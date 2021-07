Seriale bune 2021: Top cele mai bune seriale noi 2021

Astazi vorbim despre seriale bune 2021, vom face un top cele mai bune seriale 2021, la care va invitam si pe voi la rubrica de comentarii sa dezbatem acest subiect si sa veniti cu completari in cazul in care doriti.

Am selectat pentru voi cele mai bune seriale 2021, seriale bune pe care le puteti vedea acum sau la momentul in care vor fi lansate, nu avem multe productii anul acesta, din cauza pandemiei ce a avut loc inca din 2020, lucrul acesta a ingreunat foarte mult filmarile iar productiile au fost intarziate, atat lansarile noi cat si lansarile de sezoane noi. Astazi vom face un top cele mai bune seriale 2021, in acest top voir intra doar seriale noi 2021 nu si sezoane din anii precedenti. Acestea fiind spuse, sa incepem topul! Nu uitati ca aceasta este o lista personala, despre care as vrea o parere in comentarii, in functie de recomandari, putem adauga si alte productii.

Seriale bune 2021: Cele mai bune seriale

Invincible

Cand vine vorba de seriale bune 2021, eu aleg pe primul loc o altă adaptare de succes a benzilor desenate, seria animată Invincible este inspirată de personajul lui Robert Kirkman, creatorul The Walking Dead. În centrul poveștii se află Mark Grayson, un băiat normal, aparent: tatăl său este un supererou. Pentru criticii Rotten Tomatoes, producția a reușit să „adapteze în mod inteligent materialul original, fără a sacrifica viziunea nuanțată pe care o aduce lucrarea originala”. Disponibil pe Amazon Prime Video.

Resident Alien

Serial științifico-fantastic de Chris Sheridan cu Alan Tudyk și Sara Tomko Seria științifică Resident Alien se bazează pe seria de benzi desenate cu același nume de Peter Hogan și Steve Parkhouse și urmărește extraterestrul Harry, care a aterizat pe pământ și capătă o identitate umană diferită într-un oraș mic din Colorado. Acesta este unul dintre cele mai bune seriale 2021 SF.

Sweet Tooth

Un serial dragut de Christian Convery și Nonso Anozie, Sweet Tooth este un serial de ce poate fi urmarit si de copii de la Netflix bazat pe seria de cărți cu același nume de Jeff Lemire. Accentul se pune pe Gus, un hibrid de om și căprioară care își părăsește casa în căutarea originilor sale. Aceasta productie intra in categoria de seriale bune 2021 de vazut cu copii.

Lupin

O odă pentru geniul criminal creat de Maurice Leblanc în 1905, Arsène Lupin, această serie de detectivi îl prezintă pe Assane Diop (Omar Sy) ca un înșelător priceput capabil să intre sau să iasă din orice situație folosind deghizările și inteligența sa, instruit în arte marțiale estecu cel putin doi pasi inaintea tuturor celor din jur. În căutarea răzbunării și a dreptății, el orchestrează un jaf masiv la Luvru pentru a demonstra că tatăl său a fost condamnat pe nedrept pentru o crimă pe care nu a comis-o. Lupin este disponibil pe Netflix. Serialul face parte din lista celor mai bune seriale lansate in anul 2021 chiar daca nota imdb nu e foarte mare.

Loki

Seria de super-eroi cu Tom Hiddleston și Owen Wilson din Seria Marvel Loki de la Disney + spune o nouă poveste despre Loki (Tom Hiddleston), fratele lui Thor, care călătorește prin diferite linii temporale. Acțiunea are loc după evenimentele din Avengers: Endgame. Cand vine vorba de seriale bune 2021, Loki cu siguranta isi are locul rezervat in toate topurile din lume.

Mare of Easttown

Dramă de Brad Ingelsby cu Kate Winslet și Julianne Nicholson, Mare of Easttown este un serial de dramă HBO cu Kate Winslet în rol principal. Winslet joacă rolul unui detectiv într-un mic oraș din Pennsylvania care investighează un caz de crimă.

WandaVision

Sitcom cu Elizabeth Olsen și Paul Bettany, WandaVision este o serie a serviciului de streaming Disney+ care povestește aventurile eroilor Marvel Wanda Maximoff și Vision. În serie, Wanda și Vision trăiesc o viață suburbană liniștită până când își dau seama că nimic nu este ceea ce pare.

