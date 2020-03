Servicii de video streaming pentru televizoare 4k Oled, Led si Qled

Intentionati sa achizitionati un televizor 4K sau tocami ce ati achizitionat unul si nu stiit ce servicii de video streaming sa folositi pentru a profita la maxim de experienta ce o poate oferi aceste televizoare 4k? Ei bine vin in ajutorul vostru in acest articol si am sa va prezint cateva servicii de streaming.

Întoarceți calendarul în 2017 și va fi greu să găsiți un televizor 4K pentru mai puțin de 1.000 USD. Acum sunt disponibile pentru un sfert din acest pret și, odată cu creșterea la 8K, trebuie să devină și mai ieftine. Cu toate acestea, în ciuda faptului că aceste televizoare 4k sunt mai accesibil de achizitionat, dupa cum scrie si BloguLuMarinica.ro, găsirea de conținut 4K de urmărit poate fi în continuare o aventura pentru tine cat si pentru cei mai instruiti dintre noi.

Asta nu înseamnă că nu există o mulțime de materiale 4K Ultra HD acolo care așteaptă să fie consumate, deoarece există – trebuie doar să știi unde să găsești și va trebui să fii dispus să plătești pentru asta. Din fericire pentru dvs., am căutat departe și larg pentru a vă ajuta să găsiți cel mai bun conținut 4K de pe piață.

Servicii de streaming disponibile in Romania

Netflix

Netflix, un inovator constant, a fost unul dintre primele servicii care a oferit conținut 4K Ultra HD, care a luat cu asalt cu cel de-al doilea sezon din seria sa originală House of Cards. De atunci, conținutul a crescut constant – toate seriile principale majore ale serviciului sunt acum filmate în 4K, iar unele în HDR și Dolby Vision. De asemenea, Netflix adaugă continuu noi filme originale 4K și documentare uluitoare în biblioteca sa printre anumite titluri blockbuster 4K.

YouTube

Acesta ar fi cel de-al doilea serviciu 4K din Romania, de fapt pe aceasta platforma puteti vedea continut diferit in functie de cum a incarcat autorul calitatea video-ului, dar nu trebuie sa ne facem griji in Romania cine face content pe YT si se respecta are 4K, de asemenea, cele mai populare canale de divertisement in materie de Tech, cum ar fi ZonaIT, ofera calitate 4k ceea ce este ok, nu dau mai multe exemple dar cred ca v-ati prins ca tot mai multi dintre acestia mari YouTuberi ce au peste 100/200 de mii de abonati au deja instrumente si aparatura necesara pentru a-ti oferi continut de calitate pentru televizorul tau.

Servicii de streaming ce nu sunt disponibile oficial pentru Romania.

Amazon Prime Video

Hulu

Disney+

Vudu

UltraFlix

Fandango Now

Google Play Movies and TV

FuboTV

Daca ati observat si dumneavoastra faptul ca din Romania lipsesc foarte multe servicii de streaming de calitate si ca despre multe dintre acestea ati auzit doar de la prietenii din vest, ei bine este intr-adevar un lucru destul de trist si real in acelasi timp pentru ca in tarisoara noastra, intr-adevar nu avem companii care sa investeasca in continut si pe de alta parte nu sunt dechise noi oportunitati.

Am oferit si cea de-a doua lista pentru persoanele plecate in vest ce au norocul de a putea vizualiza toate serviciile ce ofera o calitate exceptionala. Tu ce alte servicii pentru steaming 4k folosesti si de pe ce televizor te uiti la acestea?