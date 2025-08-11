Siri, la următorul nivel: integrare cu aplicații terțe și… încă un an de așteptare

Apple împinge înainte „Apple Intelligence”, dar noul Siri vine mai târziu decât speram. Actualizarea anunțată la WWDC 2024, așteptată inițial în primăvara lui 2025, ar urma acum să debuteze în primăvara lui 2026, potrivit lui Mark Gurman. Vestea bună? Când va sosi, Siri va putea comanda direct aplicații terțe – fix funcția pe care o cerem de ani buni.

Ce promite Apple de fapt

Partea „wow” ține de o nouă arhitectură pe care Apple o numește App Intents. Pe românește: dezvoltatorii își „expun” acțiunile din aplicații, iar Siri le poate chema fără să deschizi aplicația. Comenzi de tipul „Ia o cursă Uber” sau „Trimite-i mamei un mesaj pe WhatsApp” devin conversații naturale, nu scenarii complicate cu shortcut-uri.

În documentația pentru dezvoltatori, Apple spune că funcții precum înțelegerea contextului personal, recunoașterea a ceea ce e pe ecran și acțiuni direct în aplicație sunt în lucru și vor veni într-o actualizare viitoare. Asta sugerează că lansarea inițială va fi solidă pe „mecanica” integrării, iar finețurile contextuale vor fi livrate treptat.

Cu cine lucrează Apple

Pentru a șlefui sistemul, Apple colaborează deja cu nume mari. Lista menționată de Gurman include Uber, ToateTrasele, Fire de discuție, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp și chiar jocuri populare. Tradus: nu vorbim doar de „mesagerie + video”, ci de achiziții, transport, social, entertainment și gaming – ecosistemul în care trăim zi de zi.

Întârzierea nu e un moft, ci consecința unei abordări hibride: Apple nu aruncă peste bord Siri-ul existent, ci îi grefează modele lingvistice mari (LLM) direct în codul moștenit. E mai greu decât un „rewrite” curat, dar are sens când vrei stabilitate și compatibilitate în miliarde de interacțiuni. Integrarea asta fină, pe straturi, cere timp și… răbdare.

Lecția Amazon și de ce Apple apasă frâna

Nu e prima dată când cineva încearcă să amestece un asistent matur cu AI „de generație nouă”. Amazon a ieșit la rampă cu „Alexa+”, dar primele reacții ale utilizatorilor au semnalat scăderi de fiabilitate, inclusiv la task-uri banale de tipul „Cât e ceasul?”. Fix genul de regres pe care utilizatorii îl taxează imediat. În oglindă, decizia Apple de a amâna pare o mișcare de risc controlat: mai bine mai târziu, dar să nu strici ce funcționa.

Ce înseamnă pentru publicul din România

Utilitate reală, nu demo-uri: WhatsApp, YouTube, Facebook, Uber, Amazon sau Temu sunt aplicații folosite masiv la noi. Dacă Siri le „înțelege" acțiunile, treci de la tap-uri la comenzi naturale – gen programezi o cursă, trimiți un mesaj sau adaugi un produs în coș fără să atingi ecranul.

Transport & navetă: Prezența ToateTrasele în lista de parteneri sugerează utilitate pe zona de rute/transport local – o direcție pragmatică pentru navetiști și călători.

Gaming: Faptul că s-au testat jocuri populare e un indiciu că am putea vedea comenzi contextuale (pornire, setări, partajare), o nișă ignorată până acum de asistenți.

Analiza pe scurt: unde e „plus valoarea”

De la skill-uri la acțiuni reale. Spre deosebire de integrările „fragile" bazate pe comenzi rigide, modelul App Intents promite acțiuni standardizate, mai ușor de menținut de dezvoltatori. Asta înseamnă mai puține erori și mai puțin „Nu te-am înțeles".

Livrare în etape. Apple anunță clar că funcțiile „grele" – context personal și înțelegere a ecranului – vin ulterior. E o strategie incrementală: pornești cu bazele robuste, apoi adaugi inteligență contextuală.

Comparativ cu concurența. Dacă Amazon a arătat ce se întâmplă când forțezi tranziția, Apple joacă defensiv, dar calculat. Pentru utilizatorul final, fiabilitatea bate spectacolul.

Impact la dezvoltatori. Fereastra de timp pentru a adopta App Intents e limitată. Așteptați-vă la update-uri rapide ale aplicațiilor populare și la o nouă „listă scurtă" de funcții pe care Siri le poate face bine, nu la un „știe tot" din prima zi.

Ce urmează

Calendarul ne duce în primăvara lui 2026 pentru debutul noului Siri, cu funcții avansate promise într-un update ulterior. Până atunci, mingea e la dezvoltatori, care trebuie să-și alinieze aplicațiile la App Intents, și la Apple, care trebuie să finalizeze integrarea LLM-urilor fără să rupă ce funcționa deja.

Bottom line: e o așteptare lungă, dar direcția e corectă. Dacă Apple reușește să livreze un Siri care chiar „face” lucruri în aplicații reale – stabil, repetabil, fără workaround-uri – atunci vorbim de primul upgrade care schimbă, în sfârșit, felul în care folosim asistenții vocali zi de zi.

