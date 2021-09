in Romania, in luna august 2021 au fost inmatriculate 16.129 de masini, aceasta cifra prezinta o crestere de +44.56% fata de aceiasi perioada a anului trecut, august 2020.

Potrivit site-ului acarom.ro, care este si sursa acestui articol, de la 1 ianuarie, pana in 31 august, au fost inmatriculate in Romania, 79.320 de masini noi, aceasta cifra prezinta o crestere de +7.59% fata de acelasi interval de anul trecut, cand putea vorbi de 73.723 de masini.

Nici masinile la mana a doua nu au stat rau, acestea au prezentat o crestere cu 17.03 % fata de acelasi interval de anul trecut, astfel putem vorbi de 34.828 masini la mana a doua inmatriculate in Romania doar in luna August. in Primele 8 luni vorbim despre 270.016 de masini, in crestere cu 11.82% fata de anul trecut cand aveam 241.565.

Clasamentul pe marci autoturisme noi, ian-aug 2021 :