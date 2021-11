Istoria Galaxy Note, cel puțin în ultimii ani, a fost înconjurată de incertitudine. Vânzările terminalului nu au îndeplinit așteptările Samsung și, nu cu mult timp în urmă, acesta a fost umbrit de succesul telefoanelor pliabile până a fost retrogradat pe plan secund. După luni de multe zvonuri și rapoarte, se pare că Samsung a decis să pună ultimul cui în sicriul dispozitivului respectiv.

De la ET News (via 9to5Google) aflam două situații care confirmă, moartea seriei Galaxy Note. În primul rând, Samsung nu are de gând să includă o nouă generație a gamei Note în programul de lansare pentru 2022 . Adică cel care a văzut lumina în 2020 ar fi ultimul. Pe de altă parte, producția lui Galaxy Note 20 se va încheia înainte de sfârșitul acestui an.

Cu aceste două puncte se poate spune că Galaxy Note își va lua rămas bun pentru totdeauna. Cu toate acestea, da, încă așteptăm confirmarea de la Samsung, care nu ar trebui să dureze prea mult.

Sincer să fiu, era o chestiune de timp să se întâmple asta. La sfârșitul anului 2020, surse Reuters au anticipat că Samsung nu avea intenția de a lansa un Galaxy Note în 2021. Informația a fost evident confirmată.

De asemenea, este clar că, în gama premium, Samsung și-a îndreptat eforturile către alte terminale. Primul dintre acestea este Galaxy Ultra, pe care mulți îl consideră a fi „succesorul spiritual” al seriei Galaxy Note. Cu excepția surprizei, acest dispozitiv va avea o nouă generație (S22) pe tot parcursul anului următor.

Celălalt, în mod clar, este Galaxy Z Fold. Deși Samsung a avut un început turbulent cu plierea, a reușit să se răscumpere de greșelile sale pentru a oferi un produs solid, cu caracteristici atractive. Atât de profitabilă este această gamă pentru Samsung încât în ​​a doua jumătate a anului 2021 au crescut producția de display-uri pliabile cu 47%, potrivit The Korea Economic Daily .

Samsung a preferat să profite de interesul pentru telefoane pliabile în loc să continue să susțină Galaxy Note. Și pentru cei care își doresc o experiență foarte asemănătoare cu ceea ce a oferit familia Note, Galaxy S Ultra va fi acolo pentru a umple acest gol.