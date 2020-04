În România, tot mai multe companii realizează venituri din comerț electronic. Având în vedere faptul că piața de e-commerce din țara noastră este în continuă creștere, deși ponderea comerțului electronic este mică comparativ cu media europeană, putem spune că marketingul online este un proces în continuă dezvoltare.

După cum se știe, magazinele online sunt parte esențială a comerțului electronic. În acest an ele adaugă noi strategii eforturilor lor de marketing pentru a-și optimiza evoluția și a obține cele mai bune rezultate posibile. Asta înseamnă analiza concurenților, a pieței în care se activează, observarea factorilor ce au dus la rankarea site-urilor în prima pagină din Google.

După cuvintele cheie (short tail și long tail) se poate observa care este intenția de căutare a utilizatorului și astfel se pot crea diferite strategii. Prin folosirea unor tool-uri se pot analiza concurenții și piața. Companiile mari din lume aleg congnitiveSEO sau SEMrush.

Pentru optimizarea unui magazin online:

Folosește Google Analytics, optimizează URL-urile, verifică căutările interne

Folosește conținut media, utilizează video-uri și imagini optimizate

Realizează o ierarhie clară a paginilor pe categorii

Postează produse asemănătoare pe paginile de produs, prezintă prețurile în mod clar

Sugerează oamenilor să lase recenzii la produse.

Din fericire, crearea unui site web este mai la îndemână ca niciodată, cu condiția ca execuția să le fie desemnată unor specialiști, iar accentul să fie pus pe calitate. Spre exemplu, antreprenorii care au apelat la serviciul de creare magazin online prin SCDesign s-au declarat foarte mulțumiți pentru rezultatele obținute pe termen mediu și lung. Magazinele lor online nu numai că arată bine și funcționează impecabil, dar se bucură și de expunere în spațiul virtual.

Comercializarea de bunuri și servicii direct consumatorilor

În prezent, cea mai bună metodă de vânzare cu amănuntul și de marketing este vânzarea directă. Într-un studiu publicat pe statista.com, se precizează că în anul 2019, vânzările de e-retail au reprezentat 14,1% din totalul vânzărilor cu amănuntul și că procentul va ajunge la 22% în anul 2023. Aproximativ 16,1% din totalul vânzărilor cu amănuntul se vor face online. Producătorii ocolesc partenerii de retail și vând Direct-to-Consumer (DTC).

Brandurile nu mai trebuie să se bazeze pe parteneri de retail pentru a-și promova marca. Ele vor putea stabili o relație directă cu consumatorul final. Unii spun că 2019 a fost anul mărcii de vânzare cu amănuntul Direct-to-Consumer (DTC). În anul 2020 se preconizează schimbări în industria DTC. Un factor important al tendinței DTC este creșterea brandurilor cu marcă privată.

Mulți antreprenori consideră deschiderea magazinului online un moment foarte important, pentru că prima impresie transmisă clienților contează foarte mult; ea va influența cu siguranță modul cum marca va fi văzută de aceștia. Deja se știe că “Prima impresie contează“, ea trebuie să fie cât mai bine realizată pe piața de vânzare cu amănuntul.

Piața de comerț electronic la nivel mondial

Comerțul electronic a luat amploare în anul 2019 – spun cei de la emarketer.com:

În Europa de Vest a crescut cu 10,2%, iar în Europa de Centrală și de Est cu 19,4%

În America de Nord a crescut cu 14,5%, iar în America Latină cu 21,3%

În Orientul Mijlociu și Africa a crescut cu 21,3%, iar în statele din regiunea Asia-Pacific cu 25%.

Analiștii precizează o creștere în continuare a comerțului electronic până la finalul anului 2020. Creșterea comerțului electronic are multe avantaje pentru producători, printre care și faptul că îi ajută să compenseze creșterea stagnantă a vânzărilor în magazine.

Unii spun despre comerțul electronic că evoluează an de an, prin faptul că atrage noi adepți. În ceea ce privește magazinele online, acestea oferă mai multe avantaje decât magazinele fizice, sunt ca niște vitrine online, pline de produse disponibile pentru vânzare. Astfel de magazine sunt disponibile clienților 7 zile pe săptămână și 24 de ore din 24. În plus, costurile realizării unui magazin online sunt cu siguranță mai mici decât cele pentru un magazin fizic. Clienții pot vedea când vor produsele online din confortul casei, nu trebuie să se deplaseze la magazin pentru a cumpăra ce doresc.

PWA-urile și AMP-urile sunt viitorul aplicațiilor mobile

Oamenii utilizează tot mai mult smartphone-urile pentru a face cumpărături online. Aplicațiile Web Progresive (PWA) cu API-uri moderne și Accelerated Mobile Pages (AMP) îmbunătățesc performanțele mobile și ajută companiile de comerț electronic să aibă mai mult succes.

Ele sunt foarte importante pentru comerțul mobil (M-commerce), folosit pentru diferite operațiuni de afaceri sau comerciale pe dispozitivul mobil. Aplicațiile mobile PWA sunt realizate pe web și aduc o serie de beneficii (pe care nu le oferă o pagină web mobilă normală), iar AMP accelerează viteza de încărcare a site-urilor mobile.

În prezent, mai mult de 50% din căutări sunt pe dispozitivele mobile și se preconizează că numărul lor continuă să crească. Traficul de pe dispozitivele mobile crește foarte mult mai ales în perioada concediilor, probabil pentru că mulți dintre consumatori sunt departe de laptop-uri.

Conform estimărilor realizate de analiștii americani pe statista.com, până în anul 2021, aproximativ 53,9% din vânzările de comerț electronic vor fi pe dispozitivele mobile. De asemenea, se preconizează că 53% dintre consumatorii de mobile vor abandona un site dacă încărcarea durează mai mult de 3 secunde.