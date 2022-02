Serviciul metaverse de la Samsung ajunge la peste 4 milioane de utilizatori

Numărul de utilizatori ai serviciului metaverse de la Samsung My House a depășit 4 milioane.

Gigantul tehnologic Samsung și-a prezentat oficial propriul serviciu metavers, My House, la CES 2022. My House, realizată în cooperare cu platforma de avatare 3D Naver Zepeto, a devenit în centrul atenției utilizatorilor în mai puțin de o lună.

Serviciul Samsung Metaverse vizează generația Z

Serviciul metavers propriu de la Samsung, My House, a ajuns la peste 4 milioane de utilizatori în mai puțin de o lună. În plus, My House, realizat în colaborare cu Zepeto, vizează în special tinerii și tinerii din generația Z ca bază de clienți.

My House prevede, de asemenea, inovarea în unele dintre produsele tehnologice Samsung și reunirea consumatorilor mai tineri.

În cele din urmă, Samsung plănuiește să formeze noi parteneriate pentru adoptarea rapidă a criptomonedelor și a metaversului.