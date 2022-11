Top 20 seriale coreene de dragoste pe care trebuie neapărat să le vezi

În timp ce televiziunea americană sau cea românească au producții foarte populare de seriale în ceea ce constă genul romantic, serialele coreene de dragoste au ceva al lor special, care le face să merite să fie urmărite mai mult și să te implici în povestea lor mai intens. Acest lucru este determinat de faptul că serialele coreene de dragoste tind să se concentreze mai mult pe relația în curs de dezvoltare dintre cele două personaje principale, mai degrabă decât pe intrigi secundare sau subintensiuni. Acest lucru permite dezvoltarea treptată și intensă a unei povești de dragoste care este adesea mai satisfăcătoare decât o banalitate de serial care de obicei oferă o poveste previzibilă și deloc unică.

În plus, serialele coreene romantice au adesea un puternic simț al locului, fiecare episod fiind filmat în locații din frumoasa Coreea. De la străzile pline de viață ale orașului Seul la peisajele montane uimitoare pe care le are de oferit această regiune din Asia de Est, serialele coreene de dragoste oferă o privire unică asupra unei culturi diferite care îi încânta pe telespectatorii din întreaga lume. Așadar, dacă sunteți în căutarea unui pic de romantism, noi vă sugerăm să vă orientați spre aceste seriale coreene de dragoste.

Din aceste motive, serialele coreene de dragoste au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani. În plus, serviciile de streaming (precum Netflix) au jucat și ele un rol în răspândirea acestora în întreaga lume, inclusiv în România, devenind un fenomen internațional. Prin urmare, dacă sunteți un fan al acestui gen și nu v-ați scufundat niciodată într-o poveste de dragoste care să vă impresioneze, fie dacă ați rămas în pană de idei și nu știți ce să mai urmăriți din acest punct de vedere, noi am alcătuit o listă cu cele mai bune 15 seriale coreene de dragoste pe care trebuie neapărat să le vedeți. Iată care sunt acestea!

What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

What’s Wrong With Secretary Kim este o dramă coreeană care se focusează asupra poveștii de dragoste dintre un vicepreședinte narcisist și răbdătoarea sa secretară Kim.

What’s Wrong With Secretary Kim este o dramă coreeană care a făcut furori în întreaga lume. Povestea se învârte în jurul unui vicepreședinte elegant, dar narcisist, domnul Lee Young, care este speriat de toată lumea din birou, cu excepția răbdătoarei secretare Kim. Povestea lor de dragoste primește o lovitură serioasă atunci când Kim demisionează, lăsându-l neliniștit. Cu toate acestea, este intrigant să urmărești cum relația lor se transformă în ceva romantic în afara mediului strict de lucru. Drama nu este doar o comedie romantică, ci transmite și vibrații puternice de manifest feminist. Showrunnerii au descris frumos modul în care o femeie poate fi orientată spre carieră și să aibă totuși o viață personală sănătoasă. Este una dintre acele foarte puține drame care nu arată o femeie care își compromite visele și ambițiile doar de dragul iubirii și al familiei. Dacă nu ați văzut încă această bijuterie de serial coreean de dragoste, vă recomandăm cu căldură să o faceți!

Crash Landing On You (2019)

The Crash Landing On You este o dramă romantică populară coreeană despre doi oameni din medii diferite care se îndrăgostesc.

The Crash Landing On You este cea mai populară dramă romantică coreeană care a fost lansată în ultimii ani. Povestea urmărește călătoria lui Se Ri, o moștenitoare sud-coreeană, și a lui Hyun Bin, un căpitan al armatei nord-coreene, care ajung să dezvolte sentimente unul pentru celălalt, în ciuda trecutului lor diferit. Povestea de dragoste lejeră a celor două personaje principale este unul dintre motivele pentru care acest serial a devenit atât de popular, deoarece oferă o schimbare de ritm revigorantă față de dramele coreene adesea întunecate și serioase care sunt produse de obicei. În plus, diferențele culturale dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt, de asemenea, explorate în detaliu, oferindu-le telespectatorilor o mai bună înțelegere a relației complexe dintre cele două țări.

Descendants Of The Sun (2016)

Descendants of the Sun este un serial incredibil de captivant care urmărește povestea dintre un doctor și un soldat din Forțele Speciale.

Descendants Of The Sun este un serial care creează o dependență incredibilă. Are un amestec perfect de romantism, acțiune și comedie. Povestea o urmărește pe Kang Mo-Yeon, un medic de urgențe, care se intersectează cu un tânăr chipeș și carismatic, Yoo Shi-Jin. Când Mo-Yeon află că acesta este un soldat al Forțelor Speciale, nu mai este sigură că o relație ar putea funcționa între ei. Totuși, soarta lucrează în favoarea lor, deoarece Shi-Jin este trimis într-o țară europeană (fictivă), Uruk, iar Mo-Yeon se alătură unui grup de medici umanitari de acolo. Deși cei doi sunt inițial atrași unul de celălalt datorită atracției lor reciproce, descoperă curând că slujbele lor îi fac să le fie greu să își găsească timp unul pentru celălalt. Astfel, serialul îi urmărește pe cei doi în timp ce își croiesc drum printre aceste obstacole și încearcă să găsească o cale de a fi împreună.

Goblin / Guardian: The Lonely and Great God (2016)

Goblin este o dramă coreeană despre un general care devine spiriduș și trebuie să găsească o mireasă umană pentru a rupe blestemul.

Goblin este un serial de televiziune sud-coreean din 2016, cu Gong Yoo în rolul titular. Drama spune povestea lui Kim Shin (Gong Yoo), un general militar din timpul dinastiei Goryeo, care este blestemat să devină un spiriduș după moartea sa. El trebuie să găsească o mireasă umană (interpretată de Kim Go-eun) pentru a rupe blestemul și a reveni la forma sa umană. Drama a avut un succes uriaș, datorat în mare parte interpretării lui Gong Yoo în rolul simpaticului spiriduș. De asemenea, a fost lăudată pentru abordarea unică a genului fantastic, precum și pentru personajele sale interesante și complexe.

While You Were Sleeping (2017)

While You Were Were Sleeping este o dramă coreeană difuzată în 2017 și spune povestea unei femei care poate vedea moartea oamenilor în visele ei.

While You Were Sleeping (În timp ce dormeai) este o dramă coreeană care a fost difuzată în 2017. Spune povestea lui Nam Hong Joo, o tânără care are abilitatea de a vedea moartea oamenilor în visele ei. Când are o viziune a morții unei persoane apropiate, ea cere ajutorul procurorului Jung Jae Chan pentru a încerca să împiedice acest lucru să se întâmple. Cei doi se îndrăgostesc în cele din urmă, iar serialul urmărește călătoria lor în timp ce încearcă să împiedice ca viziunile lui Nam Hong Joo să devină realitate. While You Were Sleeping este o dramă emoționantă și magică, care vă va lăsa fermecat. Povestea și personajele sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să urmăriți acest serial. Dacă sunteți în căutarea unei povești de dragoste înduioșătoare, cu o notă de mister, While You Were Were Sleeping este serialul perfect.

The Legend of the Blue Sea (2016)

The Legend of the Blue Sea este o abordare unică a poveștii clasice cu sirene, care are loc în Seoul.

The Legend of the Blue Sea este o abordare unică a basmului clasic cu sirene. În loc să fie plasat într-o lume tradițională, mitică, serialul este plasat în Seulul zilelor noastre. Acest lucru conferă poveștii un sentiment de realism care lipsește adesea din alte povești cu sirene. Intriga se învârte în jurul lui Jun Ji Hyun, o sirenă care este transportată în zilele noastre. Ea este prinsă de Heo Joon Jae, un escroc atractiv. Cei doi au o chimie incredibilă, iar povestea prezintă o serie de răsturnări de situație care îi vor ține pe spectatori în priză până la final. Dacă sunteți în căutarea unei drame istorice cu o întorsătură unică, The Legend of the Blue Sea merită cu siguranță văzut.

Doom At Your Service (2021)

Tak Dong Kyung este diagnosticată cu o boală gravă, ceea ce o face să-și piardă orice speranță.

Doom At Your Service prezintă o altă poveste de dragoste fascinantă, dar complicată, între un om și o ființă nemuritoare. O femeie pe nume Tak Dong Kyung muncește incredibil de mult pentru fratele ei mai mic după moartea tatălui ei. Soarta o lovește din nou când este diagnosticată cu cancer. După această veste neașteptată, ea și-a pierdut toate speranțele în viață și dă vina pe destinul nefericit pentru suferința ei nesfârșită. Spectacolul ia o turnură interesantă atunci când ea întâlnește un mediator între Dumnezeu și oameni, pe nume Myeol Mang. Acesta îi acordă 100 de zile pentru a trăi așa cum a visat. Imediat după cele 100 de zile, moartea îi va lua sufletul. Între timp, Myeol Mang dezvoltă sentimente pentru ea. De aici începe relația complicată dintre o ființă nemuritoare și o muritoare. Ce se va întâmpla când timpul va expira? Va reuși Tak Dong Kyung să-și găsească fericirea înainte de a muri? Sau va renunța Myeol Mang la nemurirea sa pentru ea?

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Seria Hometown Cha-Cha-Cha urmărește povestea unui dentist care se mută într-un sat de la malul mării și se îndrăgostește de un localnic.

Dacă aveți chef de o poveste înduioșătoare despre dragoste și a doua șansă, Hometown Cha-Cha-Cha-Cha este serialul perfect. Serialul coreean de dragoste are 16 episoade și o urmărește pe medicul stomatolog Yoon Hye Jin în timp ce decide să își înființeze cabinetul într-un sat de pe malul mării. Acolo, ea îl întâlnește pe fermecătorul șmecher Hong Du Sik, iar cei doi dezvoltă rapid o legătură. Cu toate acestea, ei trebuie să se confrunte cu provocările trecutului lor. Poate supraviețui relația lor? Cu un rating IMDb de 8,6, Hometown Cha-Cha-Cha-Cha este un serial care trebuie vizionat. Îl puteți găsi pe Netflix.

It’s Okay to Not Be Okay (2020)

It’s Okay to Not Be Okay este o dramă coreeană despre doi oameni care se ajută unul pe celălalt să-și vindece rănile emoționale.

It’s Okay to Not Be Okay este o dramă coreeană care spune povestea a doi oameni care se ajută reciproc să își vindece rănile lor emoționale. Kim Soo-hyun joacă rolul lui Moon Kang-tae, un îngrijitor la un spital de psihiatrie care nu crede în dragoste. Seo Ye-ji o interpretează pe Go Moon-young, o autoare de cărți pentru copii cu tulburări de personalitate antisocială. Cei doi se întâlnesc și dezvoltă rapid sentimente unul pentru celălalt. Cu toate acestea, relația lor nu este lipsită de provocări. În timp ce încearcă să se descurce prin trecutul întunecat al lui Moon Kang-tae și prin boala mintală a lui Go Moon-young, ei descoperă că este în regulă să nu fie ok. Serialul este o descriere emoționantă și realistă a iubirii și a bolii mintale. În cele din urmă, este o poveste despre speranță, vindecare și despre cum să înveți să te accepți pe tine însuți.

Romance Is a Bonus Book (2019)

Serialul dramatic coreean „Romance Is a Bonus Book” este o poveste fermecătoare și înduioșătoare despre doi îndrăgostiți improbabili care lucrează împreună la o editură.

Serialul coreean „Romance Is a Bonus Book” este o poveste fermecătoare și înduioșătoare despre Lee Na-young și Lee Jong-suk care joacă rolul unor îndrăgostiți improbabili ce se trezesc lucrând împreună la o editură. Jung Eugene și Wi Ha-joon completează distribuția în rolurile redactorului-șef al companiei și, respectiv, al tânărului și ambițiosului copywriter. Chimia dintre protagoniști este electrizantă, iar povestea este atât amuzantă, cât și emoționantă. Contextul serialului în industria editării cărților este, de asemenea, fascinant, oferind telespectatorilor o privire din culisele lumii editării, marketingului și designului.

My Roommate Is A Gumiho (2021)

Lee Dam îl întâlnește pe Shin Woo-yeo, un gumiho (o creatură cu nouă cozi din folclorul coreean), iar acesta este hotărât să devină om.

Când Lee Dam îl întâlnește pe Shin Woo-yeo, nu are nicio idee că viața ei este pe cale să se schimbe pentru totdeauna. Woo-yeo este un gumiho, o creatură cu nouă cozi din folclorul coreean, și trăiește de 999 de ani. Este hotărât să devină om, dar pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să acumuleze suficientă „energie umană” în mărgeaua sa. Această sarcină se complică atunci când Lee Dam înghite accidental mărgeaua, lăsându-i pe cei doi fără altă alegere decât să trăiască împreună. Au la dispoziție doar un an pentru a îndepărta mărgeaua înainte ca aceasta să o ucidă pe Lee Dam și, pe măsură ce se cunosc unul pe celălalt, încep să realizeze că a deveni om s-ar putea să nu fie atât de simplu pe cât au crezut. De-a lungul aventurilor lor, se vor confrunta cu provocări și vor depăși obstacole, în timp ce vor învăța ce înseamnă să fii om. În cele din urmă, călătoria lor îi va schimba pe amândoi pentru totdeauna.

Extraordinary You (2019)

Extraordinary You este o dramă coreeană despre elevi de liceu care descoperă că sunt personaje într-o carte de benzi desenate.

Extraordinary You este o dramă coreeană care ilustrează povestea unui grup de elevi de liceu care descoperă că sunt de fapt personaje dintr-o carte de benzi desenate. Când protagonista feminină, Eun Dan-oh, realizează că ea și colegii ei de clasă sunt doar personaje în poveste, devine hotărâtă să își schimbe soarta. Acest lucru o conduce într-o căutare pentru a-l găsi pe autorul benzii desenate și pentru a-și modifica sfârșitul. Pe parcurs, ea se îndrăgostește de un personaj fără nume intitulat Numărul 13. Împreună, ei descoperă că schimbarea destinelor lor are un preț. Drama este o poveste unică și fermecătoare, care vă va rămâne în minte mult timp după ce ați terminat-o de vizionat.

Clean with Passion for Now (2018)

Clean with Passion for Now este o dramă coreeană despre o fată care lucrează pentru o companie de curățenie.

Fie că vă păstrați mereu casa curată ca lacrima, fie că sunteți mai degrabă genul de persoană care spune „eh, mă ocup mai târziu”, putem spune că toată lumea poate aprecia o curățenie realizată așa cum trebuie. Clean with Passion for Now este o dramă coreeană care urmărește povestea lui Gil Oh-sol, o fată care lucrează pentru o companie de curățenie condusă de bogătașul și chipeșul Jang Seon-kyul. În timp ce standardele de curățenie ale lui Seon-kyul sunt impecabile, Oh-sol este mai relaxată când vine vorba de igiena personală. Acest lucru duce deseori la certuri între cele două personaje, care ne ține pe noi ca spectatori implicați în timp ce ne întrebăm cum va evolua în cele din urmă relația lor.

Her Private Life (2019)

Sung Deok-mi este o femeie cu multe talente, dintre care unul este acela de a lucra ca și curator la un muzeu de artă.

Sung Deok-mi este o femeie cu multe talente. Nu numai că lucrează ca și curator la un muzeu de artă, dar gestionează și un fansite. Așa că, atunci când directorul muzeului de artă este prins într-un scandal de delapidare, Ryan Gold – un artist renumit – intervine pentru a-i lua locul. Cu toate acestea, lumea lui Deok-mi este dată peste cap atunci când este implicată într-un scandal de întâlniri cu idolul ei, Cha Shi-an. Pentru a ține reporterii la distanță, Deok-mi și Ryan decid să se prefacă că se întâlnesc. Dar, pe măsură ce petrec mai mult timp împreună, încep să realizeze că relația lor ar putea fi mai mult decât o simplă prefăcătorie. Să fie oare posibil ca Deok-mi să-și fi găsit în sfârșit finalul fericit pe care îl căuta?

Oh My Ghost (2015)

Dacă sunteți în căutarea unui serial de dragoste coreean mai interesant și diferit, Oh My Ghost este cel mai potrivit.

Dacă ești în căutarea unui serial coreean de dragoste mai diferit, Oh My Ghost este cu siguranță potrivit pentru tine. Spre deosebire de cele mai multe alte drame care implică fantome sau orice ține de supranatural, acesta are mai multe șanse să vă facă să râdeți decât să țipați îngrozit. Na Bong-sun lucrează ca ajutor de bucătar la un restaurant deținut de Kang Sun-woo, care este și bucătarul șef. De obicei, ea este liniștită și rezervată, dar acest lucru se schimbă atunci când este posedată de fantoma pofticioasă a lui Shin Soon-ae. Personalitatea îndrăzneață și extrovertită a lui Soon-ae îi atrage atenția lui Sun-woo, care începe să simtă o atracție față de Bong-sun posedată.

Melancholia (2021)

Un geniu al matematicii, Seung-yoo, întâlnește o profesoară de matematică amabilă care îl ajută să-și dezvolte potențialul.

Seung-yoo este un geniu al matematicii care vede lumea prin intermediul numerelor, dar visul său de a deveni un matematician strălucit este spulberat din cauza unui incident traumatizant. O întâlnește apoi pe Yoon-soo, o profesoară de matematică competentă și cu inimă bună, la un liceu privat. Yoon-soo vede potențial în elevul ei și este hotărâtă să îl pregătească pe Seung-yoo ajutându-l să își depășească trauma. Cu toate acestea, un scandal în care sunt implicați cei doi protagoniști se răspândește în cadrul școlii. În cele din urmă, Yoon-soo este arestată de poliție pentru a fi interogată. În mijlocul haosului, Seung-yoo îi promite că va face lumină și că va scoate adevărul la iveală. Căutarea lui Seung-yoo de a-și exonera profesorul îl conduce pe o cale întunecată, care îl obligă să se confrunte cu proprii demoni. În timp ce timpul se scurge, Seung-yoo trebuie să-și folosească toate abilitățile pentru a o salva pe Yoon-soo și pe el însuși înainte de a fi prea târziu.

Love Alarm (2019)

Love Alarm este o dramă coreeană despre o aplicație mobilă care emite un semnal sonor atunci când un admirator se află la mai puțin de 10 metri de tine.

Love Alarm este o dramă coreeană despre o aplicație mobilă care emite un semnal sonor atunci când un admirator se află pe o rază de 10 metri în jurul tău. Aplicația devine rapid o senzație printre elevele unui liceu de fete, iar personajele principale se trezesc în curând prinse într-un triunghi amoros complicat pe care trebuie să îl rezolve singure. Deși premisa serialului poate suna familiar, Love Alarm este de fapt o abordare proaspătă și unică a genului comediei romantice. Personajele sunt convingătoare și relatabile, iar intriga este plină de surprize. Astfel, dacă sunteți în căutarea unui serial amuzant și înduioșător, vă recomand Love Alarm.

Lovers Of The Red Sky (2021)

Lovers of the Red Sky este o dramă istorică plasată în timpul dinastiei Joseon despre o pictoriță talentată care își recapătă vederea.

Lovers of the Red Sky este o dramă istorică a cărei acțiune se petrece în timpul dinastiei Joseon. Drama urmărește povestea lui Hong Chun-gi, o pictoriță talentată care se naște oarbă, dar care își recapătă miraculos vederea. Ea se înscrie la prestigioasa Academie Regală de Pictură, unde îl întâlnește pe Ha Ram, un astrolog a cărui vedere a fost pierdută într-un accident. Ha Ram se îndrăgostește de Chun-gi, iar relația lor nu este lipsită de provocări, deoarece intră într-un complot în care sunt implicați prințul Yang Myung și Joo Hyang. Lovers of the Red Sky este o poveste înduioșătoare despre dragoste, iar descrierea vizuală uimitoare a Dinastiei Joseon vă va lăsa cu siguranță captivați.

100 Days My Prince (2018)

Prințul moștenitor Lee Yul cade de pe o stâncă și își pierde memoria, rătăcind timp de 100 de zile.

În calitate de prinț moștenitor al Joseonului, Lee Yul a fost mereu supus unei presiuni imense pentru a-și îndeplini îndatoririle și a menține onoarea familiei regale. Cu toate acestea, el se simte adesea izolat și singur, deoarece nu are pe nimeni în care să se încreadă sau pe care să se bazeze. Într-un efort de a rezolva această problemă, prințul Lee Yul promulgă o lege care impune ca fiecare cetățean să se căsătorească înainte de a împlini 28 de ani. Deși poate părea o decizie pripită, el crede că aceasta îi va ajuta pe oameni să formeze legături mai puternice între ei.

Într-o zi, prințul Lee Yul este grav rănit, iar Hong Shim și tatăl ei îl iau în primire și îi îngrijesc rana. Deși își recapătă treptat sănătatea, el suferă o pierdere temporară a memoriei care îl face să se sustragă din cadrul responsabilităților sale de prinț moștenitor pentru 100 de zile. Acest lucru ar putea fi o binecuvântare deghizată, deoarece prințul Lee Yul pornește să exploreze lumea în mod liber pentru prima dată în viața sa. De asemenea, se îndrăgostește de Hong Shim și o cere în căsătorie.

Love in the Moonlight (2016)

Love in the Moonlight este un serial care explorează complexitatea iubirii și a relațiilor.

Love in the Moonlight este un serial care explorează complexitatea iubirii și a relațiilor. Hong Ra-on este o eroină încântătoare, iar transformarea ei dintr-o fată băiețoasă într-o tânără grațioasă este atât credibilă, cât și fermecătoare. Lee Young este un erou la fel de simpatic, iar chimia dintre ei este de netăgăduit. De asemenea, drama face o treabă excelentă în descrierea diferitelor lupte cu care se confruntă Ra-on în timp ce încearcă să navigheze în lumea periculoasă a politicii palatului. Per total, Love in the Moonlight este o dramă fermecătoare și înduioșătoare, iar dacă ești în căutarea unei drame care să te facă să râzi, să plângi și să te îndrăgostești, atunci Love in the Moonlight este cu siguranță serialul coreean de dragoste potrivit pentru tine.