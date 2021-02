Daca te-ai decis sa pui bazele unei mici afaceri, cu siguranata ai de indeplinit foarte multe roluri in calitate de antreprenor. Pe langa faptul ca nu te poti pricepe la toate si este dificil sa faci totul in regie proprie, ai posibilitatea de a te dedica mai mult dezvoltarii business-ului atunci cand externalizezi o parte din serviciile importante. Iar in aceasta categorie intra evidenta contabila pentru ca, nu-i asa, trebuie sa fii sigur in orice moment ca lucrezi legal si ai toate actele societatii puse la punct. O firma de contabilitate te poate ajuta sa salvezi timp, resurse financiare, umane si materiale. Iata cateva motive cate te vor convinge ca este o decizie buna sa apelezi la o firma de contabilitate:

1. Beneficiezi de expertiza contabila

Atunci cand inchei un contract cu o societate de contabilitate trebuie sa ai in vedere faptul ca vei beneficia de toate cunostintele, aptitudinile, experienta si expertiza contabila a unor profesionisti. Reprezentantii companiei au abilitatile necesare pentru a gestiona si supraveghea toate operatiunile pe care le desfasori, intocmesc corect situatiile financiare sau pot aprecia si verifica modul de organizare a activitatii economico-financiare si de contabilitate.

2. Economisesti timp

Timpul este o resursa extrem de pretioasa pentru orice antreprenor, iar o firma de contabilitate iti ofera posibilitatea de a o valorifica asa cum trebuie. Fara indoiala compania ta nu-si poate desfasura activitatea in conditii optime fara existenta unui departament de contabilitate. Daca alegi sa angajezi persoane specializate in acest domeniu, trebuie sa investesti timp si resurse financiare in recrutarea, pregatirea si instruirea salariatilor proprii. In cazul externalizarii serviciilor de contabilitate vei fi scutit de asemenea sarcini deoarece ai acces direct la oameni acreditati, instruiti si calificati.

3. Ai siguranta ca nu incalci legea

Inregistrarile incorecte si inexacte in contabilitate, omisiunea cu stiinta a unor operatiuni ce au drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare sau elementelor de activ si pasiv ce se reflecta in bilant sunt considerate infractiuni la legea contabilitatii. Practic, sustragerea de la obligatiile fiscale impuse prin lege inseamna evaziune fiscala si se pedepseste conform prevederilor in vigoare. Pentru a evita problemele de orice fel este mult mai usor sa lucrezi cu o echipa de profesionisti decat sa tii evidenta contabila pe cont propriu. O firma de contabilitate iti poate oferi de la servicii contabile excelente si pana la servicii juridice, de resurse umane sau consultanta financiara, lucru ce va conduce la riscuri reduse si in cazul eventualelor controale efectuate de institutiile abilitate.

4. Iti poti maxima profitul

De la infiintarea companiei si pe intreg parcursul desfasurarii activitatii acesteia trebuie sa iei o multime de decizii importante ce vizeaza aspectele juridice, contabile si fiscale. Intrucat acestea fac diferenta intre un business performant si unul neprofitabil, este important sa colaborezi cu experti in domeniu care sa te ajute sa-ti atingi obiectivele setate in planul de afaceri si sa identifici cele mai bune tehnici de maximizare a profitului. Bineinteles, o firma de contabilitate iti va oferi intotdeauna cele mai bune indicatii pornind de la analiza corecta a situatiei tale financiare.

5. Firma de contabilitate isi asuma raspunderea total

In baza contractului de prestari servicii pe care il inchei cu societatea de contabilitate, aceasta va prelua raspunderea pentru evidenta contabila a companiei tale. Firma va mentine relatiile cu autoritatile statului si organismele de control financiar si fiscal, gestioneaza toate situatiile de criza si termenele limita. De asemenea, isi va asuma raspunderea pentru inregistrarile in contabilitate a tututror documentelor primite si se va asigura ca balanta contabila, bilantul sau contul de profit si pierdere exprima cel mai corect realitatea financiara pentru a fi prezentata tertilor.

6. Esti la curent cu toate noutatile din domeniu

Firma cu care alegi sa colaborezi te va tine la curent cu ultimele informatii si schimbari ale mediului juridic si legislativ. Luand in considerare contextul economic actual, acest lucru este deosebit de important pentru a asigura buna functionare a business-ului tau.

Indiferent de dimensiunea afacerii tale trebuie sa stii ca o firma de contabilitate adapteaza toate procedurile contabile specifice companiei tale la noutatile legislative. Mai mult, te poate ajuta sa-ti cresti business-ul prin acordarea de consultanta specializata cu privire la aspectele financiar-contabile ale firmei sau metodele de eficientizare si imbunatatire a acestora.