Seria Redmi Note 9 vine pe 12 martie

Mult așteptată serie Redmi Note 9 este confirmată să fie oficială săptămâna viitoare pe 12 martie. De fapt, am primit câteva indicii din contul oficial Twitter Redmi India, precum și de la șeful Xiaomi India, Manu Kumar Jain.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o

— Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020