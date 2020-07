Smallville – de ce Jonathan Kent moare in sezonul 5

Smallville nu a fost deloc tandru cu Clark Kent de-a lungul celor 10 sezoane ale serialului si, pe la jumatatea drumului, tatal sau Jonathan Kent moare in bratele familiei.

Un eveniment dramatic care era totusi « necesar » conform actorului.

Ce ar fi Clark Kent fara parintii sai adoptivi Jonathan si Martha Kent ? Educatia oferita de acestia l-a facut sa devina un super erou, super-eroul pe care cu totii il cunoastem azi. Daca Superman este atat de binevoitor si protector cu oamenii, acest lucru se datoreaza in totalitate parintilor sai adoptivi. Insa, destinul lui Jonathan Kent este mai tragic decat cel al lui Clark, acesta sufera o criza cardiaca. In Smallville, in episodul 100, personajul moare in bratele familiei sale, dupa o infruntare cu Lionel Luthor.

O veritabila drama pentru Clark dar si pentru fanii lui Jonathan, care nu sunt putini. Disparitia sa era prevazuta inca din sezonul 3 al serialului cand a dezvoltat o problema cu inima dupa ce s-a lasat posedat de Jor-El.

Chiar daca moartea acestuia era asteptata intr-o oarecare masura, ramane unul din cele mai tragice evenimente.

Dupa moartea lui Jonathan Kent, John Schneider a revenit de sase ori in Smallville, inclusiv in episodul final al serialului.