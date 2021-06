Setari cartela internet Vodafone – Vodafone este una dintre cele mai puternice companii de telefonie mobila din Romania. Cu milioane de abonati si servicii de date si de voce puse la dispozitia clientilor atat in tara, cat si in afara ei, in roaming, Vodafone ramane lider in privinta serviciilor de date. Prezenta sa in Romania, din 1997, a insemnat acces la servicii de GPRS, 3G si 4G, mai nou si 5G de cea mai buna calitate.

Daca esti unul dintre milioanele de abonati sau posesori de cartele PrePay stii foarte bine ca setarile de internet sunt cele mai importante. Fiecare operator de telefonie mobila are propriile setari, asa ca e firesc sa ai nevoie de Setari Internet Vodafone pentru telefonul tau. Aceste setari sunt primite, de regula, automat, printr-un sms, in momentul in care se introduce un SIM nou in terminal. Se accepta setarile respective din SMS-uri si se aplica imediat.

Numai ca acest scenariu nu este valabil de fiecare data si s-ar putea sa nu ai aceste Setari Internet Vodafone. Iar fara ele nu ai cum sa folosesti datele mobile din extraoptiune sau din abonamente. In momentul in care nu ai primit SMS-ul generat automat sau l-ai sters din greseala va trebui sa completezi manual toate datele necesare pentru a activa conexiunea de internet pe terminalul mobil.

Cum sa iti setezi corect telefonul cu Android sau iOS: Setari Internet Vodafone

Aceste detalii sunt deja disponibile pe paginile oficiale ale companiei, in sectiunile dedicate. Este foarte simplu sa le introduci in telefonul tau, nu-ti face griji. Iata ce trebuie sa faci:

Intra in meniul telefonului tau. Daca ai Android vei merge la Setari-Wireless si Retele-Mai multe Retele, Retele Mobile si vei cauta Nume puncte de acces sau corespondentul in limba telefonului tau. De acolo vei crea un Apn nou. Pentru iOS mergi la Configurari-Conexiune Celulara-Optiuni Date-Retea celulara date.

Completezi rapid APN cu internet.vodafone.ro si User cu internet.vodafone.ro daca esti utilizator de Cartela Internet. Daca ai cartea PrePay APN-ul devine live.vodafone.com, User – live. La abonamente nu se completeaza nimic la Name. La Carteala Internet si la PrePay se poate da orice fel de nume. Parola nu se completeaza in ambele cazuri. La Proxy nu completam nimic, la Port la fel nu punem nimic. La MCC completam, daca nu e deja completat, 226, iar la MNC 01. APN Type este Default;

La final salvam setarile cu ajutorul meniului din dreapta sus, accesibil dupa tap pe punctele verticale. Selectezi noul APN pentru a putea fi folosit la accesarea datelor mobile. Daca apar probleme cu setarile si tot nu functioneaza reteaua puteti suna la *777.

APN-ul pentru cartelele Vodafone care au doar internet este internet.vodafone.com. User si parola raman necompletate.

Dupa cum ai vazut este foarte usor sa iti setezi singur telefonul. Tine minte insa ca la multe modele va trebui sa dai un Restart dupa ce ai creat un APN nou. In urma restartului va trebui sa pornesti datele mobile si sa verifici daca internetul functioneaza pe terminal. Cand toate setarile au fost corecte vei putea accesa orice site si vei vedea si trafic de date generat in sectiunea de urmarire a consumului de date din respectivul terminal sau vei vedea detalieri ale consumului de date in aplicatia dedicata a operatorului tau.

E bina sa te asiguri ca, alaturi de Setari Internet Vodafone corecte, ai si o extraoptiune cu date mobile active sau un abonament cu date mobile activ. Setarile de internet vor functiona de la prima utilizare a internetului si vor ramane stocate in telefon pana la resetarea acestuia. Orice modificari ale setarilor initiale vor fi comunicate de catre operatorul de telefonie mobila prin canalele obisnuite si vei putea modifica oricand APN-urile sau le poti sterge si recrea atunci cand vezi ca nu mai functioneaza corect.