Setari cartela internet Telekom – Cosmote era un brand care a reusit o mica revolutie in domeniul telecomunicatiilor mobile. A venit cu oferte cu mii de minute si a reusit sa reziste cativa ani, atragand un numar foarte mare de clienti. Dupa ce brandul Cosmote a disparut Telekom i-a luat locul, oferind aceleasi mii de minute si beneficii in plus, net nelimitat si minute nelimitate, dispozitive mobile cu net pentru deplasari oriunde in tara.

Firma mama, Deustche Telekom AG, este la ora actuala cea mai mare companie de telecomunicatii europeana, din 2014 Telekom Romania face parte din familia Telekom de la nivel european. Telekom Romania are atat abonamente, cat si cartele PrePay, asa ca orice utilizator de terminale mobile poate sa aiba acces la reteaua de date sau de voce a operatorului.

Poate te va interesa si:

Daca detii un telefon care nu este codat in alta retea si care functioneaza fara probleme pe reteaua Telekom Romania poti seta usor si rapid datele mobile prin editarea unui APN sau prin crearea unuia nou, din meniul telefonului tau. De obicei primesti noile Setari Internet Telekom odata cu introducerea unui SIM nou in telefon. Dar se intampla sa nu ai SMS-ul generat automat si internetul nu va functiona deloc.

Atentie! Telefonul va avea un sistem de operare stock, fara modificari si root si va putea sa functioneze dupa setarea parametrilor APN-ului conform indicatiilor operatorului de telefonie mobila.

Cum setam corect telefonul cu Android si iOS: Setari Internet Telekom

Pentru posesorii de telefoane cu Android – intram in meniu, mergem la Setari-Wireless si Retea, Retele Mobile, Nume puncte de acces. In telefoanele cu dual-SIM se alege SIM-ul pentru care se seteaza sau se editeaza APN-ul. Se poate crea un APN nou apasand pe + din dreapta sus. Se completeaza: Nume serviciu-orice fel de denumire usor de identificat, APN-broadband, APN Type-default, supl. Nu se mai completeaza nimic. Se salveaza APN-ul editat sau nou creat cu ajutorul meniului accesibil prin cele trei puncte verticale dreapta sus. La final se bifeaza APN-ul nou creat sau editat pentru a putea activa mai apoi datele mobile. Se testeaza reteaua prin folosirea unui browser preinstalat. Nu uita sa dai un restart dupa ce ai salvat si ai selectat APN-ul corespunzator;

– intram in meniu, mergem la Setari-Wireless si Retea, Retele Mobile, Nume puncte de acces. In telefoanele cu dual-SIM se alege SIM-ul pentru care se seteaza sau se editeaza APN-ul. Se poate crea un APN nou apasand pe + din dreapta sus. Se completeaza: Nume serviciu-orice fel de denumire usor de identificat, APN-broadband, APN Type-default, supl. Nu se mai completeaza nimic. Se salveaza APN-ul editat sau nou creat cu ajutorul meniului accesibil prin cele trei puncte verticale dreapta sus. La final se bifeaza APN-ul nou creat sau editat pentru a putea activa mai apoi datele mobile. Se testeaza reteaua prin folosirea unui browser preinstalat. Nu uita sa dai un restart dupa ce ai salvat si ai selectat APN-ul corespunzator; Pentru posesorii de telefoane cu iOS – ne asiguram ca avem Setari Internet Telekom corecte. Intram in configurari, Celular, Retea celulara de date. Se completeaza acelasi APN broadband, daca e cazul se completeaza MCC 226 si MNC 03. Restul campurilor raman fix asa cum sunt. Salvezi APN-ul si il activezi selectandu-l cu atentie. Dai restart la telefon la final si activezi datele, testezi conexiunea intrand in browserul preinstalat in terminal.

Ca alternativa poti trimite un SMS gratuit cu textul setari la 638 si vei primi SMS cu pasii de urmat pentru configurarea automata a dispozitivului. Daca ai respectat toti pasii descrisi si ai gasit Setari Internet Telekom corecte datele mobile vor functiona. E bine sa te asiguri ca ai o extraoptiune activa si cu date mobile incluse si abonamente cu plata la zi si oferte cu date mobile inainte sa faci orice setari. Verifica in contul tau on-line sau la numerele scurte oferite de operatori starea serviciilor aferente contului tau. Doar dupa ce stii clar ca ai date mobile active pe cont poti trece la setari si la verificari ale conexiunilor de date. Pentru orice alte intrebari si probleme legate de setarea internetului de la Telekom pe dispozitive mobile ai la dispozitie specialistii de la Departamentele Relatii Clienti. Dar cu siguranta vei reusi din prima sa iti setezi corect telefonul ajutorul setarilor din acest articol foarte util.