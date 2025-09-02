Search Evolution Summit Cluj 2025: agenda este live. All-hats SEO, workshopuri și networking pe 26 septembrie

Agenda pentru Search Evolution Summit Cluj a fost publicată, iar formatul promite o zi intensă și aplicată pe 26 septembrie 2025, la Zbor Hub, Cluj-Napoca. Organizatorii mizează pe combinația corectă între strategie și execuție, cu accent pe insight-uri bazate pe date și pe discuții oneste între oameni care fac SEO zi de zi, nu doar îl comentează.

Pe scena principală urcă nume cu greutate din industrie. Îi regăsim pe Robert Niechciał, CoFounder SensAI Academy, pe Damian Sałkowski, CEO Senuto, pe Andrei Țiț, Head of Product Marketing la Ahrefs, pe Laura Văduva, Senior SEO Executive la Flutter UK & Ireland, pe Alexandru Paul Drimba, Co-Founder Mixtazure, și pe Ryan Jones, Marketing Manager la SEOtesting. Line-up-ul spune clar direcția evenimentului: mai puțin teorie generică, mai multă practică susținută de teste și exemple reale.

Tema declarată este all-hats SEO. În locul taberelor separate white, grey sau black, summitul propune o abordare matură, în care îți alegi tactica în funcție de obiective și de context, cu responsabilitate și măsurare corectă. Mesajul e util pentru companiile din România care simt presiunea schimbărilor de algoritm și valul de conținut generat de AI. În loc de rețete rapide din social media, participanții vor pleca cu direcții concrete: cum îți calibrezi strategia, ce tactici sunt relevante acum pentru a urca în SERP și cum filtrezi zgomotul din jur.

Programul atinge subiectele care ard în 2025. Se discută despre schimbări de algoritm și cum le traduci în obiective realiste, despre conținut generat de AI și standardul de calitate pe care trebuie să îl atingi ca să nu te lovești de ceea ce unii numesc deja slop, dar și despre tactici de link building care optimizează bugetul și timpul. Fiecare temă e tratată cu mentalitate de laborator, nu de amfiteatru, ceea ce crește șansele ca notițele luate la fața locului să se transforme în planuri de lucru imediat după eveniment.

Componenta hands-on vine prin două workshopuri dedicate. Primul este SEO Testing cu Ryan Jones, concentrat pe testare disciplinată și luare de decizii pe date, iar al doilea este TBA cu un invitat surpriză. Pentru piața locală, unde diferența între locul 3 și locul 8 în SERP înseamnă adesea marja de profit, astfel de sesiuni sunt exact genul de antrenament care face diferența între o campanie OK și una scalabilă.

Dincolo de scenă, evenimentul mizează pe networking cu sens. Publicul așteptat mixează agenții, e-commerce, publisheri și freelanceri, iar contextul informal de wine and talk poate produce acele colaborări care ung mecanismul creșterii. Nu e doar schimb de cărți de vizită, ci și schimb de playbook-uri, cu tot cu greșelile care nu apar în prezentări.

Bilete și acces

Organizatorii propun două pachete. Standard Pass oferă acces complet la conferință, prânz, două pauze de cafea, opt sesiuni, networking și wine. Advanced Pass include toate cele de mai sus, plus acces la cele două workshopuri avansate. Pentru echipele din România care vor să alinieze strategia cu execuția, diferența de cost față de Standard are sens dacă măcar o parte din colegi intră în modul practică la workshopuri și vin înapoi cu frameworkuri gata de aplicat.

Concluzia e simplă. Search Evolution Summit Cluj nu vinde promisiuni, ci o zi de lucru concentrată în format de conferință. Dacă ai obiective clare pe următoarele trimestre și vrei să verifici, cu oameni care livrează, ce merge și ce trebuie aruncat din to do, ediția din 26 septembrie este un pariu bun. Detaliile complete se găsesc pe site-ul oficial al evenimentului.