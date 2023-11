Sezonul 2 din ‘The Last of Us’ intră în producție

Fanii seriei de succes HBO, „The Last of Us”, vor trebui să se înarmeze cu răbdare, deoarece sezonul al doilea al adaptării excelente a jocului video omonim nu va intra în producție decât la începutul anului 2024. Anunțul a fost făcut de Casey Bloys, șeful de conținut HBO și Max, care a atribuit întârzierea grevelor WGA și SAG-AFTRA, aceasta din urmă fiind încă în desfășurare. Mai mult, sezonul nu a fost inclus în lista HBO pentru anul 2024, ceea ce sugerează că premiera ar putea avea loc cel mai devreme în 2025.

În ciuda acestor întârzieri, pregătirile pentru noul sezon sunt deja în curs. Co-creatorul serialului, Neil Druckmann, a declarat pentru Entertainment Weekly că întregul sezon 2 a fost deja conturat și echipa este gata de acțiune imediat ce greva se va încheia. În plus, showrunner-ul Craig Mazin a menționat că a trimis scenariul pentru primul episod chiar înainte de începerea grevei WGA.

În cadrul aceluiași eveniment, Bloys a dezvăluit și alte detalii despre viitoarele proiecte HBO. Sezonul al doilea al „House of the Dragon” este programat să apară în „începutul verii” anului 2024, iar pentru sezonul al treilea al „The White Lotus” și spinoff-ul „It” intitulat „Welcome to Derry” sunt planificate pentru 2025.

În contextul unui raport recent al Rolling Stone, care detalia cum un angajat HBO a fost îndrumat să trolleze criticii online pe platforma X, anterior Twitter, Bloys a comentat că preferă să discute nemulțumirile direct prin mesaje private, o metodă pe care o consideră „probabil mult mai sănătoasă”.

În timp ce așteptăm cu nerăbdare revenirea în lumea post-apocaliptică a lui Joel și Ellie, fanii pot regăsi consolare în faptul că universul „The Last of Us” continuă să fie viu și în afara ecranului, prin jocurile video și discuțiile comunității. Cu un scenariu deja pregătit și o viziune clară pentru viitor, sezonul al doilea promite să fie la fel de captivant și emoționant ca primul.

[SURSA]