei/Eliberare-act-identitate-la-expirare-sau-alte-modificari/ Buzău https://primariabuzau.ro/evp/ Arad https://ghiseu.evp-arad.ro/rezervare Botoșani https://primariabt.ro/avn_directii/serviciul-public-de-evidenta-a-persoanelor/ Vaslui https://www.primariavs.ro/re.do?cmd=classPage&id=391&ids=391,364 Sibiu https://extranet.sibiu.ro/evidentapersoanelor/ Vâlcea https://se.primariavl.ro/cmsSE/acte-necesare-primaria-valcea/programare-online-pentru-eliberare-acte-de-identitate Teleorman https://www.spcjepteleorman.ro/programare.php Alba https://ghiseu.evp-albaiulia.ro/rezervare Satu Mare https://www.primariasm.ro/rezervari-acte-de-identitate Brăila https://www.ci.programari.primariabr.ro/ Harghita https://programare.miercureaciuc.ro/ Bistrița-Năsăud https://www.e-bistrita.ro/programari/public/ Călărași https://mobile.primariacalarasi.ro/AvanSisPublic/#/programari-online/add/7075 Giurgiu https://old.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/evp/psonline.nsf/Programare?OpenForm&TipProgramare=Buletin Tulcea https://www.primariatulcea.ro/evidenta-populatiei/

Taxa schimbare buletin

În cazul în care trebuie să vă schimbați cartea de identitate, taxa este de 7 lei. O puteți achita la orice oficiu al Poștei Române, la CEC Bank sau la ghișeul unde depuneți actele. Dacă aveți nevoie de o carte de identitate de urgență, nu se percepe nicio taxă. După ce ați achitat taxa, veți putea trece la stadiul următor al procesului de obținere a noii cărți de identitate, și anume depunere documentelor.

Cerere schimbare buletin

Model de cerere eliberare buletin necompletat

Cererea de schimbare a cărții de identitate este aceeași cu cerere eliberare buletin. Cererea poate fi solicitată la ghișeu și completată la fața locului sau descărcată online de aici, printată și completată de acasă pentru a economisi timp. În general, informațiile solicitate sunt cele ale subsemnatului care are nevoie de eliberarea unei cărți de identitate din orice motiv (schimbare, pierdere, deteriorare, etc.). Semnătura și data sunt standard pentru orice solicitare. Principala diferență între cele două este că, pentru o modificare, este necesar să se adauge alt motiv pentru care aveți nevoie să vă schimbați cartea de identitate. În rest, sunt necesare informații precum numele, prenumele, locul și data nașterii, reședința actuală, reședința anterioară, numele anterior, starea civilă, statutul militar, ultima școală absolvită, ocupația actuală, dacă solicitantul are copiii cu vârsta sub 14 ani (e necesară menționarea numelui și prenumelui acestora) și, în final, motivul pentru care se dorește eliberarea cărții de identitate.

Întrebări frecvente

Ce termen de valabilitate are buletinul?

Perioada de valabilitate a cărții de identitate variază în funcție de vârsta titularului. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cartea de identitate este valabilă timp de 4 ani. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, cartea de identitate este valabilă timp de 7 ani. Pentru persoanele cu vârsta de 25 de ani și peste, cartea de identitate este valabilă timp de 10 ani. După vârsta de 55 de ani, cartea de identitate este valabilă pe o perioadă nelimitată de timp.

În cât timp se eliberează noua carte de identitate?

De obicei, este nevoie de aproximativ 30 de zile pentru a primi o carte de identitate după ce ați solicitat una. Întregul proces este, de obicei, după cum urmează: solicitanții vor trebui mai întâi să depună cererea, care va fi apoi examinată de agenția emitentă. Dacă totul este în regulă, agenția va elibera cartea de identitate în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, în unele cazuri, timpii de procesare pot fi mai lungi din cauza cererilor incomplete sau a altor factori.

Cum se face dovada adresei de domiciliu?

Pentru a dovedi adresa de domiciliu, puteți prezenta unul dintre următoarele documente: un contract de vânzare-cumpărare, un contract de închiriere pentru o clădire folosită ca locuință încheiat între solicitant și proprietar (care trebuie înregistrat la Administrația Finanțelor Publice), un contract de comodat, un certificat de moștenitor, un titlu de proprietate sau un act de donație. Alternativ, puteți prezenta o declarație scrisă a gazdei, persoană fizică sau juridică, de acceptare a cazării, însoțită de unul dintre documentele menționate mai sus. În cele din urmă, puteți prezenta o declarație pe propria răspundere, însoțită de o notă de verificare din partea ofițerului de ordine publică, care să ateste existența unei locuințe la adresa specificată.