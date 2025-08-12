Șeful Mercedes cere „verificare a realității” pentru ținta UE 2035. Avertisment privind un posibil șoc pe piața auto

Ola Källenius, directorul general Mercedes-Benz, apasă frâna în dezbaterea despre 2035. Într-un interviu pentru Handelsblatt, citat de Reuters, el spune că fără o „verificare a realității” Europa riscă să intre în zid: fixarea unei date dure pentru emisii zero la eșapament ar putea umfla pe termen scurt vânzările de benzină și diesel, urmate de o corecție bruscă a pieței. În locul unei interdicții de facto, șeful Mercedes cere stimulente clare pentru clienți și electricitate mai ieftină la stațiile de încărcare, astfel încât trecerea la electric să fie alegerea firească, nu obligația incomodă.

Mesajul vine într-un moment cheie, cu revizuirea programată în a doua jumătate a lui 2025. Nu e doar o poziție de companie, ci o invitație la recalibrare: să fie accelerată adopția prin costuri mai bune la utilizare, nu prin bariere administrative care pot genera efecte secundare nedorite.

Ce prevede, de fapt, cadrul UE

Ținta europeană nu este formulată ca un „ban” clasic, ci ca standarde de CO₂ pe flote. Pentru autoturisme și dubițe, obiectivul din 2035 este 0 g CO₂/km, ceea ce în practică înseamnă vehicule cu zero emisii la eșapament. Pachetul include și o clauză de revizuire în 2026, pe baza unui prim raport al Comisiei așteptat până la final de 2025, discuție deja readusă pe agenda politică în H2 2025. Direcția e clară, dar există spațiu de ajustare în funcție de datele din piață.

Argumentele Mercedes merg pe logica cererii: o dată-limită rigidă poate crea un vârf artificial înainte de 2035, urmat de o frânare violentă. Iar asta „nu ajută clima”, spune Källenius, dacă utilizatorii se întorc la alegeri defensive. Soluția propusă: taxe și tarife de electricitate la încărcare care să facă totalul deținere-utilizare al unui EV evident mai bun decât la termice. Cu alte cuvinte, dacă la priză iese mai ieftin și mai simplu, oamenii vor migra fără să se simtă constrânși.

Contextul european dă semne că Bruxellesul ascultă realitatea din uzine și showroom-uri. Regulile Euro 7 au fost diluate pentru autoturisme, cu termene împinse spre 2030 pe fondul îngrijorărilor privind costurile și competitivitatea. În plan politic, au apărut și critici la adresa anului 2035, cu apeluri la „neutralitate tehnologică” și la o fereastră pentru e-fuels. Nu e o răsturnare de direcție, ci mai degrabă un semn că ritmul tranziției se ajustează când calculele devin prea aspre.

Pentru cititorul din România, relevanța este practică. Tranziția nu se joacă doar la raftul de modele, ci la factura lunară. Dacă prețul încărcării scade și infrastructura devine mai predictibilă, EV-urile câștigă teren organic. Dacă nu, mulți vor amâna pasul, iar companiile și flotele vor face calcule reci, în funcție de costul total pe kilometru și de disponibilitatea stațiilor. De aici presiunea pe politici publice simple și bine țintite, exact ce punctează și Mercedes.

Ce înseamnă pentru șoferi și producători

Pe termen scurt, semnalul dat de Mercedes întărește ideea unei tranziții graduale, în care avantajul la utilizare devine pivotul deciziei de cumpărare. Pe termen mediu, ferestra 2025–2026 va arăta dacă rămâne ținta „zero la eșapament” din 2035 sau dacă apar ajustări care păstrează loc pentru soluții alternative. Comparația cu Euro 7 e utilă: acolo s-a negociat ritmul fără a abandona obiectivul. Aici miza e mai mare, pentru că redefinește oferta însăși. În final, fie că ajungem la 2035 cu accelerare curată sau cu câteva trepte intermediare, cheia rămâne aceeași: să faci din electric opțiunea evidentă la buzunar și la confort, nu doar cea „corectă” pe hârtie.