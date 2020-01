Top 10: Cele Mai Bune Seriale Netflix 2020 – 2019

Care sunt cele mai bune seriale Netflix? Cam la asta ne gandim toti atunci cand am achizitionat de curand un abonament la serviciul de streaming international, acesta fiind si cel mai popular din Romania, totusi chiar daca am achizitionat in urma cu ceva timp un abonament Netflix, probabil ca in momentul de fata sa nu mai avem la ce ne uita pe aceasta platforma, sau sa ne dorim ceva cu adevarat bun si nu stim ce.

Astazi am sa va prezint o lista a celor mai bune seriale Netflix, o lista pe care o poti comenta, la rubrica de comentarii, asteptam cu nerabdare o parere sau o noua recomandare din partea ta. Acest top, sau lista mai bine zis, va fi actualizata frecvent, iar comentariile daca sunt relevante vor fi acceptate in maxim 12 ore, asa ca hai sa incepem cu recomandarile.

Inainte de a incepe sa ofer lista, trebuie sa mai spun ca acest top este unul personal, bazat pe predictii proprii, note imdb si o analiza larga a serialelor, de asemenea, daca doriti sa consultati si un top al celor mai bune filme Netflix, puteti arunca o privire in acest articol.

Top 10: Cele Mai Bune Seriale Netflix 2020

Chit ca in momentul in care pun eu cap la cap acest top ne aflam la inceputul anului 2020, nu cred ca este un impediment sa ofer cele mai bune seriale Netflix pe care le astept eu cu nerabdare, de asemenea, precizez ca voi posta si sezoanele anumitor seriale ce au aparut in anii trecuti, acestea au fost deja anuntate si urmeaza sa apara, ceva Netflix Original ce vor fi lansate fix in anul acesta, va veni intr-un nou articol urmator, dar de asemenea si acest articol va fi actualizat daca apare ceva foarte captivant.

Acestea fiind spuse, in lista de mai jos, avem seriale lansate in anul acesta dar si seriale in anii trecuti, dar cu sezoane ce vor fi lansate recent.

1. La casa de papel sezonul 4

Avand o importanta foarte mare pentru noi, acest serial va lansa sezonul 4 in acest an, mai exact pe data de 3 aprilie 2020. Spun ca serialul are o importanta foarte mare pentru noi deoarece a batut recorduri interesante in Romania, si reuseste sa placa multora. Primele 2 sezoane au fost excelente, cu un sfarsit grandios, in al treielea sezon ne avantam intr-o alta schema, nu voi da spoilere, dar recomand sa va uitati daca nu ati facut-o inca pentru ca merita.

De multe ori catalogam filmele spaniole ca si telenovele, ei bine, in momentul de fata „Fabrica de bani”, cum mai este denumit serialul in romana, nu a sarit calul si a oferit o poveste cursiva si foarte bine structurata, nu este nici vorba de o telenovela ieftina, este un serial facut de spanilor in care au investit foarte mult iar Netflix vazant un potential mare a achizitionat acesta serie.

2. Altered Carbon Sezonul 2

Pe data de 27 februarie 2020 putem vedea sezonul doi al serialului Alterned Carbon, unul dintre cele mai bune seriale SF disponibile pe Netflix, acesta a avut un prim sezon in 2018, pentru inceput am crezut ca a fost anulat, din pricina parerilor impartite, de exemplu daca nu te atrag filmele SF, probabil sa nu iti placa acest gen de serial, in rest va fi minunat.

3. Narcos: Mexico: Sezonul 2

Seria spinoff despre cartelurile din Mexic continuă. După ce identitatea lui McNairy a fost dezvăluită în sezonul 1, personajul revine ca vedeta celui de-al doilea sezon.

4. The Witcher sezonul 2

Da, stiu, nu a fost anuntat pentru anul 2020, insa este asteptat in acest an, dat fiind faptul ca deja au inceput filmarile, sezonul 1 a fost lansat anul trecut in decembrie, acesta ar putea sa fie lansat anul acesta tot in aceiasi perioada.

Am urmarit sezonul 1, practic cei de la Netflix trebuie sa livreze repede inca un sezon pentru a capta lumea, sezonul 1 a lasat gauri uriase in poveste, si multe semne de intrebare mai ales pentru cei ce nu au citit cartile si/sau nu au ajucat jocurile.

5. Stranger Things sezonul 4

La fel ca si la The Witcher nu avem confirmat pentru 2020 sezonul 4 insa mai mult ca sigur asta este anul in care va aparea noul sezonul din celebrul serial Stranger Things, stim foarte bine ce s-a intamplat in sezonul trecut, unul dintre cele mai placute personaje ale serialului a fost „invaluit in intuneric”, se preconizeaza ca acesta va aparea in noul sezon, 3-ul s-a terminat foarte bine si de fapt tot serialul am fost tinuti cu sufletul la gura, speram ca pentru 2020 sa avem un sezon cel putin la fel de bun ca 3-ul si sa ne bucuram de o continuitate excelenta a serialului.

6. Sex Education sezonul 2

Fiind deja disponibil pe Netflix in momentul de fata, acest serial s-a bucurat de o popularitate foarte mare in primul an in care s-a lansat, adica anul trecut, asa ca fara pera multe griji va pot spune ca si sezonul 2 este unul foarte bun, povestea o continua pe cea din sezonul 1, deci spor la vizionat!

7. The Haunting of Hill House sezonul 2

Fiind unul dintre serialele mele preferate, sezonul 1 a fost demential, practic din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai bune seriale Netflix, dar si cel mai bun serial horror din lume, povestea a curs excelent, personajele alese sunt extraordinare iar povestea, incredibila. Nu pot avea decat cuvinte de lauda, sezonul 2 este asteptat pentru anul 2020, asa ca vom face si un review imediat ce apare. Daca nu ati vazut inca sezonul 1, trebuie sa o faceti neaparat, este prea bun.

8. Lucifer sezonul 5

Tin sa precizez ca pe mine nu pera ma incanta atat de tare serialul acesta, insa ca idee, pun pariu ca va fi unul dintre cele mai bune din 2020, sezonul 4 a fost foarte bun, ba chiar unul dintre cele mai bune sezoane, deci avand in vadere o crestere a calitatii si numarul de personae care incep sa il urmareasca din ce in ce mai mare, speram ca sezonul 5 sa nu dezamageasca.

Serialul a mai fost anulat in trecut, sau cel putin asa se credea dupa ce producatori au luat o pauza de 2 ani, Netflix a reusit sa achizitioneze dreptul de a distribui acest serial iar de aici a inceput magia.

9. Ozark Sezonul 3

Ozark season 3 is coming on 27 March. That's in *does maths* 79 days. pic.twitter.com/8ghrSASwbT — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) January 8, 2020

Un fel de Breaking Bad, Ozark este si el un serial cu dro%$ri, cu carteluri si cu spalari de bani, mai ales cu spalari de bani. bine inteles, nu vorbim despre fabricarea dro$#rilor in acest serial, insa putem vorbi despre spalarea de bani. Imi place foarte mult acest serial, il asteptam cu nerabdare in martie 2020.

10. Umbrella Academy sezonul 2

Acesta a fost un serial bun, din pacate nu prea s-a vorbit despre el, am reusit sa il termin in 2 zile, am fost tinut foarte bine in fata televizorului. Merita incercat sezonul 1, povestea este bazata pe niste copii ce se confruta cu sfarsitul lumii, pare a fi un film inspirat din productiile Marvel dar povestea este asa bine asezata si bine organizata in cat nu vei simti o frustrare anume, este totul diferit, dar daca stai sa analizezi la sfarsit seamana cu ceva ce ai mai vazut.

Cam acestea sunt serialele Netflix recomandate de mine pentru anul 2020, topul va fi actualizat frecvent, deci mai treceti pe aici. De asemenea este de luat in seama ca asteptam recomandari si de la voi.

Cele Mai Bune Seriale Netflix 2019

Dat fiind ca a trecut anul 2019, nu voi insista pera mult pe acest subiect, si va voi recomanda 10 seriale fara o descriere amanuntita, timpul fiind limitat iar cu siguranta tu doresti doar informatii de baza care sa te faca sau nu sa iti doresti sa te uiti la serialul respectiv. Sa incepem!

1. Mindhunter Sezonul 2

La fel ca si primul sezon MindHunter 2 reuseste sa se mentinta foarte bine, apare dupa 2 ani de la primul sezon si reuseste sa faca senzatie, un film politist cu detectivi, etc.

2. Russian Doll

O drama fascinanta, cu siguranta nu va prinde pe toata lumea, insa daca nu te-ai uitat trebuie neaparat sa ii acorzi macar un prim episod inainte de a trage concluziile.

3. The Crown Sezonul 3

Se zvonea ca serialul a fost anulat, uite ca nu a fost iar sezonul 3 se respecta avand fiind unul dintre cele mai placute productii Netflix din 2019.

4. The Witcher

Lansat pe data de 20 decembrie a reusit sa fie popular datorita faptul ca era deja popular, intelegeti voi. Serialul merita vazut, dar recomand aruncati si un ochi peste carti sau jocuri. Daca nu, mai bine asteptati sezoanele urmatoare.

5. Black Mirror Sezonul 5

3 episode bune in ultimul sezon din Oglinda Neagra, ne-a placut, dupa cum stim, nu este vorba de o poveste, fiecare episod din aces serial are o situatie anume, deci nu conteaza ordinea in care va uitati la acest serial.

6. Stranger Things Sezonul 3

Da, stiu este mentionat si in 2020, insa nu ai cum sa nu te uiti la el, asa ca daca nu ai facut-o, nu mai astepta.

7. Orange Is the New Black



Parca sezonul 7 a fost, ei bine, a fost bun, comedie neagra, drama si tot ce vrei, poti vedea in acest serial, bine poate nu o sa prinda pe toata lumea, dat fiind ca este mai mult cu femei, dar merita.

8. Sabrina

Cu sezon nou si in anul acesta, Sabrina a fost un serial dragut, nu formidabil, dar dragut, asa ca daca sunteti adolescenti, merita.

9. Gura bogata

O animatie mai mult pentru adulti, comica in care ne este prezentata viata adolescentilor la pubertate, despre sex si altele, este destul de interesant.

10. Peaky blinders Sezonul 5

Nu stiu de ce dar nu a fost asa de bun ca in sezoanele trecute, pentru mine cel putin a fost putin mai greu de digerat, dar totusi, o continuare buna. Pentru cei ce sunteti fani Peaky, trebuie sa nu il ratati, pentru cei ce nu s-au uitat la serie, trebuie sa o faceti.

Cam acesta sunt serialele recomandate de mine, sper ca v-au placut, asteptam si recomandarile voastre la rubrica de comentarii. Vizionare placuta!