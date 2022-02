Semnificatie martori bord – Ce inseamna toti martorii si alte semne sau erori

Semnificatie martori bord. Inegritatea funcțională și tehnică a martorilor de bord este deosebit de importantă și trebuie tratată cu seriozitate de către orice conducător de autovehicule, întrucât acestea pot indica o defecțiune electrică sau mecanică a autovehiculului, o uzură anumitor piese sau diferite erori de funcționare. Cu toate acestea, există și martori de bord afișați a căror semnificație nu constituie o problemă sau, cel puțin, nu una majoră care să necesite intervenție tehnică imediată.

De precizat este faptul că semnificația martorilor de bord este clasificată pe culori. Există mai multe tipuri de martori de bord, iar semnificația afișării acestora diferă în funcție de culoare. În cele ce urmează, vor fi prezentați martorii de bord principali, dar și semnificația culorilor acestora.

Indicațiile martorilor de bord în funcție de culoarea afișată

Cu siguranță ai observat că, atunci când pornești autovehiculul, martorii de bord se aprind și afișează o anumită culoare. Aceștia au fost împărțiți în mai multe culori în funcție de categoria și tipul de problemă pe care diferiții martori de bord îi presupun. Din acest motiv, martorii de bord prezintă următoarele culori specifice, ușor de diferențiat:

Roșu – afișarea acestei culori indică o defecțiune gravă a mașinii, respectiv o problemă de siguranță care necesită intervenția și atenția conducătorului; Galben/Portocaliu – afișarea acestei culori indică faptul că există o componentă tehnică sau electrică ce nu mai funcționează corespunzător și care, implicit, ar trebui înlocuită (însă, nu în regim de urgență; cu toate acestea, amânarea soluționării este contraindicată); Verde/Albastru – afișarea acestei culori oferă informații necesare ce vizează aspectul unei funcționări optime (nu trebuie să îți faci griji că sunt aprinși).

Lista și semnificația diferiților martori în funcție de culoare

Întrucât există o multitudine de martori de bord a căror semnificație este diferită în funcție de culoare (după cum am prezentat mai sus), am organizat niște tabele în care aceștia au fost împărțiți în funcție de culoarea afișată. De asemenea, am inclus și pictogramele necesare pentru a putea decela și diferenția cu ușurință semnificația diferiților martori de bord.

Semnificatie martori bord galbeni

Apă la nivelul filtrului de combustibil Dezghețare lunetă Dezghețare parbriz Probleme la nivelul senzorilor de ploaie Probleme la nivelul plafonului decapotabil Probleme la nivelul farurilor adaptive Înclinarea defectuoasă a cablurilor (înclinarea fasciculului luminos) Necesară o vizită la service-ul auto Airbag-ul este dezactivat Probleme la nivelul filtrului de particule Sistem de coborâre pantă (activat) Se parinde în cazul în care un bec de frână al mașinii este ars (nefuncțional) Bec ars al autovehiculului condus Necesară apăsarea pedalei de ambreiaj Probleme EPS (când sistemul de tracțiune al mașinii intră în funcțiune) Probleme la nivelul senzorului de lumină Mod de iarnă (când temperatura scade sub -5 grade Celsius) Presiune scăzută la nivelul pneurilor Avertizare de temperaturi scăzute (circa 0 grade Celsius) Probleme la nivelul bujiilor Cheia nu se află în mașină (motorul nu pornește) Luminile dorsale de ceață sunt aprinse Defecțiune eleron Mod automat pentru ștergătoarele de parbriz activat Semnificatie martori bord galbeni

Semnificatie martori bord rosii

Supraîncălzirea motorului Nivel scăzut al combustibilului Probleme la nivelul uleiului de motor Probleme la nivelul motorului autovehiculului Ușile sunt deschise în timpul mersului Luminile de ceață (față) sunt aprinse Nivel scăzut al cantității lichidului de parbriz (sau absent) Probleme la nivelul plăcuțelor de frână Sistem de pornire defect Nivel scăzut al bateriei cheii Probleme la nivelul sistemului de tractare Probleme la nivelul sistemului de frânare al automobilului Avertizare referitoare la părăsirea benzii de mers Probleme la nivelul sistemului de injecție Centura de siguranță nu este cuplată corespunzător Distanță periculoasă față în raport cu un alt vehicul Probleme tehnice ale bateriei sau alternatorului Probleme cu suspensia pneumatică a autovehiculului Probleme la nivelul airbag-urilor Probleme la sistemul de frânare al mașinii (ABS) Ușa portbagajului este deschisă Frâna de mână este cuplată Capotă deschisă Nivel scăzut al lichidului de servodirecție Semnificatie martori bord rosii

Semnificatie martori bord verzi

Semnalizare stâng/dreapta Apăsarea pedalei de frână Se aprinde în momentul în care cruise control-ul este activat Luminile de întâlnire sunt aprinse Volan blocat (sistemul anti-furt este funcționabil) Fază scurtă faruri (pusă în funcțiune) Semnificatie martori bord verzi

Acum, că știi semnificația martorilor de bord, ar trebui să îți fie mult mai ușor să interpretezi diferitele semnale și indicii pe care autovehiculul tău ți le oferă. Bineînțeles, diferitele autoturisme prezintă martori de bord dintre cei mai complecși și diferiți, însă cei prezentați mai sus sunt printre cei mai frecvenți și uzuali.

Este extrem de important să acorzi martorilor de bord atenția cuvenită și să interpretezi indiciile în cel mai serios și adecvat mod. Atunci când este nevoie, mergi cu autovehiculul la un service și cere părerea persoanelor recomandate de pregătirea pe care o au într-un astfel de domeniu de activitate. Nu amâna, mai ales atunci când martorii de bord se afișează în culoarea roșie – acesta este semnul că intervențiile sunt în regim de urgență și trebuie realizate cât mai repede posibil. Semnificatie martori bord