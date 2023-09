Seria iPhone 15 este disponibila la precomanda deja cu o Reducere la QuickMobile!

In cazul in care asteptati cu nerabdare precomanda noilor telefoane iPhone 15, afla in acest articol ca magazinul QuickMobile este primul din Romania ce ofera aceasta serie la precomanda la preturi super avantajoase cu o reducere de 3% folosind codul promotional: „QUICK9072.

Reducerea se aplica tuturor celor ce doresc sa precomande iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro sau iPhone 15 Pro Max.

Seria iPhone 15 iPhone 15 Precomanda la QuickMobile COD PROMOTIONAL: QUICK9072 Precomanda iPhone 15 Pro Max: 7.173 Lei

iPhone 15 Pro: 5.960 LEI

iPhone 15 Plus: 5.427 Lei

iPhone 15: 4.699 LEI În trecut, existau diferențe notabile între modelele standard și Pro, însă cu iPhone 15, acestea par să devină mai puțin evidente. Telefonul este echipat cu un procesor Apple A17 Pro, bazat pe o arhitectură de 3 nm, optimizat pentru jocuri, inteligența artificială și gestionarea datelor. În plus, dispune de un modem 5G de la Qualcomm și suportă tehnologia Wi-Fi 6E.

Precomanda la QuickMobile pentru iPhone 15

În fiecare an, fanii Apple așteaptă cu nerăbdare lansarea noului model de iPhone. Anul acesta nu face excepție, iar iPhone 15 promite să fie unul dintre cele mai impresionante modele lansate până acum. Dacă ești unul dintre cei care abia așteaptă să pună mâna pe noul dispozitiv, avem vești bune pentru tine: precomanda pentru iPhone 15 este acum disponibilă la QuickMobile!

1. Caracteristici principale ale iPhone 15

Înainte de a face precomanda, iată câteva dintre caracteristicile remarcabile ale noului iPhone 15:

Design inovator : Cu un design mai subțire și mai ușor, iPhone 15 redefinește estetica smartphone-urilor.

: Cu un design mai subțire și mai ușor, iPhone 15 redefinește estetica smartphone-urilor. Performanță îmbunătățită : Cu noul său procesor A16, iPhone 15 oferă o performanță de neegalat.

: Cu noul său procesor A16, iPhone 15 oferă o performanță de neegalat. Camera revoluționară : Cu îmbunătățiri semnificative ale camerei, pozele și videoclipurile tale vor arăta mai bine ca niciodată.

: Cu îmbunătățiri semnificative ale camerei, pozele și videoclipurile tale vor arăta mai bine ca niciodată. Durată de viață a bateriei extinsă: Bucură-te de mai mult timp petrecut cu dispozitivul tău fără a te gândi la încărcare.

2. Cum să precomanzi iPhone 15 la QuickMobile

Efectuarea unei precomenzi la QuickMobile este simplă și rapidă:

Vizitează site-ul QuickMobile: Mergi la secțiunea dedicată iPhone 15. Alege modelul dorit: iPhone 15 va fi disponibil în mai multe culori și configurații de stocare. Alege cea care ți se potrivește cel mai bine. Adaugă produsul în coș si foloseste codul: QUICK9072: Odată ce ai făcut alegerea, adaugă iPhone 15 în coșul tău de cumpărături. Finalizează comanda: Completează detaliile de livrare și efectuează plata.

3. Beneficii la precomandă

Precomandând iPhone 15 de la QuickMobile, beneficiezi de:

Livrare rapidă : Fii printre primii care primesc noul iPhone 15.

: Fii printre primii care primesc noul iPhone 15. Accesorii incluse : Pentru precomenzile efectuate în perioada promoțională, QuickMobile oferă accesorii gratuite sau la preț redus.

: Pentru precomenzile efectuate în perioada promoțională, QuickMobile oferă accesorii gratuite sau la preț redus. Suport tehnic premium: Echipa QuickMobile este la dispoziția ta pentru orice întrebări sau asistență.

În încheiere

Nu rata ocazia de a fi printre primii posesori ai noului iPhone 15. Cu designul său inovator, performanță îmbunătățită și camera revoluționară, acesta este dispozitivul pe care l-ai așteptat. Precomandă acum la QuickMobile și bucură-te de toate avantajele oferite!