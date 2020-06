Cu toții ne dorim asta – copiii noștri să-și atingă potențialul maxim; totusi, asta nu înseamnă sa faca in continuu exerciții de matematica. Autorul si cercetatorul Kathy Hirsh-Pasek a explicat de curand, intr-un articol publicat pe siteul de presa Npr.org cum pot cei mici să aibă succes și de ce creșterea copiilor strălucitori începe cu redefinirea ideii de “inteligent”. Care este rolul jocului in toata aceasta ecuatie? Vom afla imediat.

Cu toții vrem să creștem copii deștepți, de succes, așa că este tentant să le punem muzica de Mozart (de cand sunt bebelusi) ori să facem exerciții de matematică, inca din grădinița. La urma urmei, trebuie să dăm startul învatarii inca de pe vremea cand sunt niste mici bureti ce abia asteapta sa absoarba tot ce se poate, nu?

„Nu merge chiar așa”, spune Kathy Hirsh-Pasek, profesoară de psihologie la Temple University și coautor al “Becoming Brilliant: What Science Tells We About Rising Children Successful”. Autoarea studiază dezvoltarea copiilor de aproape 40 de ani.

Deci, cum funcționează? In viziunea profesoarei, exista „șase C” pe care copiii trebuie să ii dezvolta pentru a avea succes (nota traducatorului: in limba engleza, toate acestea incep cu c):

colaborare , comunicare , conținut , gândire critică , inovație creativă și încredere .

Cum putem implementa aceste lucruri, fara prea multa teorie? Exista jocuri de societate pentru copii pe care le poți juca cu cei mici, care se bazează pe cele șase C-uri și care creează motivația.

Se dovedește că învatam mai bine atunci când lucrurile sunt vesele decât atunci când nu sunt vesele ori plictisitoare. Așa că fa din orice un joc si adauga mereu entuziasm!

Jocul este activ, nu pasiv. Și se dovedește ca si felul în care învățăm este activ, nu pasiv. Când stăm acolo ca un om amortit, nu prea învățăm – pentru ca nici nu facem vreun effort. Jocurile de logica sunt pline de semnificatie (spre deosebire de lipsa de sens) – așa că atunci când vom memora lucruri cu cartonase, asta nu este joc.

În general, jocul este interactiv social, spre deosebire de “de unul singur” .Și este iterativ.

Asta înseamnă că de fiecare dată când îl reincepeti, există ceva nou de descoperit, ceva ascuns, ceva atractiv. Deseori, cele mai bune jocuri sunt cele care ii permit celui mic sa fie regizorul, nu adultului. Noi, ca adulți, nu trebuie sa interferam sărind și luam decizii in jocul copilului – trebuie sa cream un mediu propice jocului, sa nu il grabim pe cel mic, sa permitem pauze si sa continuam ori sa sustinem jocul si povestea acestuia.

