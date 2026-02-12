SerialeŞtiri

Serialul Severance intră complet în portofoliul Apple: planuri pentru spin-off-uri și noi sezoane

Marian Ciobanu
Serialul Severance

Apple a achiziționat toate drepturile de proprietate intelectuală asupra serialului science fiction „Severance”, preluând controlul complet al producției. Potrivit Deadline, tranzacția s-a ridicat la puțin sub 70 de milioane de dolari. Serialul era produs anterior de studioul Fifth Season, iar de acum înainte va fi dezvoltat intern de Apple Studios. Fifth Season rămâne implicat ca producător executiv, alături de creatorul Dan Erickson.

Decizia are o componentă financiară clară. Studioul Fifth Season s-a confruntat cu dificultăți semnificative, iar costurile pentru sezonul al doilea au ajuns la aproximativ 20 de milioane de dolari pe episod. Întârzierile în declarațiile fiscale și creșterea ratelor dobânzilor din New York, unde s-au desfășurat filmările, au pus presiune suplimentară pe buget. Prin preluarea drepturilor, Apple poate gestiona direct aceste cheltuieli și poate echilibra mai eficient costurile.

Serialul este planificat pentru un total de patru sezoane. Odată cu această achiziție, cresc șansele extinderii universului „Severance”. Regizorul Ben Stiller și creatorul Dan Erickson și-au exprimat deschiderea față de prequel-uri, spin-off-uri centrate pe alte personaje sau adaptări internaționale. Controlul integral al Apple facilitează lansarea unor proiecte conexe care pot menține interesul publicului între sezoane.

Mișcarea poate aduce și schimbări în managementul talentelor și în modelele de plată. Apple intenționează să aplice mai eficient sistemul său de bonusuri bazat pe performanță, care ține cont de audiență și de echilibrul costurilor. În același timp, scenariile pentru sezonul al treilea sunt în mare parte finalizate. Filmările, programate inițial pentru această vară, ar putea fi amânate cu câteva săptămâni din cauza procesului de dezvoltare prelungit.

