Top 25 seriale coreene istorice. Listă cu seriale coreene istorice pe care ar trebui să le vizionezi

Coreea este una dintre puținele țări care au o istorie bogată și o cultură rafinată. Acestea se reflectă în serialele coreene istorice, care sunt pline de acțiune, intrigă și drama. Unele seriale coreene istorice sunt bazate pe fapte reale, în timp ce altele sunt fictive, dar toate sunt pline de eroi și de eroine care trec prin aventuri epice. Cele mai multe seriale coreene istorice sunt produse de companii mari de televiziune, cum ar fi KBS și MBC iar pentru că sunt atât de accesibile acum prin intermediul platformelor de streaming online precum Netflix, au devenit un fenomen global.

Prin urmare, serialele coreene istorice au devenit unele dintre cele mai populare tipuri de seriale coreene. Acestea sunt urmărite de milioane de oameni în întreaga lume și sunt adesea considerate ca fiind unele dintre cele mai bune seriale de televiziune din toate timpurile. Cele mai multe seriale coreene istorice se bazează pe perioadele istorice cheie din istoria Coreei, cum ar fi perioada Joseon și perioada Chosun. Aceste seriale sunt pline de personaje bine conturate care navighează prin istorie, înfruntând încercări și obstacole. Iar multe dintre ele sunt prezentate într-un mod în care pot ușor de urmărit. Așadar, dacă sunteți în căutarea celor mai bune seriale coreene istorice care să vă captiveze, aruncați o privire asupra listei noastre care vă pune la dispoziție unele dintre cele mai bune seriale coreene istorice din toate timpurile.

Six Flying Dragons (2015)

Six Flying Dragons este o dramă din epoca Joseon despre un războinic iscusit care ajunge la putere.

Plasată la începutul perioadei Joseon, „Six Flying Dragons” este o relatare ficțională a ascensiunii lui Yi Bang Won la putere. Drama îl are în rolul lui Yoo Ah In în rolul lui Yi Bang Won, un războinic iscusit care nu tânjește după nimic altceva decât să-l vadă pe tatăl său, regele Tae Jo, întemeind o dinastie puternică și stabilă. Cu toate acestea, după cum Yi Bang Won descoperă curând, calea spre putere este plină de pericole și înșelăciune. De-a lungul drumului, el trebuie să se lupte cu războinici rivali, curteni trădători și chiar cu provocările propriului său tată. În ciuda șanselor împotriva sa, Yi Bang Won se ridică încet, dar sigur, și devine unul dintre cei mai puternici oameni din Joseon. Cu toate acestea, pe măsură ce capătă mai multă putere, se trezește prins într-o rețea de politică și intrigi. În cele din urmă, Yi Bang Won trebuie să aleagă între ambițiile sale și principiile sale, între putere și dragoste.

Mr. Sunshine (2018)

Mr. Sunshine este o dramă sud-coreeană despre un bărbat care se îndrăgostește de fiica unui aristocrat în timp ce descoperă un complot al forțelor străine pentru a coloniza Coreea.

Mr. Sunshine a fost scris de Kim Eun-sook și regizat de Lee Eung-bok, iar în rolurile principale au jucat Lee Byung-hun, Kim Tae-ri, Yoo Yeon-seok și Kim Min-jung. Spune povestea unui tânăr născut într-o familie de servitori care călătorește în Statele Unite în timpul Shinmiyangyo (expediția americană în Coreea) din 1871. El se întoarce mai târziu în țara sa natală ca ofițer al marinei americane. Se întâlnește și se îndrăgostește de fiica unui aristocrat. În același timp, el descoperă un complot al forțelor străine de a coloniza Coreea. Serialul a fost întâmpinat cu recenzii pozitive din partea criticilor, mulți lăudând interpretarea, scenariul, regia și valorile de producție. A fost, de asemenea, un succes comercial, devenind una dintre cele mai mediatizate drame din 2018 în Coreea de Sud.

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo este un serial de televiziune sud-coreean din 2016 bazat pe romanul chinezesc Bu Bu Jing Xin de Tong Hua. Drama spune povestea lui Go Ha Jin, care este transportată înapoi în timp, în timpul dinastiei Goryeo din Coreea. Ea se trezește în corpul lui Hae Soo, în vârstă de 16 ani, și se trezește trăind în casa celui de-al 8-lea prinț Wang Wook. Hae Soo se împrietenește curând cu mai mulți prinți și îl întâlnește pe cel de-al patrulea prinț, Wang So, care a fost ostracizat. Deși știe că nu ar trebui să se implice în intrigile de la palat, ea devine, fără să vrea, un pion în lupta pentru succesiunea la tron. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo este o poveste fascinantă despre dragoste, politică și trădare, plasată într-una dintre cele mai tulburi perioade istorice din Coreea.

Queen Seondoek (2009)

Queen Seondeok a fost unul dintre cei mai remarcabili conducători din istoria Coreei. Născută geamănă, a fost abandonată când era copil, dar mai târziu a fost adusă înapoi la palatul Silla. Acolo, și-a unit forțele cu sora ei geamănă, prințesa Chonmyong, pentru a se opune lui Mi-shil, care dorea să preia puterea. Mi-shil a pus la cale planuri sinistre pentru ca cele două prințese Silla să fie exilate din regat, iar într-o bătălie secretă, prințesa Chonmyong a fost asasinată de Mi-shil. Dar prințesa Deokman a apelat cu iscusință la ajutorul generalului Kim Yusin și l-a eliminat pe Mi-shil, dușmanul ei de moarte. Ea a devenit prima femeie conducătoare a regatului Silla și a condus cu înțelepciune și compasiune. Povestea ei este o sursă de inspirație pentru toți cei care visează să facă o diferență în lume.

Mr. Queen (2020)

Mr. Queen este un serial care spune povestea lui Jang Bong Hwan, un bucătar care se regăsește în corpul reginei într-o dinastie istorică coreeană. Deși soțul reginei este monarhul domnitor, el nu este de fapt la putere. Regina răposatului rege a profitat de bunătatea soțului ei și conduce regatul în numele acestuia. Noua regină va ajunge să descopere că soțul ei are unele secrete și că nu este atât de blând pe cât pare. Serialul a fost bine primit atât de public, cât și de critici, și a câștigat mai multe premii.

Jewel In The Palace (2003)

Jewel In The Palace (Bijuteria din palat) este un popular serial dramatic istoric sud-coreean care spune povestea lui Jang Geum, prima femeie medic regal Joseon.

Jewel In The Palace este un serial de televiziune sud-coreean de dramă istorică din 2003, a cărui acțiune se petrece în timpul dinastiei Joseon. Serialul spune povestea lui Jang Geum, prima femeie medic regal din Joseon. În ciuda faptului că provine dintr-un mediu umil, Jang Geum depășește o serie de obstacole pentru a deveni medicul regelui și, în cele din urmă, medicul regal șef. Serialul a fost extrem de popular în Coreea de Sud, stabilind recorduri impresionante. S-a bucurat, de asemenea, de un succes considerabil în străinătate, în special în Asia de Est și de Sud-Est. Jewel in the Palace este recunoscut pe scară largă ca fiind cel care a stârnit un interes reînnoit pentru cultura și bucătăria tradițională coreeană. De asemenea, a contribuit la popularizarea dramelor coreene la nivel internațional.

The Empress Ki (2013)

The Empress Ki este o dramă istorică sud-coreeană din 2013, difuzată de MBC. Drama spune povestea unei femei din Goryeo care a fost dusă în Dinastia Yuan împotriva voinței sale și a devenit ultima împărăteasă a Dinastiei Yuan. Împărăteasa Ki este interpretată de Ha Ji-won, care a câștigat numeroase premii pentru interpretarea sa în această dramă. În dramă mai joacă Joo Jin-mo, Ji Chang-wook și Kang Ji-hwan. Împărăteasa Ki este una dintre cele mai de succes drame coreene din toate timpurile și este creditată ca fiind cea care a contribuit la stimularea turismului în Coreea.

Deep Rooted Tree (2011)

Deep Rooted Tree spune povestea a doi tineri sclavi care supraviețuiesc morții celor dragi în mâinile regelui Se Jong. Ddol Bok îl învinovățește pe rege pentru aceste morți și jură să îl ucidă pentru a se răzbuna. Își petrece mai mulți ani devenind un mare războinic. Prietena sa Dam, care are o memorie fotografică, devine o doamnă de la curte numită So Yi. Cu toate acestea, ea se simte atât de vinovată de rolul ei în moartea celorlalți sclavi încât rămâne mută.

Ddol Bok se întoarce la palat sub numele de Kang Chae Yoon pentru a-l ucide pe rege. Cu toate acestea, el devine implicat în misterul care înconjoară moartea câtorva savanți din Salonul demnitarilor. Decesele au fost cauzate de o societate secretă cunoscută sub numele de Hwaomgyong, iar căutarea lui Ddol Bok pentru răzbunare devine brusc mult mai complicată. Astfel, Deep Rooted Tree este o dramă istorică epică care și-a captivat spectatorii cu povestea sa intrigantă și valorile bogate ale producției.

Rebel: Thief Who Stole The People (2017)

Rebel: Thief Who Stole The People spune povestea lui Hong Gil Dong, un sclav transformat în erou care luptă împotriva unui rege tiranic pentru a câștiga inimile poporului său.

Rebel: Thief Who Stole The People este un serial de televiziune sud-coreean din 2017, cu Kim Ji-hoon și Yoon Gyun-sang în rolurile principale. Serialul spune povestea lui Hong Gil Dong, un personaj fictiv care s-a născut sclav, dar care a ajuns să devină un erou pentru poporul său. Lupta dintre Hong Gil Dong și tiranicul rege Yeonsangun demonstrează calitățile de care are nevoie un lider adevărat. Hong Gil Dong a supraviețuit într-un regat ostil și tiranic prin câștigarea sprijinului oamenilor de rând. Astfel, el a demonstrat că un lider trebuie să fie capabil să câștige inimile oamenilor. De asemenea, a trebuit să fie curajos în fața pericolului și să fie dispus să lupte pentru ceea ce este corect, chiar dacă asta însemna să se confrunte cu cei aflați la putere. Poate că trecătorii l-au văzut ca pe un rebel, dar pentru poporul său a fost un adevărat lider.

Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019)

Rookie Historian Goo Hae-ryung este un serial de televiziune sud-coreean din 2019 care spune povestea unei femei în Dinastia Joseon. La acea vreme nu era acceptabil ca femeile să scrie înregistrări istorice. Goo Hae-ryung face pas cu pas pentru a-și crea propriul destin în Joseon, unde ideile confucianiste sunt adânc înrădăcinate. Ea vrea să-și îndeplinească îndatoririle de istoric și să demonstreze lumii că toată lumea este egală. Pe lângă lupta femeilor istoric de la palat, drama va povesti despre povestea ei de dragoste cu prințul Yi Rim, care are un secret al lui. Pe scurt, Rookie Historian Goo Hae-ryung este o poveste inspirată despre o femeie care își urmează visele și care dovedește că orice este posibil dacă îți propui asta, un serial coreean istoric foarte bun din acest punct de vedere.

Hwarang: The Poet Warrior Youth (2016)

Hwarang: The Poet Warrior Youth este un serial de televiziune sud-coreean din 2016, regizat de Yun Seong-sik. Drama istorică se concentrează în jurul hwarangilor, un grup de tineri de elită din Silla, unul dintre cele Trei Regate ale Coreei. Serialul urmărește viețile acestor tineri în timp ce trec prin prietenie, dragoste și rivalitate pe fundalul intrigilor politice și al războiului. Hwarang: Tinerețea războinică a poeților este un serial cu un aspect vizual uimitor, care prezintă o distribuție talentată de tineri actori. Cadrul istoric oferă o privire unică și fascinantă asupra culturii și istoriei coreene, iar povestea este atât emoționantă, cât și plină de acțiune. Astfel, pentru cei care sunt în căutarea unei noi drame coreene pe care să o urmărească, cu iz istoric, Hwarang: The Poet Warrior Youth merită cu siguranță să fie văzut.

Moon Embracing The Sun (2012)

Moon Embracing The Sun este un serial de televiziune istoric sud-coreean despre un prinț moștenitor care se îndrăgostește de poporul său.

Moon Embracing The Sun este un serial de televiziune istoric sud-coreean din 2012, cu Kim Soo-hyun, Han Ga-in, Jung Il-woo și Kim Min-seo. Serialul spune povestea unui rege fictiv din Joseon și a iubirii sale pentru poporul său, precum și a provocărilor cu care se confruntă sub forma unor conspirații, războaie și tulburări politice. Moon Embracing The Sun este plasat în timpul dinastiei Joseon și se învârte în jurul prințului moștenitor, Lee Hwon, și a gărzii sale regale, Kim San. Când logodnica lui Lee Hwon, Heo Yeon Woo, moare în mod misterios înainte de nunta lor, San își asumă sarcina de a-l proteja pe prințul moștenitor de cei care l-ar vedea rănit. Cu ajutorul unui șaman pe nume Wol, San descoperă curând că Yeon Woo nu este cu adevărat moartă și pornește în căutarea ei. Moon Embracing The Sun este o dramă istorică coreeană frumos filmată, cu interpretări puternice din partea distribuției sale. Dacă sunteți interesați de istoria coreeană sau pur și simplu căutați o dramă bună de urmărit, vă recomand cu căldură să vedeți Moon Embracing The Sun.

Gu Family Book (2013)

Gu Family Book este un serial de televiziune sud-coreean din 2013, cu Lee Seung-gi și Suzy în rolul principal. Serialul urmărește povestea lui Choi Kang Chi, o creatură pe jumătate umană și pe jumătate mitică, care a fost adoptată de stăpânul hanului Hundred Years Inn. Se îndrăgostește de Dam Yeo Wool, o maestră în arte marțiale și fiica liderului unei organizații secrete care protejează regiunea. Când lumea lor se transformă în haos, depinde de Choi Kang Chi să o readucă în ordine, iar de Dam Yeo Wool să se asigure că partea lui Choi Kang Chi, pe jumătate creatură mitică, nu va avea parte de ce e mai bun.

Love In The Moonlight (2016)

Love in the Moonlight este un serial de televiziune sud-coreean din 2016, cu Park Bo-gum și Kim Yoo-jung în rolurile principale, alături de Jinyoung, Chae Soo-bin și Kwak Dong-yeon. Se bazează pe romanul Moon River Flight, care a fost serializat pe Naver Webtoon din octombrie 2011 până în octombrie 2014. Drama istorică spune povestea prințului moștenitor Hyomyeong(Park Bo-gum) care se îndrăgostește de Hong Ra On (Kim Yoo-jung), o fată deghizată în bărbat, dar dragostea lor este amenințată de realitatea statutului lor social respectiv. Serialul a fost un succes în rândul telespectatorilor de toate vârstele, mulți lăudând povestea sa ușoară, dar emoționantă, cinematografia frumoasă și interpretările puternice ale distribuției. Serialul rămâne una dintre cele mai populare drame coreene istorice din toate timpurile și este respectată pe scară largă pentru explorarea iubirii și a politicii în Coreea din timpul dinastiei Joseon.

Tale Of Arang (2012)

Eun Oh este un funcționar guvernamental cinic care are abilitatea de a vedea fantome. Când o întâlnește pe fantoma Arang, o fată frumoasă care a fost ucisă, aceasta îi cere să se răzbune pentru moartea ei. Eun Oh încearcă să îi satisfacă cererea, dar își dă seama curând că s-ar putea să fie depășit de situație.

Drama este atmosferică și plină de suspans, cu scene filmate superb, care evidențiază frumusețea sinistră a lumii fantomelor. Deși intriga se mișcă uneori lent, în cele din urmă se fundementează un fir narativ frumos până la o concluzie satisfăcătoare. Tale of Arang merită cu siguranță să fie vizionat deopotrivă de fanii serialelor coreene istorice și ai celor cărora le plac genul de groază.

Dong Yi (2010)

„Dong Yi” este o dramă istorică ce spune povestea unei servitoare care devine concubină regală.

Dong Yi este o dramă istorică din 2010 care spune povestea lui Dong Yi, o servitoare care ajunge să devină o concubină regală în timpul dinastiei Joseon. Drama se bazează pe evenimente reale și descrie viața lui Choi Suk Bin, care s-a născut într-o familie săracă, dar care a devenit în cele din urmă una dintre cele mai puternice femei din Joseon. Choi i-a dat naștere regelui Yeong Jo, cel de-al doilea fiu al regelui Sok Jong, și i-a servit drept doică și confidentă până la moartea sa. „Dong Yi” este o privire fascinantă asupra dinastiei Joseon și oferă o perspectivă rară asupra vieții unei concubine regale. Drama se remarcă, de asemenea, pentru rolul principal feminin puternic, care este portretizat ca fiind inteligent și plin de resurse.

100 Days My Prince (2018)

100 Days My Prince este o dramă romantică istorică sud-coreeană din 2018, cu D.O. și Nam Ji Hyun de la EXO. Drama spune povestea prințului moștenitor Lee Yul, un prinț perfect, dar cu inima rece, care se pierde în mediul rural după ce un atac îl lasă cu amnezie. Acolo o întâlnește pe Hong Shim, cea mai în vârstă femeie necăsătorită din sat, iar cei doi se trezesc curând logodiți. Pe măsură ce se cunosc mai bine, cei doi încep să se îndrăgostească, în ciuda obstacolelor care le stau în cale.

The Crowned Clown (2019)

The Crowned Clown este o dramă istorică din 2019 care are loc în Joseon. Drama se concentrează în jurul unui clovn pe nume Ha Sun, care este adus la palat pentru a-i lua locul regelui Lee Hun. Deși Ha Sun arată aproape identic cu regele Lee Hun, el este nervos că cineva din palat va afla că nu este adevăratul rege. Astfel, The Crowned Clown este o poveste de dragoste, trădare și comedie pe fundalul tulburărilor politice din Joseon. Drama a fost bine primită de critici și telespectatori deopotrivă, mulți lăudându-i premisa unică și interpretarea excelentă. Dacă sunteți în căutarea unei drame istorice cu o întorsătură de situație, The Crowned Clown merită cu siguranță vizionat.

The Tale Of Nokdu (2019)

Jeon Nok Du este o dramă despre un bărbat care se deghizează în femeie pentru a intra într-un sat de văduve.

Jeon Nok Du este o dramă coreeană din 2019 care spune povestea unui bărbat care se deghizează în femeie pentru a intra într-un sat de văduve și a descoperi adevărul despre atacatorii familiei sale. Drama se bazează pe webtoon-ul cu același nume și îi are în rolurile principale pe Jang Dong Yoon, Kim So Hyun și Kang Tae Oh. Povestea este plasată în Coreea din epoca Joseon și îl urmărește pe Jeon Nok Du, un bărbat de pe o insulă care este inteligent și priceput la mânuirea unei săbii. După ce tatăl și fratele său mai mare sunt atacați de femei asasine, Jeon Nok Du pornește în căutarea atacatorului și ajunge în capitală. Acolo, îl întâlnește pe Dong Dong Ju, un ucenic gisaeng care îi devine aliat. Împreună, trebuie să dezlege misterul cine se află în spatele atacurilor asupra familiei lui Jeon Nok Du.

The Flower in Prison (2016)

The Flower in Prison este un serial de televiziune sud-coreean din 2016, cu Go Soo și Jin Se-yeon în rolurile principale. Drama istorică este plasată în Joseon și spune povestea lui Ok Nyeo, o fată talentată născută și crescută în închisoare, care dobândește o mare îndemânare și înțelepciune prin întâlnirile cu oameni extraordinari din toate mediile sociale. Ok Nyeo devine o cruciată a clasei țărănești asuprite și pornește într-o călătorie pentru a afla clasa din care face parte în sistemul de caste. Prin intermediul vieții lui Ok Nyeo, această miniserie TV prezintă mândra moștenire a legilor privind drepturile omului din Joseon, pe care Ok Nyeo luptă pentru a le promulga în tot regatul.

Shine or Go Crazy (2015)

Shine or Go Crazy este un serial de televiziune sud-coreean din 2015, cu Jang Hyuk și Oh Yeon-seo în rolurile principale. Este bazat pe romanul cu același nume al scenaristului I Am a Singer Hwang Joo-ha. Drama spune povestea lui Wang So, un prinț Goryeo care s-a născut cu numele „Shine”, și a lui Shin Yul, o femeie originară din regatul Balhae despre care se crede că are puterile unui oracol. Cei doi se întâlnesc și se îndrăgostesc, dar relația lor este pe punctul de a străluci sau de a se stinge din cauza destinelor lor blestemate respective.

The Princess’ Man (2011)

The Princess’ Man este o dramă istorică sud-coreeană despre o iubire interzisă între două persoane din familii inamice.

The Princess’ Man este o dramă istorică sud-coreeană din 2011 care spune povestea unei iubiri interzise între fiica unui mare prinț și fiul dușmanului său de moarte. Cei doi îndrăgostiți trebuie să navigheze printre periculoasele capcane politice ale familiilor lor pentru a fi împreună. Filmul este plin de imagini impresionante și interpretări pasionale, ceea ce îl face o dramă epică și de neuitat. Deși este plasat în vremuri istorice, „The Princess’ Man” este relevant și astăzi, deoarece explorează teme legate de familie, datorie și iubire. Dacă sunteți în căutarea unui serial coreean istoric emoționant și frumos, atunci ar trebui să vedeți cu siguranță The Princess’ Man.

Gunman in Joseon (2014)

Gunman in Joseon este un serial de televiziune sud-coreean din 2014, cu Lee Joon-gi, Nam Sang-mi, Jo Yoon-hee și Kim San-ho. Serialul se învârte în jurul eroului, Park Yoon-kang (Lee Joon-gi), care este fiul celui mai mare spadasin din Joseon. El își pierde tatăl, iar sora sa mai mică este vândută ca sclavă, după care schimbă sabia cu arma, în timp ce pornește în misiunea sa de răzbunare. Serialul este plasat în timpul perioadei de iluminare din Joseon, în secolul al XIX-lea. El descrie durerea și curajul tinerilor din acea epocă. Gunman in Joseon a primit recenzii mixte din partea criticilor. Unii au lăudat jocul actoricesc, în timp ce alții au considerat că intriga evoluează lent. Cu toate acestea, serialul a fost un succes la nivel internațional.

The King Loves (2017)

The King Loves este o dramă istorică sud-coreeană difuzată în 2017. Drama este plasată în timpul dinastiei Goryeo și urmărește povestea lui Wang Won, prințul din Goryeo. Tatăl lui Won este regele din Goryeo, în timp ce mama sa este fiica împăratului Yuan. Datorită descendenței sale regale, Won este binecuvântat cu o înfățișare frumoasă și cu o înțelepciune peste vârsta sa. Este, de asemenea, un politician și diplomat priceput, ceea ce îl face un bun valoros pentru curtea tatălui său. Cu toate acestea, în spatele exteriorului său blând se ascunde o dorință de putere și de cucerire. Won are un prieten apropiat și confident pe nume Rin, care îi împărtășește ambițiile. Cei doi tineri sunt hotărâți să își lase amprenta asupra lumii. Dar planurile lor sunt date peste cap atunci când Won o întâlnește pe San, o tânără care îl captivează prin frumusețea și încrederea ei. Deși prietenia lor începe destul de nevinovat, ea duce rapid la tragedie, deoarece atât Won cât și Rin se trezesc îndrăgostiți de San.

Mirror of the Witch (2016)

Mirror of the Witch este o dramă coreeană despre un tânăr care întâlnește și se îndrăgostește de o prințesă blestemată.

Mirror of the Witch este o dramă istorico-fantastică coreeană din 2016 despre un tânăr care își găsește drumul și dragostea pentru o prințesă uitată. Heo Jun se confruntă cu discriminarea ca fiu nelegitim și renunță la talentele sale naturale, la inteligența și la pasiunea pentru mediul academic. Sucombând limitelor statutului său social, el recurge doar la a face cât mai mulți bani, folosindu-se de aspectul său plăcut și de farmecul său spiritual. Între timp, regina Sim nu reușește să conceapă și cere ajutorul unui șaman a cărui magie neagră îi permite să aibă gemeni – un băiat și o fată. Cu toate acestea, fiica, Seo Ri, este supusă unui blestem și abandonată în adâncul munților, unde într-o zi îl întâlnește pe Heo Jun. Seo Ri încearcă să găsească un leac pentru blestemul ei și, pe parcurs, se întâlnește cu Heo Jun, care ar putea fi cheia pentru a rupe vraja.