Sezonul 7 pentru Riverdale va fi ultimul

CW a anunțat că Riverdale se va încheia cu sezonul 7, care va avea premiera în 2023.

Riverdale va fi reînnoit cu sezonul 7 din martie, împreună cu alte seriale CW precum The Flash, All American, Superman & Lois, Walker, Kung Fu și Nancy Drew. Cu toate acestea, reînnoirea nu a însemnat o continuare, acesta fiind ultimul sezon al seriei.

CEO-ul CW, Mark Pedowitz, a declarat că a avut o „conversație lungă” cu producătorul executiv Roberto Aguirre-Sacasa despre crearea unui „adio potrivit” lui Riverdale. „Vrem să ne asigurăm că se termină corect”, a spus Pedowitz.

Seria este cea mai recentă serie completată de The CW, după Dynasty, Charmed, Naomi, 4400, In the Dark și Roswell, New Mexico, Batwoman și Legends of Tomorrow.

Această veste alimentează zvonurile despre o posibilă vânzare CW, deoarece compania de producție continuă să se lupte să genereze profit.

În ciuda dificultăților, The CW continuă să exploreze universul DC în seria sa, anunțând recent Gotham Knights, care va însoți lansarea jocului video cu același nume.