Shia LaBeouf s-a tatuat pe bune pentru cel mai recent rol

Shia LaBeouf, actor cunoscut pentru izbucnirile sale violente, pentru exuberantele sale si pentru faptul ca intra in totalitate in pielea personajului pe care il interpreteaza, socheaza din nou. Pentru nevoile filmului The Tax Collector, comedianul a decis sa isi tatueze in totalitate trunchiul.

Cei care il cunosc pe Shia LaBeouf stiu ca este un actor capabil de cele mai mari nebunii atat pe platourile de filmare cat si in afara acestora. A debutat ca actor la sfarsitul anului 1990 insa a devenit celebru daorita rolului din trilogia Transformers. Este cunoscut pentru faptul ca se implica totalmente in rolurile pe care le joaca. Spre exemplu, pentru nevoile filmului Charlie Countryman actorul s-a drogat cu adevarat, pentru a fi mai credibil. Pentru Fury, a refuzat sa faca dus si sa se hraneasca in mod corect pe intreaga durata a productiei.

The Tax Collector, ultima nebunie a actorului. In filmul lui David Ayer, intitulat The Tax Collector, actorul interpreteaza rolul unui colector de datorii, angajat de catre un criminal sa recupereze ceea ce ii datoreaza mai multe gasti. Pentru nevoile acestui rol, actorul a decis sa isi tatueze pe bune trunchiul in totalitate. O decizie care i-a socat pe multi…sa speram ca nu va regreta prea curand aceasta decizie halucinanta.