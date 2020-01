Sex Education Sezonul 2 Online Subtitrat urmeaza sa se poata viziona pe Netflix, vor fi lansate toate episoadele o data, iar acesta vina ca urmare a succesului din primul sezon ce a fost lansat tot in aceiasi perioada a anului trecut.

Pentru cine nu a vazut sezonu 1 din serial, ei bine este vorba despre un grup de tineri ce au ajuns la varsta in care trebuie sa se descopere singuri cand vine vorba de relatii amoroase, romantisme, si alte probleme de acest gen. Serialul are si scop educativ chiar daca tema este una comic-dramatica.

Dupa o campanie de marketing foarte buna organizata de catre Netflix, acestia s-au asigurat ca toata lumea a auzit de acest serial, am auzit si noi, l-am vazut si pot spune ca ne-am indragostit de acest serial care reuseste sa ne arate anumite probleme pe care le pot avea tineri, plus rezolvarile lor, intr-un mod comic, dar cu tenta dramatica. Pana la urma, exact cum spune si titlul este un serial despre sex dar pe langa povestea interesanta pe care o are, avem si parti educative.

Sex Education Sezonul 2 Online Subtitrat pe Netflix

Netflix a confirmat opt noi episoade strălucitoare vor ateriza vineri, 17 ianuarie.

Deci, ramane sa ne inarmam cu mult popcorn si cu o zi libera de vineri, sau sambata pentru a ne uita la acest serial, personal nu am putut sa il vad pe tot o data, insa din cate am vazut printre cei ce il apreciaza, il vede ca pe un serial ce merita vazut ca un film, tot o data.

Sex Education Sezonul 2 Online Subtitrat

Fara a oferi spoilere in ceea ce priveste primul sezon din Sex Education, tin sa precizez ca ne asteptam ca linia de mers a serialului o va continua pe cea din sezonul 1 din cauza faptului ca vom avea aceiasi distributie, si chiar daca povestea a aratat ca fiind incheiata, putem fi surprinsi cu ceva foarte bun.