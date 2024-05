Sfaturi pentru optimizarea sistemului Bonus Malus si obtinerea unui pret mai scazut pentru asigurarea auto RCA 

Sistemul Bonus Malus in asigurarile auto reprezinta un factor important in determinarea costurilor primei tale de asigurare. Pentru a reduce costurile si a obtine un bonus mai mare sau a evita un malus, exista solutii.

Sistemul bonus malus are la baza o idee simpla: recompensa pentru soferii responsabili si penalizari financiare semnificative pentru cei care provoaca daune. Acest sistem este impartit in doua, asa cum ii spune si numele:

bonus (B) – clasa de bonus reprezinta clasa reducerilor pretului asigurarii RCA;

malus (M) – clasa malus este cea care duce la cresterea pretului politei RCA.

Iata cateva sfaturi pentru a-ti optimiza sistemul Bonus Malus:

Conducerea defensiva si respectarea regulilor de circulatie

Una dintre cele mai eficiente modalitati de a optimiza sistemul bonus-malus este sa conduci defensiv si sa respecti intotdeauna regulile de circulatie. Evita accidentele si incalcarea regulilor Codului Rutier, iar acest lucru va contribui semnificativ la mentinerea unui istoric de conducere curat si la obtinerea unui bonus mai mare.

Viteza neadaptata conditiilor de drum este principala cauza de producere a accidentelor. Potrivit unui raport al Politiei Romane, in anul 2020, la nivel national, s-au aplicat 1.752.758 de sanctiuni contraventionale pentru incalcarea normelor rutiere, principalele abateri sanctionate fiind:

Depasirea regimului legal de viteza;

Nepurtarea centurii de siguranta sau neutilizarea dispozitivelor de retentie;

Folosirea telefonului mobil fara a avea dispozitiv handfree;

Conducerea unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice;

Neacordarea prioritatii de trecere a pietonilor;

Nerespectarea regulilor referitoare la depasire;

Nerespectarea culorii rosii a semaforului;

Neacordarea prioritatii de trecere a vehiculelor.

Imbunatatirea abilitatilor de conducere prin cursuri si ore de condus suplimentare

Participarea la cursuri de conducere defensiva sau la ore de condus suplimentare poate fi utila in vederea imbunatatirii abilitatilor tale de sofat si la reducerea riscului de accidente.

Un curs de conducere defensiva este compus din:

Teorie:

Managementul riscului;

Factori de distragere a atentiei;

Pozitia la volan;

Pozitia mainilor pe volan;

Franarea de urgenta;

Anvelope;

Acvaplanare;

Sisteme de siguranta;

Subvirare;

Supravirare;

Transfer de mase;

Trasa ideala;

Abordare viraje;

Dinamica masinii;

Cercul lui Kamm (notiuni avansate);

Curs teoretic valabil pentru modulele 1, 2 si 3.

Practica:

Exercitiu de incalzire;

Franare de urgenta;

Schimbarea de urgenta a benzii;

Evitare de urgenta;

Franzare si evitare de urgenta.

Mentinerea vehiculului in stare buna de functionare

Mentinerea vehiculului in stare buna de functionare poate reduce riscul de defectare sau de producere a accidentelor cauzate de problemele tehnice ale masinii. Efectuarea reviziilor periodice si intretinerea corespunzatoare a vehiculului pot contribui la mentinerea unui istoric fara incidente.

Situatiile in care risti sa iti fie scazut scorul Bonus Malus

– accidente in care esti vinovat si trebuie sa platesti daune;

– abateri grave de la regulile de circulatie, precum depasirea limitelor de viteza;

– neplata primelor de asigurare.

Beneficiile optimizarii scorului Bonus Malus

Optimizarea acestui scor iti ofera beneficii semnificative, inclusiv reducerea costurilor asigurarii auto si acces la bonusuri si reduceri suplimentare. Iata cum iti influenteaza pretul asigurarii auto acest scor:

Clasa Bonus:

Clasa B1 – 5% reducere;

Clasa B2 – 10% reducere;

Clasa B3 – 15% reducere;

Clasa B4 – 20% reducere;

Clasa B5 – 25% reducere;

Clasa B6 – 30% reducere;

Clasa B7 – 40% reducere;

Clasa B8 – 50% reducere.

Clasa Malus:

Clasa M1 – plus 10% la pretul politei RCA;

Clasa M2 – pretul asigurarii RCA creste cu 20%;

Clasa M3 – costul politei se mareste cu 30%;

Clasa M4 – 40% crestere a costului asigurarii RCA;

Clasa M5 – 50% in plus la costul de achizitie a RCA;

Clasa M6 – 65% crestere a sumei platite pentru polita RCA;

Clasa M7 – pretul politei RCA se mareste cu 70% ;

Clasa M8 – vei plati cu 80% mai mult pentru RCA.

Optimizarea sistemului Bonus Malus este esentiala pentru fiecare sofer care doreste sa reduca costurile asigurarii auto si sa obtina beneficii suplimentare. Adoptarea unor practici responsabile de conducere si alegerea unei asigurari auto potrivite sunt pasi importanti in acest proces. Asigura-te ca poti porni fara grija la drum! Achizitioneaza pachetele faragrija.ro si fii convins ca pleci in calatorie alaturi de un partener care iti va fi alaturi la nevoie si te va ajuta cu intermedierea relatiei cu asiguratorul, in caz de accident.