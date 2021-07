S-a stabilit câte episoade vom avea din primul sezon din The Last of Us, care va fi transmis de HBO. Primul sezon va avea din 10 episoade de o oră.

În fiecare zi, noi informații provin din adaptarea de serie a lui The Last of Us, una dintre cele mai populare și de succes producții atât pentru PlayStation, cât și pentru lumea jocurilor. Acum, a fost anunțat numărul de episoade din primul sezon.

Sezonul 1 din The Last of Us va avea 10 episoade

Potrivit producătorului serialului, Craig Mazin, primul sezon al seriei va fi format din 10 episoade. Fiecare episod va dura aproximativ 1 oră. Nu se știe cât de multe din jocuri vor fi spuse în primul sezon al seriei, dar este probabil să spună întregul joc. Filmările seriei au început în ultimele săptămâni, iar procesul de producție va dura aproximativ 1 an. Cu alte cuvinte, putem spune că serialul va fi difuzat la sfârșitul anului 2022 sau la începutul anului 2023 .

Seria va fi produsă și scrisă de directorul de creație al lui Naughty Dog , Neil Druckmann, și de creatorul seriei Cernobyl, Craig Mazin. Gustavo Santaolalla, care a compus și muzica jocului. Seria va fi difuzată pe HBO .

Distribuția The Last of Us

Distribuția serialului care a fost anunțată până acum: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene) și Nico Parker (Sarah).