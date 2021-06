Setari cartela internet Digi Mobil – Daca in urma cu ceva ani erau pe piata doar doi mari competitori in privinta comunicatiilor mobile de date, Orange si Vodafone, de cativa ani buni Digi Mobil a inceput sa atraga tot mai multi clienti si a devenit un operator de telefonie mobila important pe piata locala. Avand in spate operatorul de servicii de telecomunicatii romanesc RCS & RDS, infiintat in 1994, Digi Mobil ofera utilizatorilor abonamente si mai nou si cartele PrePay, dar si servicii de internet prin reteaua 4G cu viteze foarte bune.

Nu conteaza ce fel de tip de serviciu utilizezi, cartela, abonament, doar abonament cu date, detaliile legate de setarea internetului de la Digi pe terminale mobile se vor aplica in orice scenariu. Inainte sa iti spunem care sunt aceste Setari Internet Digi si cum sa le efectuezi in mod corect trebuie facuta o precizare: ele se aplica doar dispozitivelor mobile care au sisteme de operare nemodificare, Stock, si care au si setari speciale pentru internet, care pot oferi acces la date mobile. Cu alte cuvinte daca ai facut Root la telefon sau ai schimbat sistemul de operare original, daca ai intervenit asupra sa s-ar putea sa nu poti sa setezi atat de simplu noul APN sau sa il editezi pe cel existent, dar nefunctional. De aceea e bine sa revii la versiunea Stock a sistemului de operare de pe telefonul mobil si sa renunti la variantele cu Root sau cele care nu sunt facute special pentru terminalul detinut.

Si inca un lucru important: setarile de internet vor functiona atat timp cat telefonul nu e resetat si pot fi comunicate imediat ce introducem o cartela, un SIM de la Digi Mobil in telefon. Duopa ce resetam telefonul din diverse motive va trebui sa avem la indemana Setari Internet Digi pentru a putea sa refacem APN-ul.

Daca nu le avem pe cele automate putem trece la pasii ce urmeaza a fi descrisi mai jos.

Cum iti setezi corect telefonul cu Android sau iOS: Setari Internet Digi

Daca ai Android -intri in Setari, Wireless si retele, Mai multe, Retele Mobile si alegi cartela SIM dorita, daca ai dual-SIM. Unde sunt deja puncte de acces se editeaza fiecare, daca nu exista vom genera unul apasand pe + din meniul dreapta-sus. Se completeaza rapid pentru Abonamente: Nume-Digi Mobil, APN-internet, Proxy si Port raman necompletate, Nume utilizator nu se completeaza, MCC-ul este 226, MNC-ul este 05. La cartele PrePay APN-ul devine prepaid. Restul campurilor vor fi lasate necompletate. Salvezi APN-ul nou creat cu ajutorul meniului din dreapta sus. Dai restart la telefon cand esti sigur ca ai deja selectat APN-ul. Ca sa folosesti Internetul il selectezi la final si activezi datele mobile;

Daca ai iOS-intri in Settings/Configurari-Cellular-Se bifeaza Cellular data-Selectam Cellular Data Network. Se completeaza APN-urile internet si prepaid pentru abonamente si cartele PrePay, restul setarilor sunt la fel ca la Android. Se salveaza APN-ul nou si se da restart la terminal.

Testarea noilor Setari Internet Digi aplicate se va face foarte simplu: se deschide un browser mobil preinstalat in telefon si se incearca accesarea unei pagini web favorite. Daca se incarca inseamna ca am setat corect APN-ul. In cazul in care tot nu avem internet va trebui sa luam legatura cu Departamentul Relatii Clienti pentru verificari detaliate si refacerea setarilor de internet de pe terminalul respectiv. Inainte de orice discutii trebuie sa ne asiguram ca avem selectat APN-ul corect si ca am activat deja o extraoptiune cu date, ca am platit abonamentul si il avea activ, cu o oferta cu date mobile incluse.