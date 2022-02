O versiune coupe-SUV a lui Skoda Enyaq iV electrică a fost prezentata în sfârșit. Odată cu noul tip de caroserie, a venit și versiunea RS, care face diferența prin design și puterea motorului.

Astăzi, Skoda a dezvăluit noul Skoda Enyaq Coupe iV 2022, o versiune cu un tip de caroserie a modelului SUV electric Enyaq iV numit coupe-SUV. Enyaq Coupe iV a venit cu versiunea RS, care arată mult mai sportivă decât celelalte .

Ce oferă Skoda Enyaq Coupe iV cu caracteristicile sale?

Construit pe platforma MEB a Grupului Volkswagen, noul Skoda Enyaq Coupe iV va fi oferit consumatorilor în patru versiuni diferite. Modelul în cauză are o caroserie mai aerodinamică în comparație cu SUV-ul standard, datorită liniei acoperișului. Coeficientul de rezistență la aer al vehiculului este de 0,234 Cd, ceea ce înseamnă că este mai bun decât modelul standard. Când acest detaliu se adaugă la faptul că vehiculul este mai ușor, se obține o autonomie mai bună, așa cum veți citi în scurt timp.

Enyaq Coupe iV 60, este un model cu tracțiune spate și are un motor de 177 de cai putere și o baterie cu o capacitate netă de 58 kWh. La Enyaq Coupe iV 80, pe de altă parte, puterea motorului crește la 201 CP, iar capacitatea netă a bateriei crește la 77 kWh. Astfel, modelul oferă o autonomie de 545 de kilometri la o singură încărcare, conform WLTP. Bateria ajunge la încărcare completă de la 10% la 80% în 36 de minute.

Aceeași versiune (iV 80) are o autonomie de 531 de kilometri în formă standard de SUV. În acest moment, vedem că s-a realizat o îmbunătățire de 14 kilometri cu noul tip de caroserie.

Modelele Enyaq Coupe iV 80x și Enyaq Coupe iV RS au tracțiune integrală. Motorul pentru prima versiune produc un total de 265 de cai putere. Versiunea RS, care este cel mai puternic și mai sportiv membru al familiei, are 295 de cai putere și 460 Nm cuplu. Acest lucru permite vehiculului să accelereze de la 0 la 100 km/h în 6,5 secunde. Viteza maximă este limitată la 180 km/h.

Design interior si exterior

Versiunea Skoda Enyaq Coupe iV RS este cu 15 mm mai mică în față și cu 10 mm în spate față de celelalte. În plus, culoarea sa unică a corpului este, de asemenea, extrem de izbitoare. La modelul în cauză, roțile de 20 de inci optimizate aerodinamic sunt standard, în timp ce roțile de 21 de inci sunt opționale. Rama grilei iluminate din fata, oglinzile laterale, marginile geamurilor si difuzorul spate sunt in negru lucios. În plus, reflectorul care se extinde prin difuzor este diferit de alte versiuni.

Toate versiunile Skoda Enyaq Coupe iV 2022 sunt echipate cu un acoperiș panoramic din sticlă pe toată înălțimea. Acest detaliu, care este mai subțire decât plafonul normal, a contribuit puțin la spațiul spate redus datorită designului coupe. În interior se folosesc materiale reciclate. Vedem și scaune mai sportive în versiunea RS. În plus, detaliile cu aspect de fibră de carbon de pe consolă sunt, de asemenea, izbitoare.

Toate modelele au un instrument digital de 5,3 inchi și un afișaj multimedia central de 13 inchi. În plus, în spate este oferit un volum de bagaje de 570 de litri. În versiunea standard SUV, acest spațiu era de 585 de litri. Vânzările Skoda Enyaq Coupe iV 2022 vor începe luna viitoare. Pretul nu este inca cunoscut.