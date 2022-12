Shein este un brand de moda online care a luat nastere in 2008 in China. In ultimii ani, brandul a crescut rapid si a devenit unul dintre cele mai populare platforme de shopping online din intreaga lume. Shein a ajuns in Romania in anul 2017 si a devenit una dintre cele mai populare optiuni pentru persoanele care prefara sa faca cumparaturi online.

In acest ghid complet, vom explora tot ce tine de Shein Romania, de la modalitatile de inregistrare, livrare si plata, categorii de produse, metode de contact, pana la pareri si intrebari frecvente.

Shein livrează sau nu în România?

Da, Shein livreaza in Romania iar acesta este disponibil prin accesarea adresei web europene a brand-ului, si anume https://eur.shein.com/. Livrarea se face prin curier si costurile variaza in functie de valoarea comenzii si locatia de livrare. De asemenea, Shein ofera si optiunea de livrare gratuita pentru comenzi care depasesc o anumita valoare.

Procesul de livrare poate dura intre 2 si 5 zile, in functie de locatia de livrare si de disponibilitatea produselor comandate. Shein ofera si posibilitatea de a alege optiunea de livrare express, care reduce timpul de livrare la doar 1-2 zile.

Procesul de livrare este direct și poate fi finalizat în doar câțiva pași simpli:

Vizitați site-ul Shein și selectați articolele pe care doriți să le achiziționați;

Adăugați articolele în coșul de cumpărături și treceți la finalizarea comenzii;

Selectați opțiunea de livrare preferată și furnizați adresa de expediere;

Plătiți comanda și așteptați confirmarea.

După ce ați plasat comanda pe Shein, puteți urmări evoluția livrării prin intermediul site-ului sau al aplicației. Pentru a vă urmări comanda, pur și simplu conectați-vă la contul dumneavoastră Shein și faceți click pe fila „Comenzile mele” (My Orders). De acolo, puteți vedea starea actuală a comenzii dvs. și puteți obține o dată estimată de livrare.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la comanda dumneavoastră Shein pentru România, puteți contacta echipa lor de servicii pentru clienți prin telefon sau e-mail. Aceștia sunt disponibili pentru a vă ajuta cu orice problemă pe care o puteți avea și vă pot oferi actualizări privind starea comenzii dumneavoastră, dacă este necesar.

Cum se creaza un cont pe Shein pentru România

Captură de ecran a formularului de creare cont pe site-ul Shein

Procesul de inregistrare pe Shein Romania este simplu si se poate face online.

Accesati site-ului Shein; Apasati butonul „Sign Up” din coltul din dreapta sus al paginii; Se va deschide o fereastra de inregistrare cu un formular in care trebuie sa completati datele personale, precum numele, adresa de email si parola dorita; Dupa completarea datelor, trebuie sa apasati butonul „Create Account” pentru a finaliza procesul de inregistrare; Dupa crearea contului, puteti incepe sa navigati pe site si sa adaugati produsele dorite in cosul de cumparaturi.

Sfaturi pentru utilizarea contului de Shein România:

Profitați de funcția “Wishlist” (listă de dorințe) pentru a salva articole pentru mai târziu sau pentru a le partaja cu prietenii și familia;

Nu uitați să verificați tabelul de mărimi pentru fiecare articol pentru a vă asigura că se potrivește corect cu mărimea pe care o purtați;

Citiți recenziile și verificați evaluările pentru fiecare produs înainte de a face o achiziție, în special, vă recomandăm să verificați pozele postate în secțiunea de recenzii;

Folosiți secțiunea „Recently Viewed” (Vizualizări recente) pentru a găsi cu ușurință articolele pe care le-ați văzut anterior;

Profitați de oferte și reduceri, înscriindu-vă la buletinul informativ Shein.

Cu posibilitatea de a urmări comenzile, de a salva articole și de a primi recomandări personalizate, un cont Shein România vă poate face experiența de cumpărături online și mai bună.

Modalități de plată disponibile pe Shein în România

Shein ofera mai multe modalitati de plata disponibile pentru clientii din Romania. Printre acestea se numara plata prin card bancar și plata prin PayPal.

Plata prin card bancar este disponibila pentru toate cardurile de debit sau de credit emise de banci din Romania. Procesul de plata se face online si este securizat prin intermediul unui sistem de criptare a datelor.

Pentru a plăti cu cardul bancar, trebuie să urmați pașii următori:

Adăugați produsele dorite în coșul de cumpărături; Accesați coșul de cumpărături și apăsați pe butonul „Vreau să plătesc”; Introduceți datele cardului în câmpurile afișate pe ecran; Verificați datele introduse și apăsați pe butonul „Plătește acum” pentru a finaliza tranzacția.

Plata prin PayPal este o optiune convenabila pentru cei care au cont de PayPal si doresc sa faca tranzactii rapide si sigure. Aceasta modalitate de plata este disponibila pentru orice tip de cont de PayPal, indiferent daca este personal sau business.

Pentru a plăti cu PayPal, este similar ca la plata cu cardul.

Contact Shein România prin intermediul chat-ului

Shein ofera asistenta pentru clienti prin intermediul unei echipe de suport. Aceasta este disponibila 24/7 daca trimiteti solicitarea prin intermediul unui ticket si este disponibila in intervalul 11:00-20:00 (ora Romaniei) daca solicitati ajutor prin intermediul chat-ului online.

Echipa de suport este pregatita sa va ofere informatii despre produsele Shein, despre modalitatile de plata si livrare, despre returnarea produselor si orice alte intrebari sau probleme pe care le puteti avea.

Dacă aveți probleme cu plasarea unei comenzi sau dacă aveți întrebări despre produsele Shein, asistența pentru clienți poate fi un bun punct de contact. De asemenea, dacă ați primit un produs defect sau dacă aveți probleme cu returnarea unui produs, asistența pentru clienți vă poate oferi ajutor.

Există mai multe modalități prin care puteți contacta asistența pentru clienți Shein.

Prin e-mail : puteți trimite un e-mail la adresa de service@shein.com . Asigurați-vă că menționați numărul comenzii, numele și adresa dvs. în e-mail pentru a le permite să vă răspundă cât mai rapid posibil.

: puteți trimite un e-mail la adresa de . Asigurați-vă că menționați numărul comenzii, numele și adresa dvs. în e-mail pentru a le permite să vă răspundă cât mai rapid posibil. Prin telefon : puteți suna la numărul de telefon 844-802-2500 pentru a vorbi cu un reprezentant al asistenței pentru clienți. Asigurați-vă că aveți la îndemână numărul comenzii și informațiile de contact pentru a le permite să vă ajute cât mai rapid.

: puteți suna la numărul de telefon pentru a vorbi cu un reprezentant al asistenței pentru clienți. Asigurați-vă că aveți la îndemână numărul comenzii și informațiile de contact pentru a le permite să vă ajute cât mai rapid. Prin chat live: puteți utiliza opțiunea de chat live disponibilă pe site-ul Shein pentru a vorbi cu un reprezentant al asistenței pentru clienți în timp real. Adresa pentru chat live este: https://eur.shein.com/robot

În multe cazuri, puteți rezolva problemele dvs. fără a trebui să contactați asistența pentru clienți. Iată câteva sugestii:

Verificați termenii și condițiile. Înainte de a face orice pas, asigurați-vă că ați citit și înțeles termenii și condițiile Shein România. Acestea pot oferi informații importante despre politica de returnare, schimbare sau anulare a comenzilor, precum și despre garanția produselor.

Utilizați secțiunea „Ajutor” din site-ul Shein România. Secțiunea „Ajutor” din site-ul Shein România conține răspunsuri la cele mai frecvente întrebări și probleme ale clienților. Dacă aveți o întrebare sau o problemă comună, este posibil să găsiți deja un răspuns aici.

În general, pentru a rezolva problemele fără a contacta asistența pentru clienți Shein România, este important să fieți persistent și să utilizați toate resursele disponibile pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie. Cu răbdare și perseverență, cu siguranță veți reuși să rezolvați problema dvs. fără ajutorul asistenței pentru clienți.

Shein pareri – Iata ce cred clientii despre acest magazin online

Cercetand parerile online, inclusiv ale bloggerilor romani, am ajuns la concluzia ca Shein are o reputatie preponderent pozitiva in randul clientilor din Romania.

Mulți clienți sunt încântați de prețurile accesibile de la Shein;

Cu prețuri care sunt adesea mai puțin de jumătate din ceea ce ați plăti la un magazin normal, nu este de mirare că Shein a devenit o destinație pentru pasionații de modă cu buget redus;

Un alt lucru pe care clienții îl iubesc la Shein este varietatea mare de îmbrăcăminte și accesorii disponibile;

Fie că sunteți în căutarea unui tricou casual sau a unei rochii de seară formale, Shein are de toate.

Cu toate acestea, exista și cateva păreri negative despre Shein dar destul de subiective.

Unii clienți au raportat că hainele nu sunt la fel de bine făcute ca cele de la comercianții cu amănuntul de calitate superioară și este posibil să nu reziste la fel de bine în timp. Acest lucru poate fi frustrant, mai ales dacă faceți cumpărături online și nu puteți proba hainele înainte de a le cumpăra;

Merită remarcat faptul că Shein oferă retururi gratuite, astfel încât, dacă primiți ceva care nu vi se potrivește, puteți schimba cu ușurință comanda pentru o altă mărime. Acest lucru este de așteptat dat fiind faptul că prețurile sunt atât de mici, cu toate acestea, mulți clienți sunt dispuși să sacrifice un pic de calitate pentru ofertele pe care le obțin de la Shein.

Deci, care este concluzia?

În general, părerile în ceea ce constă Shein România sunt mixte, dar tind să fie mai mult pozitive. În timp ce mulți clienți iubesc prețurile accesibile și selecția largă de îmbrăcăminte și accesorii, alții au avut probleme cu dimensiunile și calitatea. Ca și în cazul oricărui comerciant cu amănuntul, este important să căutați informații și să citiți recenziile clienților înainte de a face o achiziție pe site. Și nu uitați, dacă nu sunteți mulțumit de achiziția dvs., Shein oferă retururi gratuite.

Cum vezi recenziile clienților Shein România prin intermediul Trustpilot Recenzii pe Trustpilot despre Shein Majoritatea clientilor Shein din Romania au recenzii pozitive despre produsele si serviciile oferite de acest brand pe Trustpilot. Multe persoane apreciaza calitatea produselor si diversitatea ofertei, precum si preturile accesibile si posibilitatea de a face cumparaturi comode si rapide online. De asemenea, unii clienti sunt multumiti de serviciul de livrare si returnare a produselor, care este prompt si usor de folosit. Cu toate acestea, exista si cateva recenzii negative, cum ar fi probleme cu calitatea produselor sau cu livrarea, care sunt rezolvate de obicei de catre echipa de suport Shein. În cazul în care doriți să citiți recenziile clienților Shein, vă recomandăm site-ul trustpilot.com. Trustpilot este o platformă utilizată pe scară largă, care permite clienților să își evalueze experiențele cu întreprinderi și servicii. Este unul dintre cele mai prestigioase site-uri de recenzii ale utilizatorilor, care permite multor cumpărători să își împărtășească părerile despre produsele și serviciile unei companii precum Shein. Recenzile de pe Trustpilot pot varia foarte mult așa că este important ca clienții să le citiți cu atenție înainte de a lua orice decizie de cumpărare! Cum să gasesti recenzii pe Trustpilot despre Shein România: Primul pas pentru a găsi recenzii despre Shein din România este să accesezi site-ul trustpilot.com și să tastezi „Shein” în bara de căutare. Astfel, va apărea o listă cu recenzii din toată lumea, care pot fi sortate după data, rating, țară sau alte criterii. De asemenea, este posibil să filtrați recenziile pentru a le afișa doar pe cele de la clienți verificați, ceea ce reprezintă o modalitate utilă de a vă asigura că recenziile sunt corecte și actualizate.

Opțiuni de returnare a produselor Shein România

Dacă nu sunteți mulțumit de o achiziție de pe Shein România, aveți câteva opțiuni pentru a o returna. Iată ce trebuie să știți:

Returnare cu rambursare directă a banilor

Dacă doriți să returnați un articol pentru o rambursare, va trebui să urmați acești pași:

Contactați serviciul clienți Shein pentru a solicita o returnare. Va trebui să furnizați numărul comenzii și motivul returnării. Ambalați bine articolul și includeți ambalajul original, dacă este posibil. Expediați articolul înapoi la Shein folosind adresa furnizată de serviciul clienți. După ce Shein primește articolul returnat, va procesa rambursarea. Acest lucru poate dura până la 10 zile lucrătoare.

Primul (primele) articol(e) returnat(e) este gratuit – fără întrebări! Cu toate acestea, dacă alegeți să returnați articole suplimentare după prima comandă, se va percepe o taxă de 7,99 USD pentru aceste returnări suplimentare (cu excepția cazului în care comenzile dvs. sunt doar digitale).

Rețineți că nu toate articolele sunt eligibile pentru o rambursare. Shein România are o listă de articole care nu pot fi returnate, cum ar fi costumele de baie, lenjeria intimă și cerceii. Asigurați-vă că verificați lista înainte de a solicita o returnare.

Returnare cu primire credite în SHEIN My Wallet

Dacă nu sunteți eligibil pentru o rambursare directă a banilor în contul dvs., este posibil să returnați articolul și să primiți înapoi valoarea totală a plății în puncte în My Wallet. Acest lucru funcționează la fel ca o rambursare, dar în loc să primești banii înapoi, vei primi puncte pe care le vei putea folosi la o achiziție viitoare de la Shein.

Cum să urmăriți starea comenzii Shein din România (tracking)

Dupa ce ati plasat o comanda pe Shein Romania, puteti urmari starea comenzii prin intermediul contului de utilizator. Dupa ce ati creat contul si ati plasat comanda, puteti accesa sectiunea „My Orders” din meniul contului pentru a vedea detaliile comenzii si starea acesteia.

In sectiunea „My Orders” puteti vedea numarul comenzii, data plasarii acesteia, valoarea totala si starea curenta a comenzii. De asemenea, puteti vedea si detaliile produselor comandate, cum ar fi numele, cantitatea si pretul.

Puteti urmari starea comenzii in timp real si primi notificari prin email sau SMS atunci cand comanda este livrata sau cand se face o modificare in starea acesteia. Acest lucru va permite sa fiti la curent cu progresul comenzii si sa stiti exact cand va fi livrata.

Pentru a evita problemele ce tin de tracking cu comenzile Shein din România, este important să urmați următoarele sfaturi:

Asigurați-vă că introduceți informațiile personale, de livrare și de plată corecte și complete la plasarea comenzii.

Verificați dacă aveți suficient credit pe cardul dvs. de credit sau suficiente fonduri în contul dvs. bancar pentru a plăti comanda.

Alegeți opțiunea de livrare potrivită pentru nevoile dvs. și asigurați-vă că adresa de livrare este corectă.

Verificați termenii și condițiile Shein înainte de a plasa comanda pentru a fi la curent cu politica de returnare și schimbare a produselor.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu comanda, nu ezitați să contactați echipa de asistență Shein pentru ajutor.

Astfel, urmărirea stării comenzii Shein din România este un proces simplu dacă urmați pașii menționați mai sus.

Categorii de produse disponibile pe Shein

Categorii de produse disponibile pe Shein

Shein ofera o varietate larga de produse de moda pentru barbati, femei si copii. Printre categoriile de produse disponibile se numara haine, incaltaminte, accesorii, cosmetice si produse pentru casa.

Îmbrăcăminte

Shein oferă o gamă largă de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii. Puteți găsi haine pentru toate sezoanele și ocaziile, de la rochii de seară la blugi casual. De asemenea, puteți găsi îmbrăcăminte pentru sport și fitness, precum și îmbrăcăminte de plajă și de baie.

Încălțăminte

Pe Shein, puteți găsi o gamă largă de încălțăminte pentru toate ocaziile. Puteți alege între pantofi cu toc, balerini, sandale, ghete, bocanci și multe altele. De asemenea, puteți găsi încălțăminte pentru sport și outdoor.

Accesorii

Shein oferă o varietate de accesorii pentru îmbrăcăminte, cum ar fi cravate, șosete, curele, posete, bijuterii și multe altele. De asemenea, puteți găsi accesorii pentru păr, precum agrafe, clame și bentițe.

Îngrijire personală și frumusețe

Pe Shein, puteți găsi produse de îngrijire personală și frumusețe, precum creme, loțiuni, parfumuri, machiaj și produse pentru îngrijirea părului. De asemenea, puteți găsi produse pentru îngrijirea unghiilor și a pielii.

Articole pentru casă și decorațiuni

Shein oferă o gamă largă de produse pentru casă și decorațiuni, precum perne, covoare, lenjerii de pat, perdele și multe altele. Puteți găsi produse care să se potrivească stilului dumneavoastră, fie că vă place un design modern sau unul mai tradițional.

Articole pentru copii și bebeluși

Shein oferă o gamă largă de produse pentru copii și bebeluși, precum haine, jucării, paturi pentru copii și multe altele. Puteți găsi produse pentru copii de toate vârstele, de la bebeluși la adolescenți.

Alte categorii

Pe lângă categoriile de mai sus, Shein oferă și alte categorii de produse, precum jucării și jocuri, produse de călătorie, biciclete și multe altele. Indiferent ce căutați, probabil veți găsi ceva care să vă placă pe Shein.

Pentru a accesa toate aceste categorii de produse, trebuie doar să vă faceți un cont pe site-ul Shein și să începeți să căutați. Puteți filtra produsele după preț, culoare, mărime și alte caracteristici, astfel încât să găsiți exact ceea ce căutați.

Oferte și promoții Shein în România – Cum să beneficiați de acestea

Shein pune la dispozitie frecvent oferte si promoții pentru clientii din Romania. Pentru a beneficia de ofertele si promoțiile Shein, trebuie sa va creati un cont de utilizator pe site sau sa descarcati aplicatia mobile Shein. Dupa aceasta, puteti adauga produsele dorite in cosul de cumparaturi si beneficia de reducere daca este cazul. Iata ce tip de reduceri sunt disponibile pe Shein Romania:

Obțineți 10% reducere atunci când vă înscrieți la newsletter

Înscrierea la newsletter (buletinul informativ) SHEIN este ușoară și vine cu o mulțime de avantaje. Nu numai că veți primi cele mai recente actualizări și tendințe în materie de modă, dar veți avea acces și la coduri promoționale și vânzări exclusive. În plus, ca bonus, veți primi 10% reducere la prima achiziție doar pentru că v-ați înscris. Nu e o idee rea!

Descărcați aplicația SHEIN pentru mai multe promoții și coduri exclusive

Aplicația SHEIN este cea mai bună modalitate de a fi la curent cu cele mai recente tendințe și vânzări de modă. Cu ajutorul aplicației, puteți accesa coduri promoționale și vânzări exclusive, disponibile doar pentru utilizatorii aplicației. În plus, aplicația facilitează cumpărăturile din mers, astfel încât să nu ratați niciodată o ofertă excelentă.

Cumpărați acum și plătiți mai târziu cu Afterpay

Cu Afterpay, puteți face cumpărături acum și plăti mai târziu. Acest lucru înseamnă că puteți obține cele mai recente tendințe și stiluri de modă fără a fi limitați de buget. Pur și simplu selectați Afterpay la checkout și puteți plăti în rate.

Reducerile SHEIN sunt cele mai mari în timpul Black Friday și Cyber Monday

Dacă sunteți în căutarea celor mai bune oferte la modă, notați-vă în calendar pentru Black Friday și Cyber Monday. Acestea sunt zilele în care SHEIN oferă cele mai mari reduceri, astfel încât puteți obține cele mai noi și în trend produse la o fracțiune din preț.

Reduceri pentru studenți

În calitate de student, puteți economisi și mai mult cu SHEIN. Pur și simplu verificați-vă statutul de student și veți primi o reducere de 15% la toate achizițiile dumneavoastră.

Ofertele Shein pot include reduceri de pret pentru produsele din anumite categorii, cum ar fi haine, incaltaminte, accesorii sau cosmetice. De asemenea, puteti beneficia de reduceri suplimentare prin intermediul codurilor de reducere, care pot fi gasite pe site sau prin intermediul unei cautari rapide pe Google.

Întrebări frecvente

De unde vin hainele de pe Shein?

Hainele de pe Shein provin din diferite locuri din lume, majoritatea produselor fiind transportate direct din fabricile din China. Totusi, exista si haine care provin din locuri mai apropiate, oferind astfel un timp de asteptare mai scurt pentru produsele achizitionate. Din punct de vedere logistic, punctele sunt conectate pentru a oferi clientilor cele mai bune optiuni.

In cat timp vin hainele de pe Shein?

Procesarea comenzilor dureaza, in general, intre 1 si 3 zile lucratoare. In ceea ce priveste timpul de livrare, acesta poate varia intre 6 si 8 zile lucratoare prin intermediul livrarii standard, si intre 2 si 4 zile lucratoare prin intermediul livrarii express.

Cat costa transportul pe Shein?

Livrarea standard costa 3.99 dolari, fiind gratuita pentru comenzi mai mari de 29 dolari. Livrarea express, pe de alta parte, costa 12.90 dolari, fiind gratuita pentru comenzi mai mari de 129 dolari.

Shein ofera un tabel de marimi pentru fiecare produs in parte, astfel incat clientii sa poata alege marimea potrivita pentru ei. In plus, exista si un ghid de marimi care poate fi accesat din pagina de fiecare produs, pentru a oferi clientilor informatii suplimentare despre cum sa aleaga marimea potrivita.

Cum se aplica un cod de reducere la finalizarea comenzii pe Shein Romania?

Pentru a aplica un cod de reducere la finalizarea comenzii pe Shein Romania, clientul trebuie sa acceseze cosul de cumparaturi, sa introduca codul de reducere in casuta special creata pentru acest scop, si sa apese butonul „Aplica”. Dupa ce codul de reducere este aplicat, clientul va putea vedea reducerea aplicata in cosul de cumparaturi, iar apoi poate continua procesul de finalizare a comenzii.