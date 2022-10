Top 60 seriale coreene – Listă cu cele mai bune seriale coreene pe care ar trebui să le vezi

Serialele coreene au devenit din ce în ce mai populare în ultimii ani, datorită poveștilor lor captivante și personajelor fascinante. Aceste seriale abordează adesea subiecte complexe, cum ar fi dinamica familiei, dragostea și trădarea, ceea ce le face extrem de captivante pentru telespectatori. Ceea ce diferențiază serialele coreene de alte drame de televiziune este accentul pus pe emoție și pe dezvoltarea personajelor. În loc să se bazeze pe trucuri ieftine pentru a-i ține pe telespectatori în priză, aceste seriale permit publicului să îi cunoască încet pe protagoniști și să le urmărească călătoria pe măsură ce se confruntă cu provocările din viața lor. Ca urmare, serialele coreene au devenit unele dintre cele mai captivante și mai satisfăcătoare seriale disponibile în prezent.

Dacă sunteți un fan al culturii coreene, sunt șanse mari să fi văzut deja câteva dintre aceste seriale. Cu toate acestea, se lansează mereu noi seriale, așa că poate fi greu să țineți pasul cu toate cele mai recente apariții. De aceea, am alcătuit o listă cu cele mai bune seriale coreene, atât vechi, cât și noi, pe care trebuie să le urmăriți. De la drame înduioșătoare până la povești palpitante, această listă are câte ceva pentru toată lumea și toate gusturile. Așa că relaxați-vă și pregătiți-vă să fiți transportat în lumea vibrantă a televiziunii coreene.

Top cele mai bune seriale coreene, iată care sunt acestea!

My Mister (2018)

Deși serialul are un început întunecat și sumbru, My Mister se impune prin faptul că este credibil, arătând luptele oamenilor cât se poate de onest.

My Mister este un serial de televiziune sud-coreean din 2018 care urmărește viețile a doi oameni foarte diferiți care se ajută reciproc să treacă peste greutățile lor. Lee Ji An este o tânără în vârstă de 20 de ani care încearcă să se descurce, în timp ce se confruntă cu greutățile vieții sale. Park Dong Hoon este un bărbat de vârstă mijlocie care are propria sa parte de probleme, dar care acceptă să o ajute pe Ji An în momentele de nevoie. Deși provin din medii de viață diferite, cei doi formează o legătură improbabilă care îi ajută pe amândoi să treacă peste luptele lor respective. My Mister este o poveste înduioșătoare despre puterea legăturii umane și despre cum chiar și cel mai mic act de bunătate poate face o mare diferență în viața cuiva.

Mother (2018)

Mother este un serial excelent care explorează profunzimile maternității. Acesta e plin de momente frumoase și profunde, care cu siguranță ating inimile spectatorilor. Interpretarea este excelentă, iar regia este superbă.

Lee Bo Young joacă rolul lui Soo Jin Kang, o profesoară suplinitoare care devine îngrijorată de o elevă din clasa ei, Hye Na Kim (Heo Yool). Soo Jin începe să observe că Hye Na este subnutrită, se învinețește ușor și pare să fie puțin „ieșită din comun” din punct de vedere mental. Când începe să se intereseze, își dă seama rapid că Hye Na provine dintr-o familie destrămată și este o țintă ușoară pentru hărțuire. În ciuda avertismentelor prietenilor ei, Soo Jin devine hotărâtă să o ajute pe Hye Na. Începe să o viziteze acasă și își dă seama rapid că situația este chiar mai gravă decât credea. Mama lui Hye Na, Jae Hee (Kim Sung Ryung), este abuzivă și neglijentă, lăsând-o pe Hye Na să se descurce singură. Soo Jin este îngrozită de condițiile în care trăiește Hye Na și se hotărăște să o scoată din această situație. Cu ajutorul prietenilor ei, ea pune la cale un plan pentru a o răpi pe Hye Na și a-i oferi o viață mai bună. Cu toate acestea, lucrurile scapă repede de sub control și Soo Jin se trezește depășită de situație.

Twenty-Five Twenty-One (2022)

Twenty-Five Twenty-One pun în lumină luptele tinerilor de a-și descoperi ambițiile și planurile de viață.

Twenty-Five Twenty-One este o dramă sud-coreeană care spune o poveste de dragoste a doi oameni din lumi diferite. Na Hee-Do (Kim Tae-Ri) este membră a echipei de scrimă a liceului ei. Din cauza crizei financiare din Coreea de Sud, echipa de scrimă a liceului este desființată. Trecând peste toate dificultățile, ea devine membră a echipei naționale de scrimă cu sabie. Back Yi-Jin (Nam Joo-Hyuk) provine dintr-o familie bogată, dar criza financiară face ca afacerea tatălui său să dea faliment. Acest lucru duce la o schimbare de viață pentru Back Yi-Jin, de la viața de persoană bogată la cea de persoană săracă. În timp ce studiază, el lucrează cu jumătate de normă, cum ar fi livrarea de ziare. Mai târziu, el devine reporter sportiv pentru o rețea de radiodifuziune. Chiar dacă provin din lumi diferite, ei sunt atrași unul de celălalt și povestea lor de dragoste înflorește. „Twenty-Five Twenty-One” este o dramă plăcută, cu o interpretare excelentă a lui Kim Tae-Ri și Nam Joo-Hyuk. De asemenea, drama prezintă în mod realist efectele crizei financiare asupra vieții oamenilor.

Flower of Evil (2020)

Flower of Evil este un serial de tip thriller care începe lent, dar care își fundamentează bine bază povestirii sale și nu pierde niciodată din vedere premisa principală.

Flower of Evil este un serial de televiziune sud-coreean din 2020, cu Moon Chae-won și Lee Joon-gi în rolurile principale. Serialul spune povestea unui cuplu căsătorit, Cha Ji-won (Moon Chae-won) și Baek Hee-sung (Lee Joon-gi), ale căror vieți sunt date peste cap atunci când Ji-won descoperă că soțul ei a dus o viață dublă. Pe măsură ce începe să-i investigheze trecutul, ea își dă seama că el nu este bărbatul pe care îl știa. Serialul este o poveste captivantă despre înșelăciune și trădare și vă va ține în priză până la final.

The Red Sleeve (2021)

The Red Sleeve (2021) – Trailer oficial

The Red Sleeve este o dramă sud-coreeană din 2021 bazată pe romantismul istoric dintre regele Jeongjo din Joseon și concubina sa, Uibin Sung. Îi are în rolurile principale pe Lee Jun-ho (2PM), Lee Se-young și Kang Hoon. Drama spune povestea modului în care acești doi oameni diferiți, din clase sociale diferite, s-au îndrăgostit unul de celălalt în ciuda tuturor șanselor puse împotriva lor.

Regele Jeongjo l-a întâlnit pe Deok Im când erau încă mici, iar el era încă un prinț încoronat pe atunci. Deok Im a devenit o doamnă de la curte. În curând s-au îndrăgostit și el i-a cerut să fie concubina lui. Chiar dacă Deok Im vrea să-și trăiască viața liber și să-și găsească fericirea, ea a fost de acord cu Jeongjo să trăiască ca concubină a acestuia.

De-a lungul dramei, vedem cum relația lor crește și se dezvoltă în ciuda tuturor provocărilor cu care se confruntă. Vedem cum regele Jeongjo o protejează și are grijă de Deok Im, chiar dacă ea este doar concubina lui. Și vedem, de asemenea, cum Deok Im începe să țină la Regele Jeongjo mai mult decât ar fi crezut vreodată că este posibil. În cele din urmă, dragostea lor triumfă peste orice altceva și reușesc să găsească fericirea împreună.

Hospital Playlist (2020)

Hospital Playlist (2020) – Trailer oficial

Hospital Playlist este o dramă coreeană care a fost difuzată în martie 2020. Este un serial care se petrece în spitalul în care un grup de medici împărtășesc aceeași pasiune pentru muzică. Grupul de doctori sunt prieteni încă din timpul facultății de medicină și sunt mereu prezenți unul pentru celălalt atunci când situația devine dificilă în timpul controalelor și operațiilor pacienților. Cu toții sunt profesioniști când vine vorba de munca lor, dar își găsesc totuși timp să se relaxeze prin intermediul unor sesiuni de muzică pe care le țin în serile în care nu sunt atât de ocupați.

SKY Castle (2018)

Serialul a avut un succes uriaș, mulți telespectatori numindu-l captivant și lăudându-l pentru personajele feminine puternice. Unii chiar au spus că este cea mai bună dramă pe care au văzut-o vreodată.

SKY Castle 2018 a fost una dintre cele mai populare drame sud-coreene ale anului. Serialul se învârte în jurul vieții unor gospodine care locuiesc într-o zonă rezidențială luxoasă numită SKY Castle din suburbia Seulului, unde locuiesc medici și profesori bogați. Soțiile sunt hotărâte să își facă soții să aibă mai mult succes și să își crească copiii ca niște prinți și prințese și să fie studenți de top. Serialul a avut un succes uriaș, mulți telespectatori numindu-l captivant și lăudându-l pentru personajele feminine puternice. Unii au spus chiar că a fost cea mai bună dramă pe care au văzut-o vreodată. Cu toate acestea, nu toată lumea a fost un fan al SKY Castle 2018. Unii telespectatori au considerat că personajele nu sunt agreabile și că intriga este exagerată. Indiferent de aceste păreri, SKY Castle 2018 a fost una dintre cele mai discutate drame din toate timpurile.

Crash Landing on You (2019)

Crash Landing on You este un serial de televiziune dramatic sud-coreean din 2019 care spune povestea unei iubiri improbabile între o femeie sud-coreeană bogată și un ofițer al armatei nord-coreene. Yoon Se-Ri (Son Ye-Jin) este moștenitoarea unui conglomerat din Coreea de Sud. Într-o zi, în timp ce desfășura zborul cu parapanta, un accident cauzat de vântul puternic o determină pe Yoon Se-Ri să aterizeze de urgență în Coreea de Nord. Acolo, ea îl întâlnește pe Ri Jeong-Hyeok (Hyun-Bin), care este un ofițer al armatei nord-coreene. Acesta încearcă să o protejeze și să o ascundă. Curând, Ri Jeong-Hyeok se îndrăgostește de Yoon Se-Ri. Serialul a avut un succes uriaș atunci când a fost difuzat în Coreea de Sud și a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite drame coreene din toate timpurile. De atunci, a devenit popular în întreaga lume, fanii fiind nerăbdători să vadă povestea de dragoste interzisă dintre doi oameni din lumi diferite.

Move to Heaven (2021)

Move to Heaven este un serial dramatic sud-coreean din 2021, difuzat pe Netflix. Serialul este despre Geu-Ru, un tânăr cu sindromul Asperger, și unchiul său Sang-Gu, un fost artist marțial. Ei lucrează împreună la afacerea tatălui lor, „Move To Heaven”, care colectează obiecte lăsate de persoanele decedate și le oferă familiei. Serialul îi urmărește pe cei doi bărbați în timp ce se ocupă de această slujbă și se luptă cu propriile probleme personale. Move to Heaven este un serial emoționant și uneori plin de umor, care tratează pierderea celor dragi, durerea și familia. Este un exemplu excelent de dramă sud-coreeană și merită cu siguranță vizionat.

Hot Stove League (2019)

Această poveste înduioșătoare este despre determinare și perseverență, cu o notă de romantism. Namkoong Min și Park Eun-bin oferă performanțe de top, făcând din Hot Stove League un serial care trebuie urmărit.

Hot Stove League este un serial de televiziune sud-coreean din 2019, cu Namkoong Min și Park Eun-bin în rolurile principale. Serialul urmărește povestea lui Baek Seung-soo, noul manager general al echipei Dreams, o echipă profesionistă de baseball care se află pe ultimul loc în ligă. Lee Se-young este managerul de operațiuni al echipei, iar ea este extrem de loială echipei. Seung-soo și Se-young lucrează împreună pentru a încerca să schimbe situația de la Dreams, împotriva tuturor șanselor. Hot Stove League este o poveste înduioșătoare despre determinare și perseverență, cu o notă de romantism. Namkoong Min și Park Eun-bin oferă interpretări de top, ceea ce face din Hot Stove League un serial care trebuie urmărit.

Vincenzo (2021)

Serialul Vincenzo a fost lăudat pentru complotul și performanțele sale puternice, interpretarea personajului principal de către Song Joong-ki fiind apreciată în mod deosebit.

Vincenzo este un serial de televiziune sud-coreean din 2021, cu Song Joong-ki, Jeon Yeo-bin, Kwak Do-won și Kim Yeo-jin în rolurile principale. Serialul este scris de Park Jae-beom și regizat de Kim Hee-won. A fost lansat pe tvN și Netflix la 20 februarie 2021.

Povestea îl urmărește pe Vincenzo Cassano (Song Joong-ki), un avocat și consigliere al mafiei care fuge în Coreea de Sud după ce este implicat într-o luptă pentru putere între grupuri mafiote rivale din Italia. În Coreea de Sud, el o întâlnește pe avocata Hong Cha-young (Jeon Yeo-bin) și se implică în demersul ei pentru justiție socială.

Serialul a fost lăudat pentru complotul și performanțele sale puternice, fiind lăudat în special interpretarea personajului principal de către Song Joong-ki. A fost un succes comercial, cu ratinguri de audiență ridicate și recenzii pozitive.

Prison Playbook (2017)

Prison Playbook este un serial dramatic din 2017 care prezintă povestea deținuților și a personalului dintr-o închisoare. Serialul îl urmărește pe Je-Hyeok (Park Hae-Soo), un aruncător profesionist de baseball care este condamnat la un an de închisoare după ce a folosit excesiv forța împotriva altei persoane într-un atac fizic. Je-Hyeok trebuie să se adapteze la viața în închisoare, care este îngreunată de faptul că prietenul său Joon-Ho (Jung Kyoung-Ho) lucrează ca ofițer în închisoare. În timp ce Je-Hyeok se luptă să supraviețuiască în noul său mediu, el trebuie, de asemenea, să se împace cu evenimentele care au dus la încarcerarea sa. Prison Playbook este o privire curajoasă și realistă asupra vieții celor încarcerați și oferă o perspectivă unică asupra sistemului de justiție penală.

Happiness (2021)

Happiness (2021) – Trailer oficial

Happiness este un serial de tip thriller sud-coreean din 2021 regizat de Park Kyung-hyun. Acesta îi are în distribuție pe Han Hyo-joo, Park Hyung-sik și Lee Dong-hwi.

Acțiunea este plasată în viitorul apropiat, într-o clădire de apartamente înalte care a fost construită recent în oraș. O nouă boală infecțioasă izbucnește, iar clădirea este izolată. Locuitorii se luptă să supraviețuiască în timp ce sunt loviți de frică și neîncredere în ceilalți.

Yoon Sae-Bom (Han Hyo-Joo) este membră a unei echipe speciale de poliție. Ea este decisivă, hotărâtă și nu se lasă ușor zdruncinată. Ea se mută în noul ei apartament, dar criza o dă peste cap.

Jung Yi-Hyun (Park Hyung-Sik) este un detectiv. El este inteligent și cinstit. De mult timp, el nutrește sentimente romantice pentru Yoon Sae-Bom. Au absolvit același liceu. Jung Yi-Hyun se străduiește să o protejeze pe Yoon Sae-Bom în timpul crizei epidemice.

Serialul îi urmărește pe locuitori în timp ce se confruntă cu provocări și pericole în timp ce încearcă să supraviețuiască epidemiei. Happiness este un thriller tensionat și plin de suspans care va ține publicul pe marginea scaunelor.

Itaewon Class (2020)

Itaewon Class spune povestea lui Park Saeroyi, un tânăr care a avut parte de o viață dificilă. După ce a fost exmatriculat de la școală și după ce și-a pierdut tatăl într-un accident, el deschide un pub în Itaewon numit „DanBam”. Deși se confruntă cu multe provocări pe parcurs, este hotărât să reușească și să-și facă tatăl mândru. Cu ajutorul managerului și al personalului său loial, începe încet, dar sigur, să își atingă obiectivele. Clasa Itaewon este o poveste inspirată despre speranță și reziliență și cu siguranță a atins și va atinge inimile telespectatorilor din întreaga lume.

Our Blues (2022)

Our Blues (2022) – Trailer oficial

„Our Blues” este o viitoare dramă coreeană care spune poveștile unor personaje diverse care sunt interconectate într-un fel sau altul. Serialul îl urmărește pe Lee Dong Suk, un tip din insula Jeju care vinde mărfuri de pe continent cu camionul său. El o întâlnește pe Min Sun Ah, o fată cu un trecut misterios care a venit în Jeju pentru a scăpa de viața ei. Park Jung Joon, un căpitan de vas, se îndrăgostește de Lee Young Ok, o scafandră cu o personalitate interesantă. Jung Eun Hee, proprietara unui magazin de pește, se reîntâlnește cu Choi Han Soo, iubitul ei din trecut. Ei se întâlnesc pe insula Jeju când el se întoarce, după ce își dă seama că viața la oraș nu este pentru el.

Squid Game (2021)

În cel mai nou thriller psihologic al regizorului Park Joo-ho, Squid Game explorează întunericul care îi poate mistui pe cei disperați după bani. Neîncrederea inițială a lui Seong Gi-hun când i se cere să participe la un joc pentru copii se transformă rapid în determinare, pe măsură ce devine din ce în ce mai disperat să câștige premiul. Dar, pe măsură ce miza devine tot mai mare și mai mortală, Gi-hun trebuie să se împace cu realitatea situației sale și cu ceea ce este dispus să sacrifice pentru a câștiga. Tensiunea crește pe măsură ce diverși jucători se întorc unul împotriva celuilalt în încercarea de a supraviețui, forțându-l pe Gi-hun să-și confrunte propria moralitate.

Extraordinary Attorney Woo (2022)

În acest serial, autismul avocatei Woo nu este un dezavantaj, ci mai degrabă un punct forte care o ajută să exceleze în domeniul juridic.

În calitate de avocat, comunicarea și crearea de rețele interumane reprezintă o parte vitală a meseriei. Dar pentru avocata Woo, tulburarea sa de spectru autist îi poate îngreuna aceste aspecte ale carierei sale. Cu toate acestea, ea a găsit modalități de a lucra în jurul acestor provocări și de a le transforma în atuuri. Memoria ei îi permite să își amintească rapid detaliile unui caz, în timp ce gândirea ei creativă o ajută să găsească abordări unice ale problemelor juridice. Autismul avocatei Woo poate fi considerat extraordinar de către unii, dar pentru ea, acesta este pur și simplu o parte din ceea ce este ea. Și, pe măsură ce continuă să se dezvolte în fața adversității și să exceleze în domeniul juridic, ea dovedește că a avea o dizabilitate nu trebuie să limiteze succesul cuiva. Ea servește drept sursă de inspirație pentru oricine se confruntă cu provocări similare în propria carieră, dovedind că diferențele pot fi mai degrabă o forță decât un obstacol în mediul profesional.

Mr. Sunshine (2018)

Plasat într-un moment crucial al istoriei coreene, Mr. Sunshine poartă publicul într-un rollercoaster emoțional, urmărind călătoria personajului principal. Povestea de dragoste dintre ofițerul de marină și fiica aristocratului adaugă un element personal captivant la bătălia istorică mai amplă pentru autonomia Coreei. Iar cu o distribuție competentă formată de Lee Byung-hun, Kim Tae-ri și Yoo Yeon-seok, spectatorii nu pot să nu se lase atrași de conflictele și alianțele lor mereu schimbătoare. Împreună cu cinematografia și atmosfera uimitoare, nu este de mirare că Mr. Sunshine a devenit unul dintre cele mai bine cotate drame din Coreea. Dacă sunteți în căutarea unei drame pline de intrigi, romantism și acuratețe istorică, Mr. Sunshine merită cu siguranță văzut.

Mouse (2021)

Mouse (2021) – Trailer oficial

„Mouse” este o dramă captivantă. Întrebarea centrală a serialului – ce s-ar întâmpla dacă psihopații ar putea fi identificați înainte de a comite atrocități – este atât fascinantă, cât și înfricoșătoare. Pe măsură ce povestea avansează, Jung Ba Reum se luptă cu proprii demoni în timp ce încearcă să oprească ucigașul în serie care face ravagii în națiunea sa. „Mouse” oferă acțiune intensă, efecte speciale impresionante și răsturnări de situație complicate care vor lăsa publicul captivat până la final. Fanii thrillerelor pline de suspans nu vor dori să rateze această serie care îndeamnă la reflecție.

All of Us Are Dead (2022)

În urma izbucnirii unui virus la liceul Hyosan, elevii sunt nevoiți să lupte pentru viața lor împotriva hoardelor de zombi infectați. Personajele principale, Nam On-Jo și Lee Cheong-San, trebuie, de asemenea, să se confrunte cu provocările sentimentelor romantice pe care le au unul pentru celălalt în mijlocul haosului. În același timp, armata coreeană se străduiește să stăpânească și să înțeleagă virusul pentru a împiedica răspândirea acestuia dincolo de liceu. Cu o acțiune care îți va frânge inima și cu dezvăluirea secretelor guvernamentale, serialul All of Us are Dead promite să fie o călătorie palpitantă până la concluzia sa dramatică.

It’s Okay To Not Be Okay (2020)

„It’s Okay To Not Be Okay”, cea mai recentă dramă cu Kim Soo Hyun și Seo Ye Ji, explorează subiectul complex al bolilor mintale și efectele acestora asupra relațiilor. Personajele principale Moon Gang Tae și Ko Moon Young se luptă amândoi cu proprii demoni interiori, dar reușesc să găsească iubire și vindecare în brațele celuilalt. Serialul abordează subiecte importante, cum ar fi dinamica familială abuzivă, traumele și stigmatizarea societății în legătură cu sănătatea mintală. În ciuda unor elemente melodramatice, „It’s Okay To Not be Okay” oferă în cele din urmă un mesaj înălțător despre găsirea curajului de a se confrunta cu propria durere și despre faptul că este în regulă să ceri ajutor atunci când este nevoie. În general, serialul oferă o experiență de vizionare care provoacă la reflecție, dar înduioșătoare, și care îi lasă pe telespectatori cu o nouă înțelegere a bolilor mintale și a impactului acestora asupra vieții noastre.

Goblin (2016)

„Goblin” este o dramă K care combină elemente de romantism, fantezie și comedie pentru a produce o experiență de vizionare deosebit de amuzantă. Povestea principală urmărește căutarea de către nemuritorul Goblin a miresei sale. Cu toate acestea, drama abordează mai multe alte intrigi, inclusiv relația tensionată a Spiridușului cu nepotul său la fel de nemuritor (dar răuvoitor) și lupta lui Eun Tak de a se defini pe măsură ce își descoperă puterile și locul în această lume necunoscută. Distribuția diversă adaugă profunzime personajelor, iar fiecare actor aduce propria carismă rolurilor pe care le interpretează. Un punct culminant este Gong Yoo în rolul lui Kim Shin, care portretizează atât oboseala spiridușului față de nemurire, cât și dorința sa de iubire cu o gamă emoțională impresionantă.

Sweet Home (2020)

În timp ce Sweet Home poate avea o structură similară cu alte seriale post-apocaliptice, acesta se distinge prin personajele sale. Serialul se concentrează pe un grup de personalități puternice, care se luptă cu problemele vieții.

La prima vedere, Sweet Home ar putea părea doar o altă poveste sfâșietoare despre sfârșitul lumii. Cu toate acestea, ceea ce o diferențiază sunt elementele psihologice și atacurile monștrilor. Monștrii din serial nu sunt doar creaturi fizice, ci manifestări ale traumei personale și ale vinovăției. Demonii fiecărui personaj sunt reflectați în monștrii respectivi, adăugând un strat de profunzime la intriga de supraviețuire, altfel tipică. În plus, CGI-ul impresionant folosit pentru monștri adaugă suspans și teroare la fiecare confruntare.

Misaeng: Incomplete Life (2014)

Misaeng, cunoscut și sub numele de „Incomplete Life„, oferă o privire fascinantă asupra lumii acerbe a culturii corporatiste de birou din Coreea de Sud. Serialul îl urmărește pe Jang Geu Rae, interpretat de actorul principal Im Siwan, în timp ce se descurcă la noul său loc de muncă într-o mare companie și încearcă să se adapteze la mediul de birou nemilos. În ciuda sarcinilor sale dificile, Misaeng prezintă, de asemenea, o mulțime de momente comice și relații atașante cu celelalte personaje. Drama a fost aclamată de critici pentru realismul și atenția acordată detaliilor, Im Siwan primind numeroase premii pentru interpretarea sa în rolul lui Geu Rae, un personaj inferior. În general, Misaeng este un serial care merită urmărit de cei care caută o dramă relevantă și care îndeamnă la reflecție.

Signal (2016)

Ca thriller și dramă polițistă, „Signal” captează cu măiestrie atenția publicului prin intriga intrigantă și prin răsturnările de situație pline de suspans. Povestea captivantă se axează pe conceptul de comunicare în timp, Hae Yeong și Jae Han folosind walkie-talkie pentru a ajuta la rezolvarea unor crime din trecut, abordând totodată experiența traumatică trăită de Hae Yeong în copilărie. Chimia dintre actorii principali este palpabilă, iar fiecare episod îi lasă pe telespectatori așteptând cu nerăbdare ceea ce va urma. „Signal” a primit laude pe scară largă pentru povestea sa bine închegată și comentariile sociale oportune, consolidându-și statutul de dramă coreeană care trebuie vizionată.

Stranger (2017)

Stranger (2017) – Trailer oficial

Hwang Shi Mok și Han Yeo Jin formează un duo improbabil, dar Stranger îi aduce împreună cu măiestrie pentru a aborda dubla amenințare a corupției și a crimelor în serie. Lipsa de emoții a lui Hwang îi permite să se scufunde adânc în cazuri fără prejudecăți, în timp ce empatia lui Han îi alimentează dorința de a face dreptate. Cu toate acestea, traumele din trecut și detașarea lui Hwang îl fac, de asemenea, vulnerabil la manipulare și trădare, testând limitele loialității sale ca procuror. Cu răsturnări de situație captivante și un suspans care te ține în priză, Stranger îi ține pe spectatori pe marginea scaunelor până la concluzia sa șocantă. Dar oferă, de asemenea, un comentariu mai profund asupra dinamicii corupte a puterii din societatea sud-coreeană și a modului în care acestea pot duce pe căi greșite chiar și pe cei mai bine intenționați indivizi. Astfel, în general, Stranger este un serial coreean de neratat pentru fanii thrillerelor polițiste.

Hometown Cha-Cha-Cha (2021)

Hometown Cha-Cha-Cha urmărește călătoria lui Yoon Hye Jin, care își lasă în urmă cariera de succes și se mută în fermecătorul sat de la malul mării, Gongjin. De-a lungul timpului petrecut acolo, ea învață lecții de viață valoroase datorită noilor ei prieteni și a misteriosului șef Hong, care pare să știe câte ceva despre orice și are întotdeauna o mână de ajutor de oferit. Pe măsură ce navighează printre suișurile și coborâșurile vieții din sat, Hye Jin redescoperă ceea ce contează cu adevărat pentru ea și, în cele din urmă, găsește dragostea adevărată în locuri neașteptate. Pe fundalul impresionant al oceanului, Hometown Cha-Cha-Cha este o poveste înduioșătoare despre cum să te regăsești pe tine însuți și cum să-ți urmezi inima.

The Devil Judge (2021)

Protagonistul din The Devil Judge, Yohan, este un personaj interesant de urmărit, iar inamicul său este unul dintre cei mai carismatici răufăcători ai dramelor coreene din ultimii ani.

The Devil Judge îi poartă pe telespectatori într-o societate distopică în care legea și ordinea s-au prăbușit și domnește haosul. În această lume, judecătorul-șef de procese Kang devine centrul atenției ca vedetă a unui reality-show în care pedepsește infractorii fără milă, ceea ce i-a adus porecla de „Judecătorul Diavol”. Dar este el cu adevărat un erou sau are motivații ascunse pentru acțiunile sale? Această întrebare duce mai departe intriga, pe măsură ce tensiunile cresc între Kang și Jung Sun Ah, un ofițer de responsabilitate socială corporatistă care nu se va opri de la nimic pentru a-și atinge ambițiile. Cu interpretări puternice din partea lui Lee Byung Hun și Jung Ryeo Won în rolurile principale, The Devil Judge oferă atât scene tensionate în sala de judecată, cât și întrebări intrigante despre moralitatea societății.

Live (2018)

„Live” oferă o privire curajoasă asupra provocărilor zilnice cu care se confruntă ofițerii de poliție în timp ce se străduiesc să facă dreptate. Drama îi urmărește pe Yeom Sang Soo, un ofițer hotărât care devine rapid un simbol al nenorocirii, și pe Han Jung Oh, o femeie ofițer care sfidează șovinismul masculin din cadrul poliției. În ciuda luptelor lor personale, personajele își unesc forțele pentru a rezolva cazuri imprevizibile și pentru a aduce o soluție familiilor victimelor. Cu secvențe de acțiune realiste și o dezvoltare captivantă a personajelor, „Live” îi cufundă pe telespectatori în lumea tumultoasă a forțelor de poliție. În general, această dramă oferă o privire captivantă asupra triumfurilor și greutăților trăite de cei care servesc și protejează comunitățile.

Kingdom (2019)

Kingdom (2019) – Trailer oficial

Serialul original Netflix „Kingdom” are o abordare unică a genului zombie, plasându-l în Coreea medievală din timpul dinastiei Joseon. Cinematografia uimitoare a serialului și detaliile istorice cercetate minuțios îi conferă o atmosferă distinctă și îi cufundă pe spectatori în lumea sa. Cu toate acestea, caracterizarea puternică și răsturnările de situație imprevizibile sunt cele care fac ca Kingdom să se distingă cu adevărat de alte povești cu zombi. Urmărind călătoria prințului moștenitor pentru a-și reabilita numele și a-și salva regatul de o misterioasă molimă, Kingdom ține publicul pe marginea scaunelor cu fiecare revelație șocantă. Cu doar două sezoane lansate în prezent, fanii pot anticipa cu nerăbdare ce răsturnări de situație îi așteaptă în cel de-al treilea sezon foarte așteptat.

Tunnel (2017)

În thrillerul „Tunnel”, un thriller care te ține cu sufletul la gură, Park Gwang Ho și Kim Sun Jae fac echipă pentru a rezolva o serie de crime care par să sfideze orice explicație logică. Cum ar putea un ucigaș să lovească în mai multe locuri simultan? Răspunsul se află într-un portal temporal misterios, care îl trimite pe Gwang Ho înapoi din 1986 în Seoul din zilele noastre. Pe măsură ce se adună mai multe victime, detectivii se întrec în cursa contra cronometru pentru a preveni alte victime și a găsi vinovatul. Adăugând un alt nivel de tensiune la acest mister captivant, Gwang Ho se luptă din ce în ce mai mult cu propria sa sănătate mintală, în timp ce se străduiește să dea sens realității sale haotice. Astfel, „Tunnel” este un serial coreean de neratat pentru fanii dramelor polițiste SF, nu doar pentru răsturnările inteligente de situație, ci și pentru distribuția impresionantă, care îi include pe Choi Jin Hyuk și Yoon Hyun Min în roluri principale captivante.

Descendants Of The Sun (2016)

„Descendants Of The Sun” este un serial din 2016 care a cucerit inimile telespectatorilor din întreaga Asie cu povestea sa de dragoste fermecătoare și intriga plină de acțiune. Cuplul principal, interpretat de Song Joong Ki și Song Hye Kyo, a reușit să atragă publicul cu chimia lor intensă și a portretizat suișurile și coborâșurile relației lor cu emoție brută. Pe lângă romantism, serialul a abordat și subiecte importante, precum războiul și corupția guvernamentală, ceea ce l-a făcut atât distractiv, cât și provocator. În general, „Descendants Of The Sun” este o dramă care rămâne populară și la mulți ani după lansare datorită personajelor sale dinamice și mesajului puternic.

Our Beloved Summer (2021)

Căldura verii poate fi toridă, dar inimile noastre sunt înflăcărate de prezența lui Choi Woong și Kook Yeon Soo în „Our Beloved Summer”. În adolescență, ei au fost prinși într-o poveste de dragoste furtunoasă care a fost filmată pentru un proiect de liceu. Ani mai târziu, cei doi foști iubiți sunt readuși împreună pentru un documentar. Scânteile există între cei doi, dar s-au schimbat și s-au maturizat în călătoriile lor separate. Choi Woong pare naiv, dar tânjește după ceva nou, în timp ce Kook Yeon Soo trăiește cu înverșunare și se adaptează la realitatea ei. Chimia dinamică și efervescentă dintre cei doi protagoniști promite o poveste de dragoste de vară de neuitat, care va lăsa telespectatorii să tânjească după mai mult.

My Country: The New Age (2019)

The New Age este plasat în timpul perioadei tumultoase de la sfârșitul erei Goryeo. Urmărește povestea a doi prieteni, unul (Yang Se Jong) care încearcă să supraviețuiască și să-și facă loc în această țară nouă în curs de dezvoltare.

Plasat în timpul unei perioade turbulente de schimbare în Coreea Joseon, „My Country: The New Age” explorează idealurile și convingerile contradictorii ale doi prieteni prinși în mijlocul războiului și al tulburărilor politice. Seo Hwi și Nam Sun Ho încep ca aliați, legați de visul lor comun de a-și servi țara. Cu toate acestea, convingerile lor sunt puse la încercare în timp ce navighează printr-o societate coruptă, ceea ce duce la o confruntare fatală între cei doi prieteni. Această dramă intensă nu numai că scoate în evidență atrocitățile războiului, dar aprofundează și teme legate de clasism, loialitate și, în cele din urmă, adevăratul sens al patriotismului.

The Guest (2018)

În palpitantul serial de groază sud-coreean The Guest, viețile lui Yoon Hwa Pyung, Choi Yoon și Kang Kil Yeong se întrepătrund pentru totdeauna atunci când familiile lor sunt ucise de un demon puternic cunoscut sub numele de „Park Il-Do”. Deși își urmează drumuri separate după această tragedie, ei trebuie să se reîntâlnească douăzeci de ani mai târziu pentru a înfrunta din nou demonul. De data aceasta, însă, au mai multe resurse la dispoziție – Hwa Pyung își poate folosi abilitățile psihice pentru a localiza persoanele posedate, Yoon este priceput în exorcizare ca preot catolic, iar Kil Yeong își aduce experiența de detectiv cu o doză sănătoasă de scepticism. Pe măsură ce numărul cadavrelor crește și demonul devine mai puternic, devine o cursă contra cronometru pentru trio să îl oprească pe Park Il-Do înainte de a fi prea târziu.

Reply 1988 (2015)

Reply 1988 (2015) – Trailer oficial

„Reply 1988” oferă o privire înduioșătoare și nostalgică asupra vieții a cinci prieteni care au crescut în anii 1980. Deși familiile lor provin din medii financiare diferite, cartierul pe care îl împart creează o legătură puternică între ei. Fiecare personaj se luptă cu propriile provocări, de la probleme de familie la presiunea academică, dar se sprijină întotdeauna unul pe celălalt în timp ce navighează prin anii adolescenței și prin viața de după liceu. Serialul abordează, de asemenea, teme importante, cum ar fi inegalitatea de clasă și consecințele așteptărilor societății. În general, „Reply 1988” este un serial care trebuie vizionat de oricine dorește să se piardă într-o frumoasă poveste de maturizare plină de dragoste, prietenie și nostalgie.

Dear My Friends (2016)

Dacă sunteți în căutarea unei drame înduioșătoare care abordează teme legate de prietenie și îmbătrânire, „Dear My Friends” este alegerea perfectă. În ciuda vârstei lor înaintate, personajele principale dau dovadă de o vitalitate imensă în timp ce navighează prin luptele și bucuriile vieții. De la încercările lui Jang Nan Hee de a se elibera de mama ei autoritară până la relația înfloritoare a lui Jo Hee Ja cu prima ei iubire pierdută de mult timp, povestea fiecărui personaj este captivantă și ușor de relaționat. Chimia dintre actori dă viață relațiilor lor, creând un portret credibil și emoționant al unor prieteni îmbătrâniți care se sprijină reciproc la bine și la rău. În general, „Dragi prieteni” oferă un memento emoționant al importanței de a-i prețui pe cei pe care îi iubim în ultimii ani de viață. Este cu siguranță o dramă care nu trebuie ratată.

Life on Mars (2018)

Datorită premisei sale unice și a distribuției stelare, „Life on Mars” a devenit rapid un succes printre fanii dramelor coreene. Cu Jung Kyung Ho în rolul lui Han Tae Joo și Park Sung Woong în rolul carismaticului, dar imprevizibilului detectiv Go Kwang Ho, serialul îi ține pe telespectatori în priză cu răsturnări de situație neașteptate și acțiune plină de suspans. Cei doi detectivi sunt în mod constant în dezacord din cauza abordărilor lor diferite în rezolvarea crimelor, dar în cele din urmă trebuie să colaboreze pentru a dezlega misterele din jurul călătoriei în timp a lui Han Tae Joo. Pe lângă investigațiile cu miză mare, „Life on Mars” aprofundează și teme legate de identitate și destin, lăsându-i pe telespectatori să contemple întrebări mai mari despre propriile vieți și alegeri. În general, „Life on Mars” este un serial care trebuie vizionat deopotrivă de fanii dramelor polițiste și ai poveștilor despre călătorii în timp.

Defendant (2017)

Defendant este o dramă care se concentrează foarte mult pe acuzatul care încearcă să își dovedească nevinovăția, iar antagonistul face tot posibilul să îl împiedice.

V-ați imaginat vreodată cum ar fi dacă v-ați trezi într-o zi în spatele gratiilor, condamnat pentru o crimă pe care nici măcar nu vă amintiți că ați comis-o? Aceasta este situația dificilă cu care se confruntă Park Jung Woo, protagonistul thrillerului „Defendant” din 2017 După ce suferă un caz de amnezie temporară, Jung Woo trebuie să se bazeze pe instinctele și determinarea sa pentru a descoperi adevărul și a-și dovedi nevinovăția înainte de expirarea timpului. Pe măsură ce se întrece în cursa contra cronometru, el descoperă, de asemenea, corupția chiar în cadrul sistemului de justiție pe care l-a servit cândva. „Acuzatul” oferă un suspans la limită cu fiecare răsturnare de situație în călătoria lui Jung Woo pentru a descoperi adevărul și a-și recâștiga libertatea. Cu o intrigă captivantă și mistere care se dezvăluie, această dramă coreeană merită cu siguranță vizionată. Fanii thrillerelor juridice se vor bucura în special de această dramă tensionată, deoarece îi ține în suspans până la final.

My Holo Love (2020)

În timp ce Go Nan Do își petrece zilele perfecționând „Holo”, un dispozitiv de inteligență artificială personalizat, Han So Yeon se luptă să se descurce cu sentimentele de izolare și singurătate. Cu toate acestea, atunci când drumurile lor se intersectează, cei doi încep să formeze o legătură unică în timp ce explorează semnificația iubirii și a legăturii într-o lume tehnologică. Drama aruncă o privire introspectivă asupra nevoii umane de companie și a provocărilor legate de găsirea unei intimități adevărate într-o eră digitală. Pe măsură ce relația dintre Nan Do și So Yeon se dezvoltă, ele trebuie să descopere și secrete din trecutul lor care amenință să le despartă. „My Holo Love” îi ține pe telespectatori în priză cu răsturnările sale de situație convingătoare și temele care îndeamnă la reflecție, ceea ce o face o dramă coreeană care trebuie neapărat urmărită.

Doctor Prisoner (2019)

Doctor Prisoner (2019) – Trailer oficial

În ciuda mizelor ridicate și a acțiunilor gri din punct de vedere moral, Doctor Prisoner echilibrează cu măiestrie umorul negru cu acțiunea intensă pentru a ține spectatorii pe marginea scaunelor. Vedeta dramei, Namgoong Min, strălucește în rolul medicului viclean și hotărât devenit prizonier, care nu se va opri de la nimic pentru a se răzbuna pe cei care l-au nedreptățit. El formează o relație captivantă cu colegul de celulă și medicul-șef al închisorii, Kim Byung Chul, creând o luptă pentru putere imprevizibilă care ține publicul în suspans până la final. De la început până la sfârșit, Doctor Prizonier este o dramă medicală palpitantă care dovedește că răzbunarea este cu adevărat un fel de mâncare care se servește cel mai bine rece.

Chicago Typewriter (2017)

În drama coreeană „Chicago Typewriter”, trei personaje sunt legate inexplicabil de trecut. Han Se Joo, o autoare de succes, chinuită de blocajul scriitorului, cere ajutorul lui Yu Jin Oh, un ghostwriter cu o condiție pentru serviciile sale. Între timp, expertiza lui Jeon Seol în diverse domenii ar putea deține cheia pentru a dezlega misterele trecutului lor comun ca luptători ai rezistenței în timpul ocupației japoneze a Coreei din anii 1930. În ciuda cadrului său istoric, „Chicago Typewriter” explorează teme relatabile, cum ar fi găsirea adevăratei pasiuni și depășirea luptelor personale. Drama aprofundează, de asemenea, puterea literaturii și capacitatea acesteia de a inspira schimbarea și de a uni oamenii în timp și spațiu.

Kill Me Heal Me (2015)

„Kill Me Heal Me” este o dramă coreeană care explorează complexitatea tulburării disociative de identitate într-un mod intens și emoționant. Nu este o poveste de dragoste tipică; în schimb, povestea de dragoste dintre Cha Do Hyeon și Oh Ri Jin este umbrită de lupta lui Do Hyeon pentru a-și recăpăta identitatea și a se vindeca de traume. De asemenea, serialul pune în lumină puterea vindecătoare a iubirii și a înțelegerii, deoarece Ri Jin își asumă riscul de a încerca să-l ajute pe Do Hyeon, în ciuda rezistenței din partea propriei familii. Dar „Kill Me Heal Me” nu se referă doar la călătoria personală a lui Do Hyeon, ci include și elemente de mister, pe măsură ce Ri On descoperă secrete întunecate despre trecutul familiei Cha. În general, este un serial captivant, cu o intrigă unică și interpretări remarcabile din partea protagoniștilor Ji Sung, Hwang Jung Eum, Park Seo Joon și Kim Yoo Ri. Dacă sunteți în căutarea unei drame intrigante cu profunzime, „Kill Me Heal Me” merită cu siguranță vizionat.

Sisyphus: The Myth (2021)

Sisyphus are o distribuție absolut uimitoare, plină de nume mari din lumea K-entertainment-ului. În acesta avem parte de actori veterani din seriale de mare succes precum Sky Castle și Reply 1988, până la cele două vedete principale.

Sisyphus: The Myth fuzionează știința și fantezia, urmărindu-l pe Han Tae Sul, un inginer geniu, care devine implicat în secrete periculoase după ce este martor la un incident de neînțeles. În călătoria sa de descoperire a adevărului i se alătură Kang Seo Hae, o supraviețuitoare dintr-un viitor distopic. Cu abilitățile geniale de inginer ale lui Tae Sul și instinctele de supraviețuire ale lui Seo Hae, cei doi trebuie să lucreze împreună pentru a desluși misterele lumii lor și pentru a-și schimba potențial destinele. Cu un amestec de acțiune, dramă și science-fiction, Sisyphus: The Myth promite o mulțime de răsturnări de situație de care publicul se va bucura. Fanii dramelor intense de tip thriller nu vor dori să rateze această serie captivantă.

Children of Nobody (2018)

„Children of Nobody” este o K-drama din 2018 care te va ține în priză până la final. Personajul principal Cha Woo Kyung, interpretat de populara actriță Lee Yoo Young, trăiește un eveniment tragic care îi dă lumea peste cap. În timp ce încearcă să se recupereze și să rezolve misterul din jurul accidentului ei, ea face echipă cu detectivul Kang Ji Hun, interpretat de Kim Sun Ho. Împreună, ei descoperă o serie de crime macabre care vizează copii mici și trebuie să se întreacă în timp pentru a prinde vinovatul. Răsturnările de situație palpitante și suspansul care îți taie inima fac din „Children of Nobody” o dramă care trebuie vizionată pentru fanii genurilor mister și crime. Dar atenție – subiectele tulburătoare ale acestei drame pot să nu fie potrivite pentru toți spectatorii. Cu o interpretare incredibilă și scene care te țin cu sufletul la gură, „Children of Nobody” este garantat să lase un impact asupra publicului său mult timp după ce se termină genericul.

Hell Is Other People / Strangers from Hell (2019)

Strangers from Hell (2019) – Trailer oficial

„Strangers from Hell”, un thriller sud-coreean din 2019, spune povestea lui Yoon Jong Woo în timp ce își caută un sens în viața sa într-un complex de apartamente ciudat și neliniștitor. Atmosfera înfricoșătoare este stabilită încă de la început, pe măsură ce Jong Woo intră în noua sa locuință, Eden Gosiwon, și își întâlnește colegii de apartament anormali. Tensiunea continuă să crească până când ajunge la un punct de ruptură, atunci când evenimente ciudate încep să se întâmple în clădire. Ritmul acestor evenimente îi ține pe telespectatori pe marginea scaunelor, iar răsturnările de situație sunt surprinzătoare, dar bine executate. În timp ce unii ar putea critica faptul că se bazează pe clișee, „Strangers from Hell” este un serial cu un suspans minunat, care cu siguranță îi va lăsa pe spectatori cu dorința de a vedea și mai multe episoade.

The World of the Married (2020)

Drama coreeană The World of the Married oferă mai mult decât un triunghi amoros banal, adâncindu-se în complexitatea căsătoriei și a relațiilor. Drama echilibrează cu succes temele sale pozitive, cum ar fi răscumpărarea și împuternicirea de sine, cu cele întunecate, cum ar fi adulterul și manipularea. Împreună cu distribuția sa impresionantă, intriga bine țesută și personajele bine scrise, serialul a devenit rapid unul dintre cele mai bine cotate drame coreene din istoria televiziunii. Nu numai că îi ține pe telespectatori cu sufletul la gură cu fiecare răsturnare de situație imprevizibilă, dar servește și ca un comentariu relevant despre căsătoria modernă și încrederea în cadrul relațiilor. Cu poveștile sale captivante și mesajele care îndeamnă la reflecție, nu este de mirare că The World of the Married a devenit un succes mondial.

Mystic Pop-up Bar (2020)

Serialul este în egală măsură înduioșător și amuzant, iar fanii nu se mai satură de cele trei personaje principale și de aventurile lor trăsnite. Fie că aveți chef de o comedie ușoară sau de o dramă emoționantă, Mystic Pop-up Bar va fi cu siguranță pe placul dumneavoastră.

Ți-ai dorit vreodată ca problemele tale să fie rezolvate în timp ce dormi? În noua K-drama „Mystic Pop-Up Bar”, o pereche de vizitatori din viața de apoi apar în visele clienților pentru a le rezolva problemele și a-i ajuta să treacă peste traume. Pojangmacha, sau localul de băuturi în aer liber, este condus de Wol Joo, interpretată de Hwang Jung Eum, și de tânărul inocent Han Kang Bae, interpretat de Jinyoung de la GOT7. Fiecare episod include nu doar o lecție pentru clientul visurilor, ci și părți din trecutul lui Wol Joo, cu care trebuie să se împace. Cu un concept intrigant și un amestec echilibrat cu pricepere de comedie și dramă, „Mystic Pop-Up Bar” merită cu siguranță să fie văzut.

365: Repeat the Year (2020)

Călătoria în timp a fost întotdeauna un subiect de fascinație, și 365: Repeat the Year oferă o abordare unică a acestui subiect. Povestea urmărește un grup de zece persoane cărora li se oferă posibilitatea de a se întoarce în timp cu un an. Cu toate acestea, lucrurile încep să meargă prost atunci când destinele lor încep să se schimbe și evenimente ciudate încep să se întâmple. Ji Hyung Joo, un detectiv din cadrul diviziei de crime violente, este unul dintre personajele prinse în bucla temporală. La început, el este fericit că are șansa de a-și reseta viața, dar în curând începe să suspecteze că ceva nu este în regulă. Pe măsură ce investighează, își dă seama că acțiunile grupului au consecințe pe care s-ar putea să nu le poată anula.

Designated Survivor: 60 Days (2019)

Designated Survivor: 60 Days (2019) – Trailer oficial

Designated Survivor: 60 Days este un serial dramatic coreean din 2019 care spune povestea lui Park Moo Jin, un fost profesor de chimie care devine președinte locțiitor după ce un atac terorist îl ucide pe președinte și mulți alți oficiali guvernamentali. Park Moo Jin este reticent în a-și asuma rolul de, dar face tot posibilul pentru a da de urma făptașilor și pentru a-și fundamenta poziția ca lider în acest proces. Serialul este plin de suspans, acțiune și dramă și cu siguranță vă va ține interesat de la început până la sfârșit. Dacă sunteți în căutarea unei drame coreene bune de vizionat, Designated Survivor: 60 Days merită cu siguranță să îl urmăriți.

Hotel Del Luna (2019)

Hotel Del Luna este o dramă fantastică din 2019 care spune povestea lui Jang Man Wol, directorul executiv al unui hotel care se adresează fantomelor. Man Wol este legată de hotel de către o zeitate care o ține acolo pentru a o salva de la a deveni berk și a se autodistruge cu furie, ură și sete de răzbunare. Singura ei speranță de scăpare este dacă ar putea să renunțe la resentimentele și ura ei și să găsească dragostea. Drama o urmărește pe Man Wol în timp ce se întâlnește cu diverse fantome și le ajută să treacă în viața de apoi. Pe parcurs, ea începe încet-încet să se vindece de propriile traume și resentimente.

Nobody Knows (2020)

În serialul coreean „Nobody Knows”, Young Jin este consumată de crima nerezolvată a prietenei sale de acum 19 ani. Ea poartă o vină și o traumă din cauza acestui eveniment, ceea ce a făcut-o să devină un lup singuratic, fără prieteni. Fiul vecinului ei de la parter, Eun Ho, a construit o relație cu ea de când s-a mutat deasupra apartamentului lor. El îi face treburi mărunte în casă. Într-o zi, Eun Ho, pare să fi căzut de pe acoperișul blocului lor de apartamente și a rămas în comă. Young Jin simte că este vorba de un joc murdar și decide să se ocupe de asta. Cu ajutorul lui Sun Woo, profesorul lui Eun Ho, ambele încep să descopere că rănile lui Eun Ho nu au fost un accident. „Nobody Knows” este un serial captivant, care îi va ține pe telespectatori cu sufletul la gură în timp ce Young Jin încearcă să pună cap la cap evenimentele care au dus la coma lui Eun Ho.

Once Again (2020)

Menținerea unei relații fericite și sănătoase nu este întotdeauna ușoară. De-a lungul anilor, cuplurile se confruntă adesea cu dificultăți care le pun la încercare legătura. În drama coreeană „Once Again”, telespectatorii fac cunoștință cu o familie care se confruntă cu partea ei de provocări. Song Young-Dal și Jang Ok-Boon sunt căsătoriți de mulți ani și au patru copii: Joon-Sun, Ga-Hee, Na-Hee și Da-Hee. În timp ce căsnicia lor este încă solidă, copiii lor se confruntă cu toții cu dificultăți în propriile vieți. Na-Hee este un medic care se luptă în căsnicia sa, în timp ce Joon-Sun și Ga-Hee sunt amândouă divorțate și locuiesc cu părinții lor. Da-Hee este o stagiară care se străduiește să-și găsească locul în lume. În ciuda provocărilor cu care se confruntă, familia rămâne unită și se sprijină reciproc. „Once Again” este o dramă emoționantă care prezintă puterea legăturilor de familie.

Extracurricular (2020)

Serialul se descurcă extraordinar în a crea tensiune și în a ține spectatorul captiv pe tot parcursul serialului. În ciuda subiectului său întunecat, Extracurricular este o dramă excelentă care merită vizionată.

Extracurricular este un serial de televiziune sud-coreean care a fost difuzat pe Netflix în 2020. Serialul urmărește patru elevi de liceu care se implică în infracțiuni pentru a face bani. Ji Soo, personajul principal, trece de la statutul de elev model la cel de infractor după ce comite un act de neconceput. Jung Da Bin o interpretează pe Min Hee, o bătăușă a școlii care este prinsă în crima lui Ji Soo. Park Joo Hyun o interpretează pe Gyu Ri, partenera de crimă a lui Ji Soo, în timp ce Nam Yoon Soo apare în rolul lui Ki Tae, iubitul lui Min Hee și cel mai popular băiat al școlii. Serialul este un thriller care explorează pericolele crimei și consecințele alegerilor făcute de tineri.

Save Me (2017)

Save Me (2017) – Trailer oficial

Save Me este un serial de televiziune sud-coreean din 2017. Serialul urmărește povestea lui Sang Mi și a familiei sale, care se mută în Muji-gun după ce afacerea tatălui ei dă faliment. Acolo ei întâlnesc patru tineri: Han Sang Hwan, Seok Dong Cheol, Woo Jung Hoon și Choi Man Hee. Când Sang Mi și familia ei se confruntă cu probleme, părintele spiritual Baek Jung Ki de la Goosunwon se oferă să îi ajute. Cu toate acestea, familia ei este absorbită încet-încet de cultul pseudo-religios, iar cei patru tineri încearcă să o salveze. Save Me este o privire obsedantă asupra pericolelor cultelor și a ceea ce pot face oamenii pentru a-i salva pe cei dragi.

Memory (2016)

Park Tae Suk este un avocat de succes care pare să aibă totul. Dar viața lui este dată peste cap atunci când este diagnosticat cu boala Alzheimer. Confruntat cu un viitor incert, Park Tae Suk știe că trebuie să profite la maximum de timpul care i-a mai rămas. El se aruncă într-un ultim caz, hotărât să protejeze valoarea prețioasă a vieții și dragostea de familie. Dar, pe măsură ce memoria sa începe să se estompeze, lui Park Tae Suk îi este din ce în ce mai greu să se țină de firul cazului. În cele din urmă, el trebuie să se confrunte cu posibilitatea că s-ar putea să nu-și mai poată aminti de oamenii pe care îi iubește cel mai mult.

What’s Wrong with Secretary Kim (2018)

What’s Wrong with Secretary Kim este un serial dramatic coreean din 2018 care urmărește povestea lui Lee Young Joon și a secretarului său capabil Kim Mi So. Mi So a lucrat cu sârguință alături de Young Joon timp de nouă ani, fără nicio implicare romantică, dar acum vrea să își stabilească viața și să se concentreze pe ea însăși. Când decide să demisioneze de la locul de muncă, apar neînțelegeri hilare. După 9 ani de relație strict de la locul de muncă, poate acum să se transforme în ceva mai mult? Serialul este amuzant, înduioșător și plin de răsturnări de situație neașteptate, ceea ce îl face un serial care trebuie vizionat de orice fan al dramelor.

Misty (2018)

Misty este un exemplu excelent de dramă coreeană care îi ține pe spectatori în priză. Dacă sunteți în căutarea unui serial plin de suspans și emoții pe care să îl urmăriți, Misty este cel mai potrivit pentru dvs.

Misty este o dramă coreeană care a fost difuzată în 2018. Povestea o urmărește pe Go Hye Ran, o prezentatoare de știri ambițioasă care devine implicată într-un caz de crimă după ce se întâlnește cu fostul ei iubit. Soțul ei, Kang Tae Wook, este un apărător public care preia cazul ei în încercarea de a repara căsnicia lor în declin. Misty este o dramă tensionată și plină de suspans, care vă va ține în priză de la început până la sfârșit. Dacă sunteți în căutarea unei călătorii palpitante, Misty este drama potrivită pentru dumneavoastră.

Memorist (2020)

Memorist este un serial sud-coreean din 2020, cu Yoo Seung Ho și Lee Se Young în rolurile principale. Se bazează pe webtoon-ul cu același nume de Jae Hoo. Dong Baek (Yoo Seung Ho) are abilitatea de a citi amintirile oamenilor atunci când îi atinge. El își folosește puterea pentru a ajuta poliția să rezolve crime și devine rapid un detectiv superstar. Han Sun Mi (Lee Se Young) este un profiler de geniu care a rezolvat cinci cazuri nerezolvate pe care nici măcar Dong Baek nu le-a putut rezolva. Cei doi detectivi își întâlnesc soarta într-un caz criminal cu abilități care rivalizează cu ale lor. Împreună, ei trebuie să-și folosească toate abilitățile pentru a-l prinde pe criminal înainte ca alte vieți să fie pierdute.

Missing: The Other Side (2020)

Missing: The Other Side (2020) – Trailer oficial

Serialul original Netflix Missing: The Other Side urmărește povestea unui sat în care se află spiritele unor persoane dispărute și decedate. În timp ce încep căutările pentru a găsi trupurile dispărute și a descoperi adevărul din spatele dispariției lor, Kim Wook, un bărbat frumos și bine dispus care comite fraude pentru a-și câștiga existența, ajunge întâmplător în satul Duon. În curând, el se confruntă cu numeroase mistere. Între timp, Jang Pan Seok este o figură misterioasă care caută în secret persoane dispărute. El devine partener cu Kim Wook și îl ajută să rezolve cazurile. Lee Jong Ah este susținătorul lui Kim Wook și care vrea să obțină dreptate socială. Shin Joon Ho este un detectiv de elită care începe să investigheze cazul din satul Duon. Pe măsură ce poveștile personajelor se împletesc, toți trebuie să înfrunte adevărul despre ce s-a întâmplat cu persoanele dispărute. Cu amestecul său de mister, thriller și elemente supranaturale, Missing: The Other Side este un serial care merită văzut până la final.