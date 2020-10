Schimbare parola wifi router Digi – Parola wifi care se afla pe dispozitivele Digi (RCS & RDS) poate fi schimbata foarte usor. Astfel, in cadrul acestui articol vom explica mai multe modalitati prin care puteti face acest lucru.

Schimbare parola wifi Digi Fiberhome AN5506-02-F

Ca sa schimbati parola wireless aflata pe modelul ONU este necesar sa va conectati la interfata ce administreaza intregul sistem, accesand intr-o fereastra a browser-ului adresa IP standard setata echipamentului Fiberhome, si anume: 192.168.1.1

Autentificarea este una facila, intrucat se va folosi un nume de utilizator si o parola digi care se afla pe spatele router-ului. Dupa ce ati efectuat acest pas, accesati Settings – WIFI – Advanced – iar in WPA apasati pe Passphrase si introduceti noua parola. In cele din urma dati click pe Apply.

Schimbare parola wifi Digi ZTE F660/F660RV1/F668



La fel si in acest caz, trebuie sa accesati interfata de configurare prin intermediul unui IP, acesta fiind acelasi (192.168.1.1). Urmatorul lucru de facut este sa va autentificati cu user si password digi. Selectati WLAN – Security – WPA Passphrase: aici inserati noua parola – si apasati pe Submit.

Schimbare parola wifi router Digi Kaon AR4010

Introduceti IP-ul 192.168.1.254:8899 pentru a intra in interfata de setare a preferintelor si folositi un username si o parola digi pentru a avea acces la toate setarile digi. Pentru a continua demersul, selectati WLAN 5GHz – Preshared key: iar aici tastati noua parola pe care doriti sa o aveti. De altfel, e necesar sa faceti acelasi lucru si in WLAN 2.4GHz

Schimbare parola wifi router Digi ZTE H298N/H298A/H218N

Intrati in browser si tastati urmatorul IP in bara de adrese web: 192.168.1.1. Cu ajutorul acestuia acum vi se va afisa intrarea in portalul de configurare a router-ului digi. Ceea ce trebuie sa faceti ca sa aveti acces la setari, e sa introduceti numele si parola, insa acordati atentie parolei deoarece acesta este tot utilizatorul (user) digi. Apoi selectati Network – WLAN – Security – WPA Passphrase: introduceti noua parola dorita si apasati pe Submit.

Schimbare parola wifi router Digi HG323UEG

Procesul este unul similar precum si in cazurile anterioare. Prin urmare, folositi 192.168.1.1 in orice browser web pe care il utilizati iar mai apoi, de pe spatele dispozitivului router digi pe care il folositi, identificati si inserati acolo unde este nevoie username-ul si parola. In cele din urma, accesati Network – WLAN – Security – WPA/WAPI passphrase: introduceti noua parola dorita pentru reteaua wireless si apasati pe Save/Apply.

Schimbare parola wifi router D-Link DIR-882



Pentru a accesa interfata principala de confgurare a router-ului digi, trebuie sa accesati adresa web bazata pe IP-ul 192.168.0.1. Aici va trebui sa introduceti numele de utilizator si parola iar apoi accesati Settings – Wireless – in categoria Wireless selectati Password unde va trebui sa introduceti o noua parola conform bunului plac – ca utlim pas pentru a salva modificarile, apasati pe Save.

Schimbare parola wifi router TP-Link TL-WR841N

Alegeti o fereastra web libera si tastati urmatorul IP: 192.168.0.1. Introduceti datele de logare (in cazul in care nu au mai fost schimbate vreodata, ele sunt cele standard, si anume admin in prima casuta, respectiv admin si in a doua). Odata ce pagina s-a incarcat, cautati sectiunea Wireless – selectati Wireless Security – si apasati pe Wireless Password (introduceti parola dorita si apoi dati click pe Save).

Schimbare parola wifi router TP-Link AX20

Intrati in interfata de configurare folosind ca adresa web IP-ul 192.168.0.1 si conectativa prin inserarea parolei alese in cadrul primei configurari, fie pe cea inscriptionata pe spatele router-ului digi. In cele din urma accesati Wireless – Network Name si Password, iar spre final introduceti noua parola pe care doriti sa o utlizati – nu uitati sa dati click pe Save pentru a salva modificarea.

Schimbare parola wifi Digi/Telekom Huawei HG8143A5/HG8121H/HG8247H/HG8245H

Ca si oricare interfata amintita anterior, pentru putea configura un router digi, va trebui sa introduceti in casuta de cautare web urmatoarea adresa formata din cifrele 192.168.100.1 si apoi sa introduceti numele de utilizator in prima casuta si parola in cea de-a doua. In cazul in care folositi acest router si sunteti client Telekom, username-ul este root si password admin. Ultimul pas de efectuat a ramas selectarea sectiunii WLAN – apoi apasati pe WPA PreSharedKey si introduceti parola noua –dupa asta, ultimul pas care a mai rams de efectuat este salvarea modificarii prin apasarea butonului Apply.

Schimbare parola wifi Telekom Huawei HG658

Inainte de toate trebuie accesata interfata de configurare, iar pentru a face asta, folositi IP-ul 192.168.1.1 si intrduceti datele de autentificare necesare (la username utilizati admin iar parola o gasiti pe spatele router-ului dupa textul Web_Password). Nu mai ramane decat sa intrati in Setari – WLAN – Cheia comuna WPA stabilita in avans: introduceti noua parola dorita – apasati pe Trimitere

Schimbare parola wifi ConnectBox UPC CH7465LG-LC

Intrati in browserul pe care il folositi de obicei, deschideti o fereastra noua, tastati adresa 192.168.0.1 si introduceti datele de logare aflate pe spatele ConnectBox-ului. In urma logarii, apasati pe Configureaza reteaua ta WIFI – selectati Schimba, introduceti Parola ta curenta de WIFI este si apoi pe cea noua – click pe Aplica.

Schimbare parola wifi router Digi

Indiferent de modelul router-ului, odata ce am schimbat parola standard, vom fi nevoiti sa intram pe fiecare dispozitiv conectat anterior si sa modificam vechea parola cu cea noua pentru a putea avea acces la internet. Desigur, exista cazuri in care gadget-ul este incapatanat si incearca sa se conecteze folosind parola veche. Daca va aflati in aceasta situatie, recomandat este sa selectati reteaua WIFI si sa apasati pe Forget ca ulterior sa va puteti conecta introducand noile date.

Oricine poate intampina dificultati atunci cand vine vorba de schimbare parola wifi router Digi. Asadar, daca nu reusiti sa derulati acest tip de proces cu succes, fie daca aveti un alt router care nu se afla in lista celor deja mentionate aici, va rugam sa ne lasati un mesaj in comentarii pentru a va putea oferi asistenta de care aveti nevoie.