Smartphone: de la telefonul cu taste la smartphone-urile pliabile

Industria telefoniei mobile a avut parte de o ascensiune incredibil de rapida. Desi istoria telefonului mobil ajunge pana in 1908, anul 1946 este cel in care a fost facut primul apel cu ajutorul unui telefon fara fir. Cu toate astea, evolutia nu a fost asa de rapida precum in zilele noastre si in 1992 apare primul telefon mobil care este facut disponibil pentru publicul larg abia in 1994.

Din 1992 pana in 2001 nu se intampla prea multe, iar 2001 este anul in care telefonul se intalneste cu internetul. Cu toate astea, tehnologia nu este accesibila tuturor si telefonul este privit mai degraba ca o necesitate, nu un instrument prin care poti trimite mesaje prietenilor si sa te uiti la seriale.

Situatia se schimba in anul 2007 cand apare in scena Steve Jobs si lanseaza iPhone-ul. Acesta este momentul in care multi au inteles puterea telefoanelor mobile si, la un an mai tarziu, apare si Android.

De atunci, de la an la an, evolutia telefoanelor mobile a fost incredibil de accelerata incat in ziua de astazi poti vedea chiar si TV online pe Android sau filme si seriale prin diferite servicii de streaming precum HBO sau Netflix.

Comparant cu situatia de acum cateva zeci de ani cand puteai asculta muzica decat la caseta si aparatele foto inca functionau doar cu film, putem spune ca telefonul mobil a schimbat cu totul lumea in care traim. Suntem mai conectati ca niciodata, putem consuma continut multimedia mult mai usor si avem o multime de retele de socializare prin care putem interactiona.

Pe langa posibilitatea de a folosi aceste retele si de a vorbi oriunde cu oricine in lume, telefoanele au castigat foarte repede adepti datorita faptului ca ofera un ecosistem multimedia adaptat nevoilor acestui secol in care oamenii sunt tot timpul pe fuga.

Daca inainte aveam rabdare sa vedem seriale doar atunci cand erau difuzate la TV si ne faceam programul in functie de ce era la televizor in seara respectiva, acum avem sute sau chiar mii de titluri la o simpla apasare de buton. Usurinta cu care le putem accesa ne face sa luam cu noi serialul sau filmul preferat oriunde am merge. Il putem vedea in masina, in tren sau chiar la coada la supermarket sau la doctor.

In prezent, telefoanele mobile sunt mai puternice decat multe calculatoare si reprezinta un device fara de care majoritatea oamenilor nu mai ies din casa. Acestea pot inlocui cu usurinta o harta, un laptop, un PC sau chiar stirile de dimineata deoarece exista aplicatii meteo prin intermediul carora poti vedea cum este vremea afara, iar stirile le poti primi fie pe mail, fie prin accesarea unor agregatoare de stiri sau a site-ului direct.

In concluzie, telefoanele mobile au avut o evolutie lenta in primii 30 de ani de la aparitia lor, dar odata cu aparitia smartphone-ului, totul s-a intamplat intr-un ritm atat de alert incat a existat o perioada in care, daca nu schimbai telefonul de la an la an, ramaneai in urma cu tehnologia si nu puteai avea cele mai noi aplicatii sau jocuri de pe piata.

In momentul de fata, tehnologia smartphone-urilor nu mai avanseaza cu aceeasi viteza, dar producatorii reusesc sa aduca lucruri noi de la an la an datorita competitivitatii care exista in piata. Spre exemplu, in ultimii ani, telefoanele s-au axat foarte mult pe camera foto si cei care au reusit sa scoata telefoane cu camere cat mai performante, au castigat foarte multi clienti.