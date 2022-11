Serialul The Walking Dead s-a încheiat în sfârșit, după o călătorie lungă și dificilă

Săptămâna aceasta, serialul The Walking Dead de la AMC s-a încheiat după 11 sezoane. Premiera a avut loc în 2010, serialul devenind rapid un succes nu doar în Statele Unite, ci și la nivel internațional. În medie, primul sezon a adunat 5,24 milioane de telespectatori numai în SUA, în timp ce sezoanele următoare au înregistrat cifre de până la 8 milioane de telespectatori. Spre exemplu, sezonul 5 chiar a doborât recordul, atrăgând 17,3 milioane de telespectatori, primul episod devenind cel mai urmărit episod de televiziune prin cablu din toate timpurile!

Deși a început în forță, 12 ani mai târziu, The Walking Dead și-a pierdut farmecul. Cu audiențe scăzute încă de la sezonul 8, iar episoadele fiind deosebit de slabe din punct de vedere calitativ, telespectatorii nu știau la ce să se aștepte de la finalul serialului. Ei bine, 20 noiembrie a sosit, iar curiozitatea a pus stăpânire pe unii. Deși nu au fost atât de mulți cei care au urmărit serialul pe cât spera AMC, se pot descurca știind că au redresat povestea serialului la timp pentru a încheia totul într-o notă bună. Potrivit The Hollywood Reporter, 2,27 milioane de telespectatori au urmărit ultimul episod atunci când a fost difuzat. Este un (mic) record pentru serial, care acumulase eșecuri de mai mulți ani și care chiar nu mai atinsese un asemenea număr de doi ani.

Cu toate acestea, merită remarcat faptul că acest final de sezon este al doilea cel mai puțin vizionat dintre toate. Serialul nu s-a încheiat într-o notă bună dar era timpul să se termine. Însă, aventura va continua în afara serialului deoarece AMC are deja planuri de a lansa mai multe spin-off-uri care sunt deja, în prezent, în curs de dezvoltare.

Astfel, compania în prezent dezvoltă trei seriale care se concentrează pe personaje cruciale pentru narațiunea din The Walking Dead. Acest spin-off se va concentra pe Daryl Dixon, interpretat de Norman Reedus. În acest serial, Daryl se trezește în Europa fără să înțeleagă cum a traversat Atlanticul. În plus, Andrew Lincoln va relua rolul lui Rick Grimes. Protagonist încă din episodul pilot, personajul a dispărut în sezonul 9. Dar această plecare nu rămâne neelucidată, ci semnalează o aventură solo care se apropie în curând într-un spin-off. În ceea ce constă, Negan și Maggie sunt amândoi implicați în proiecte aflate în curs de dezvoltare. Dead City îi va avea în prim plan pe ambii, iar povestea se va desfășura în New York.