Seturile de gantere si haltere asigura o dezvoltare armonioasa, la toate capitolele! Iata de unde sa le achizitionezi!

Antrenamentul cu greutati nu este dificil si nici nu necesita invatarea prealabila a vreunei tehnici complicate. Orice sportiv profesionist sau amator va inregistra numeroase beneficii de pe urma acestei practici, daca da dovada de seriozitate si constanta.

Efectele antrenamentului cu greutati asupra starii de sanatate

In primul rand, exercitiile cu haltere si gantere iti pun muschii la treaba. Tonusul muscular va fi mult imbunatatit si – in functie de exercitiile efectuate si de dorinta fiecarui practicant – se poate obtine si cresterea volumului muscular.

Conform unui studiu efectuat de cercetatori americani, s-a constatat ca dezvoltarea fibrelor musculare in urma antrenamentului cu greutati are ca efect imbunatatirea metabolismului si reducerea procentului de grasimi din corp, fara ca in paralel sa fie necesara o schimbare a dietei.

Inima si sistemul cardiovascular beneficiaza din plin de pe urma unor exercitii efectuate cu haltere si gantere. In cazul persoanelor care se antreneaza in mod regulat, efectele benefice ale unei sesiuni de antrenament se mentin chiar si dupa 24 de ore!

Printre problemele de sanatate care sunt tinute sub control cu ajutorul antrenamentului cu greutati se numara diabetul, durerile de spate, osteoporoza si chiar depresia.

