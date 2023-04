Script pentru comprimarea automată a fișierelor video

Odată cu creșterea utilizării fișierelor video în activitățile noastre de zi cu zi, procesul de comprimare a acestora devine din ce în ce mai important. De aceea, într-o noapte m-am decis să caut cea mai simplă, eficientă și rapidă metodă de a micșora dimensiunea fișierelor video (a le comprima). Bineînțeles, trebuia să fie și gratis 😁.

Căutarea unei soluții eficiente și convenabile pentru a comprima fișiere video (în special .mov, .mp4) m-a condus către o varietate de opțiuni, de la programe simpliste și vechi până la cele mai avansate. Cu toate acestea, am observat că programele uzuale necesită acțiuni repetitive și inutile, nefiind deloc user-friendly cu utilizatorii ce au o anumită rutină, dar vor să automatizeze lucrurile pe cât posibil. Printre aplicațiile de acest gen se numără și popularul Handbrake.

Pentru a rezolva această problemă, am decis să scriu propriul script de comprimare automată de clipuri video, care să îmi permită să comprim fișierele rapid și eficient, fără a mai fi nevoie să repet aceleași acțiuni inutile.

Pe scurt, este vorba de un script pe care îl copiem în folderul unde avem fișierele video ce trebuie convertite/comprimate. Tot ce trebuie să facem e să dăm dublu click pe el pentru a-l rula. Se va crea un nou folder în folderul nostru existent, denumit ”output”. Mai departe, se vor genera în acel sub-folder copii comprimate ale fișierelor noastre.

Încă ceva, scriptul se folosește de FFmpeg pentru a comprima fișiere video. Aceasta este o soluție profesională pentru prelucrarea videoclipurilor și altor fișiere multimedia. Însă pe noi nu ne interesează nimic complicat, așa că nu vă speriați.

Fără să mai pierdem timpul, aceștia sunt pașii exacți pe care trebuie să îi urmați:

Descărcați software-ul FFmpeg (cum ar fi ffmpeg-release-full.7z pentru Windows)

Dezarhivati arhiva ce contine software-ul FFmpeg (stabiliți de la început unde veți păstra folderul rezultat)

Creați un fișier cu extensia .bat. Pentru asta, deschideți Notepad, copiați în el codul de mai jos și dați Save as. La opțiunea Save as type selectați All files. Apoi aveți grijă ca denumirea fișierului să fie de forma denumire.bat.

@echo off setlocal enabledelayedexpansion set "inputFolder=%~dp0" set "outputFolder=%~dp0\output" mkdir "!outputFolder!" for %%a in ("%inputFolder%\ *.mp4 ") do ( " C:\cale_fișier_ffmpeg.exe " -i "%%a" -vf "scale=-1: 720 " -c:a copy "!outputFolder!\%%~na-1.mp4" ) pause

Alternativ, descărcați modelul de fișier .bat. Îl puteți edita cu Notepad.

Codul de mai sus va comprima toate fișierele video .mp4 din folderul în care se află fișierul .bat. Puteți schimba această extensie cu alta, de exemplu .avi. Pentru a converti toate fișierele din folder, în loc de *.mp4 scrieți *.*

Înlocuiți “C:\cale_fișier_ffmpeg.exe” cu calea fișierului ffmpeg.exe, tot între ghilimele. Cel mai simplu este să dați click dreapta pe ffpmpeg.exe de unde l-ați stocat, apoi Copy as path. Folosiți acea cale către fișier.

În codul de mai sus, 720 reprezintă rezoluția pe care o dorim. Puteți modifica în 1080 pentru o calitate mai bună.

Nu vă mai rămâne decât să copiați acest fișier .bat în orice folder cu fișiere video pe care le doriți comprimate, apoi să dați dublu click pe el când le doriți comprimate. Fișierul se poate edita cu Notepad oricând doriți să faceți modificări. Clipurile video originale vor rămâne neatinse, iar un nou folder va fi creat cu fișiere video de dimensiuni mai mici.