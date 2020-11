Seria X / S primele vanzari – cea mai buna lansare din istoria Xbox

Lansarea Xbox Series X și Series S a inaugurat oficial începutul noii generații de console și, în timp ce Phil Spencer anunță că cele două noi platforme au înregistrat cea mai bună lansare din istoria Xbox , pe web există videoclipuri in care ni se arata cum aceste console iau foc (dar nu este ceea ce pare).

Pe baza declarațiilor Spencer, se pare că în prima zi vânzările de seriile X și S au înregistrat cifre absolut satisfăcătoare în multe țări. Șeful diviziei Xbox subliniază că cele două noi platforme au plasat mai multe unități decât orice altă consolă de la Microsoft în aceeași perioadă de timp. Spencer se asigură apoi că compania lucrează cu sârguință pentru a furniza depozitele magazinelor cât mai curând posibil.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.

— Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020