Serviciile Google pe Huawei 2020: Cum instalezi serviciile Google pe telefoanele Huawei, P30 Pro, P40, Lite, Pro, etc.

Doresti serviciile Google pe Huawei in 2020 si nu stii cum poti face acest lucru? Ei bine in acest articol vei avea mereu informatii actualizate despre cum puteti instala Serviciile Google pe P40, P40 Pro, Lite, Standard dar si pe telefoanele P30 Pro, pentru ca stim ca de asemenea nici acestea nu vin cu serviciile Google.

Ultima actualizare este din 18 martie 2020 cand a aparut deja o noua metoda de a avea aceste servicii pe Huawei, totul va fi extrem de simplu de instalat, daca esti instruit in aceste operatiuni vei termina cu siguranta totul in mai putin de 30 minute.

Instalare Serviciile Google pe Huawei

Descarca apk-ul aplicaţiei prin intermediul acestui link; după instalare deschizi aplicaţia şi selectezi “Detect Device”; selectezi “Repair Now”; selectezi “Activate” la întrebarea “Activate device administrator”.

Dupa pasul 4, si ultimul in cele din urma, puteti da restart la telefon si totul este gata, Google Play Store este pe telefonul tau.

Ca o scurta recapitulare, in cazul in care ai trait sub o piatra pana acum, Huawei nu mai are acces la serviciile Google incepand cu data de mai 2019, fix la cateva luni de a deveni lider global si pe partea de terminale mobile, stim foarte bine ca aceasta companie a urcat foarte bine, si nici in acest moment nu este foarte departe de a fi fruntas, insa din pacate datorita unor probleme pe partea de securitate, pe care le insinueaza guvernul american, telefoanele chinezesti de la Huawei nu vor mai putea lucra cu companii americane.

Metoda oferita de mine in acest articol este una rapida si cu siguranta va fi de ajutor multor persoane, totusi pe parcurs, sau chiar la instalare vor aparea unele limitari, totusi veti avea YouTue, Harti si multe altele pe care le puteti folosi de zi cu zi.

In cazul in care doriti mai multe informatii sau aveti diverse intrebari, va asteptam la rubrica de comentarii.