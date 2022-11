Seria Galaxy S23 ar putea fi lansată mai devreme decât ne așteptam

Un poster promoțional al unui operator sud-coreean care a fost dezvăluit pe internet pare să arate că seria Galaxy S23 de la Samsung ar putea fi lansată mai devreme decât se credea inițial. Generație Galaxy S23 este un upgrade de la Galaxy S22,S22+ și S24 Ultra, care au fost lansate la începutul acestui an. Vor exista în continuare trei dispozitive în serie: S23 standard, apoi un model mai mare numit 23+ și, în cele din urmă, versiunea de top, Ultra. În plus față de aceste trei modele care vor reprezenta majoritatea vânzărilor pentru Samsung, va exista și o ediție pentru fani (FE).

Se anticipează că SoC-ul Snapdragon 8 Gen 2 va fi prezentat la Summit-ul Tech al Qualcomm de la sfârșitul acestui an și, potrivit rapoartelor, toate dispozitivele din gama Galaxy S23 vor fi livrate cu acesta. În plus, informatorul Ross Young a dezvăluit că Galaxy S23 va avea patru opțiuni de culoare – bej, negru, verde și roz deschis. De asemenea, dispozitivul a fost listat recent pe Geekbench cu 8 GB de RAM, un procesor octa-core și GPU Adreno 740. În plus, un alt raport de săptămâna trecută susținea că Galaxy S23 va fi livrat cu o baterie de 3900 mAh.

Un utilizator de Twitter pe nume @OreXda a postat un potențial poster promoțional pentru Galaxy S23, care include și posibila dată de lansare a acestuia. Se presupune că posterul respectiv provine de la cel de-al doilea operator de telecomunicații din Coreea de Sud, KT Corp. și include informații referitoare la programul de preînregistrare al companiei pentru cei interesați de viitorul dispozitiv. Conform celor scrise pe poster, KT va deschide precomenzile pentru Galaxy S23 pentru clienți începând cu 23 decembrie și până pe 5 ianuarie – moment în care se crede că vor fi făcute și anunțuri oficiale în legătură cu acest subiect.