Sfaturi esentiale de ingrijire a pielii

Pielea noastra are nevoie de ingrijire specifica, in functie de particularitatile sale, dar si de anotimpul in care ne aflam. De multe ori, rutina de ingrijre trebuie ajustata sau imbunatatita, tocmai pentru a oferi pielii ingrijirea de care are nevoie. Indiferent de varsta sau de tipul pielii tale, asigura-te ca pui in aplicare urmatoarele X sfaturi esentiale pentru sanatatea si frumusetea sa!

Cum ai grija de pielea ta pe durata iernii

Iarna, din cauza aerului rece, bariera naturala a pielii are de suferit, astfel ca vei sesiza o tendinta de uscaciune a pielii, precum si roseata si chiar eczeme. Poti impiedica astfel de probleme tinand cont de cateva reguli:

Evita dusurile fierbinti

Desi poate fi tentant sa folosesti apa fierbinte la dus in zilele foarte friguroase, acest obicei nu este tocmai sanatos pentru pielea ta. Apa fierbinte va usca pielea si o va deshidrata, de aceea este indicat sa te limitezi la baile cu apa calduta si sa hidratezi pielea imediat dupa dus.

Foloseste produse mai dense pentru hidratare

Lotiunile de corp pe care le foloseai in restul anului nu mai sunt la fel de eficiente in conditiile in care, iarna, pielea ta are nevoie de hranire in profunzime. Prin urmare, inlocuieste lotiunile de corp usoare cu creme si unguente mai dense. Cremele de corp cu unt de Shea, sau cu ulei de masline sunt cunoscute pentru calitatile lor speciale de hidratare, de protectie si de calmare a iritatiilor, asa ca le poti incerca.

Exfoliaza pielea mai rar

Exfolierea pielii ajuta la indepartarea celulelor moarte si este un pas esential din ritualul de ingrijire a pielii. Totusi, in timpul iernii, sfatul nostru este sa iti exfoliezi pielea mai rar deoarece bariera sa naturala este oricum afectata de temperaturile scazute. Evita chiar si folosirea sapunurilor din comert care au o textura abraziva si utilizeaza in schimb sapunuri din ingrediente naturale.

Sfaturi esentiale pentru ingrijirea pielii vara

Vara, razele ultraviolete dar si transpiratia excesiva reprezinta doi dintre factorii de risc care ne ameninta frumusetea si sanatatea pielii. In timp ce soarele puternic subtiaza pielea si o sensibilizeaza, umiditatea favorizeaza aparitia cosurilor. Asadar, pielea ta are nevoie de ingrijire specifica in sezonul cald al anului. Iata ce poti face:

Foloseste SPF

SPF-ul se aplica zilnic, indiferent de anotimp, insa rolul sau este cu atat mai important vara, atunci cand pielea este expusa unei cantitati mari de radiatii UVA si UVB. Opteaza pentru o crema cu factor de protectie cu spectru larg si cu o valoare mai mare a SPF-ului. Nu uita sa o aplici pe intreg corpul, inclusiv pe ten, de fiecare data cand iesi din casa si, daca ai posibilitatea, reaplic-o si pe durata zilei.

Asigura hidratarea pielii din interior

Una dintre cele mai eficiente metode de a mentine hidratarea pieli ramane consumul a minimum 2 litri de apa pe zi. De asemenea, iti recomandam sa incluzi in dieta ta alimente bogate in apa, cum ar fi legumele si unele fructe.

Nu uita de hidratarea buzelor

Buzele sunt si ele afectate de razele soarelui, de aceea trebuie sa le ingrijesti corespunzator. Foloseste balsam hidratant cu SPF fie ca mergi la plaja sau ca, pur si simplu, iesi in oras pentru a te indrepta catre serviciu.

Pentru a avea mereu o piele frumoasa si sanatoasa, urmeaza sfaturile noastre!