Sfaturi practice de amenajare a terasei la casa

Daca locuiesti la casa si ai o curte cat de cat spatioasa, trebuie sa profiti de aceasta oportunitate si sa iti amenajezi o terasa. O astfel de constructie nu necesita o investitie foarte mare si este usor de realizat, constituind un excelent spatiu de relaxare pentru intreaga familie.

Acum, daca tot ti-am starnit interesul, iti oferim si cateva sugestii referitoare la fiecare etapa a amenajarii unei terase in curte.

Alegerea locului potrivit

Locul ideal pentru construirea terasei este undeva la umbra, insa nu intr-o zona in care sa nu razbata deloc razele soarelui. De asemenea, atunci cand te relaxezi, ai nevoie si de intimitate, astfel ca terasa ar trebui sa fie cel putin partial ferita de privirile trecatorilor de pe strada sau ale vecinilor.

Un alt amanunt care trebuie avut in vedere se refera la particularitatile solului. Nu sunt recomandate zonele cu un sol moale si argilos, pentru ca acesta se lasa in timp, iar asta va afecta structura terasei.

Stabilirea dimensiunilor

Odata ce te-ai decis asupra locului in care vrei sa construiesti terasa, trebuie sa stabilesti cat spatiu ai la dispozitie. Masoara atent suprafata terenului, iar in functie de aceasta, poti calcula si dimensiunile pe care le poate avea viitoarea constructie. Tine cont si de faptul ca o terasa foarte spatioasa necesita mai multe materiale, iar costurile de constructie vor fi astfel mai mari. Cel mai bine este sa stabilesti dimensiunile terasei in functie de numarul persoanelor care se vor bucura de ea.

Stilul terasei

Trebuie sa te decizi apoi supra felului in care va arata viitoarea terasa si sa alegi un stil care ti se pare potrivit. Alegerea stilului terasei tine de preferintele fiecaruia, insa trebuie ca acesta sa se potriveasca si cu stilul casei si al gradinii, pentru a se incadra perfect in peisaj. Poti amenaja o terasa in stil rustic sau modern, in stil minimalist sau retro sau orice alt stil care e pe gustul tau.

Constructia podelei

Etapa de constructie incepe prin curatarea terenului, urmata de nivelarea acestuia. Apoi se trece la realizarea celui mai important element, care este podeaua. Cel mai indicat este sa realizezi un cofraj in care sa torni beton, care va oferi mai multa stabilitate constructiei si nu va permite cresterea buruienilor.

Pentru pardoseala ai o serie de variante, din care poti alege in functie de preferinte dar si de suma pe care esti dispus sa o investesti. Cele mai simple solutii sunt gazonul, nisipul sau pietrisul, iar daca vrei ceva mai rezistent poti opta pentru gresie, lemn sau piatra naturala. In acest caz, vei avea nevoie de un polizor unghiular pentru a taia si a slefui placile de gresie sau piatra.

Realizarea acoperisului

Acoperisul are rolul de a proteja terasa de intemperii si de vant, mentinand totodata racoarea prin asigurarea unei bune circulatii a aerului. Lemnul este un material bun pentru acoperisul unei terase, insa la fel de eficient va fi si un acoperis din trestie sau stuf. Diferenta este ca acesta din urma este mai putin rezistent in timp, fata de un acoperis din lemn. Acoperisul terasei trebuie sa aiba un oarecare grad de inclinatie pentru a nu retine apa, iar pe margini se amplaseaza jgheaburi de scurgere.

O alta solutie eficienta, dar ceva mai costisitoare, o reprezinta acoperisul retractabil.

Instalatia de iluminat

Lumina are un rol important in crearea unei atmosfere relaxante in serile calduroase de vara, de aceea trebuie sa acorzi atentia cuvenita si acestui aspect. Lumina de pe terasa nu trebuie sa fie foarte puternica, ci mai degraba discreta si difuza. Sunt suficiente cateva felinare sau spoturi luminoase amplasate strategic, dar si o instalatie cu luminite colorate intinsa pe stalpii terasei.

Ca mobilier, de pe terasa nu trebuie sa lipseasca o masuta si o canapea comoda, la care se pot adauga alte elemente care sa creeze un mediu cat mai relaxant.

