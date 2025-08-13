Smartwatch-urile nu măsoară bine stresul. Un studiu cu aproape 800 de participanți arată limitele acestor funcții

Un val de entuziasm a însoțit funcțiile „stress tracking” din smartwatch-uri, văzute de mulți ca un mic barometru emoțional la încheietură. Un studiu publicat în Journal of Psychopathology and Clinical Science temperează însă așteptările: dispozitivele poartă un limbaj al corpului prea sărac pentru a spune, cu acuratețe, ce trăim pe dinăuntru. În unele situații, ceasul „vede” stres acolo unde, de fapt, este doar emoție pozitivă ori agitație firească.

Cercetarea a urmărit aproape 800 de studenți care au purtat brățara Garmin Vivosmart 4, iar auto-evaluările zilnice ale stării emoționale au fost puse față în față cu ceea ce a scos din senzori gadgetul. Legătura dintre ce spun oamenii că simt și ce „spun” datele a ieșit foarte slabă sau inexistentă pentru majoritatea participanților. Concluzia raportului este tranșantă: măsurătorile privind stresul, oboseala și somnul nu se aliniază bine cu realitatea trăită de utilizatori, ridicând semne de întrebare despre diferențele dintre sursele de date și potențialele erori de măsurare.

Garmin promovează pe site funcția de monitorizare a stresului cu un scor 0–100 calculat de algoritmul Firstbeat Analytics. Baza sunt pulsul și variabilitatea ritmului cardiac citite de senzorul optic. Compania admite totuși dificultatea problemei: aceeași creștere a ritmului cardiac poate veni din surse complet diferite, de la un discurs în public la urcatul scărilor. Recomandarea lor este purtarea cât mai des a brățării, în special noaptea, când nivelul de stres e în mod obișnuit cel mai scăzut, pentru a contura un tablou mai fidel între relaxare și tensiune.

Unul dintre autorii studiului, Eiko Fried, a rezumat pentru The Guardian imaginea mare: corelația dintre auto-raportările de stres și valorile ceasului a fost „practic zero”. Explicația este intuitivă. Ceasul măsoară pulsul, iar ritmul cardiac se aprinde la fel de bine și la bucurie, și la excitare sexuală, nu doar la anxietate. Mesajul lui pentru utilizatori este prudent: luați datele din wearables ca informație orientativă, nu ca verdict clinic. Sunt dispozitive de consum, nu instrumente medicale.

Dincolo de stres, autorii notează că Vivosmart 4 s-a descurcat destul de bine la monitorizarea somnului, chiar dacă legătura cu senzația de oboseală raportată de utilizatori a fost mai slabă. E un semn că ceasurile pot prinde corect anumite rutine fizice, dar când intrăm în psihologie, contextul face toată diferența și asta nu se vede într-un grafic de puls.

De ce apar aceste diferențe

Indicatorii fiziologici dintr-un wearable se uită la „cât de tare” reacționează corpul, nu la „de ce”. Pulsul și variabilitatea lui măsoară intensitatea, nu sensul emoției. Fără context – ce faci, cu cine ești, ce gânduri ai – algoritmul nu poate deosebi stresul de o emoție plăcută care arată la fel în date. Aici se explică și de ce purtarea mai lungă și pe timp de noapte poate ajuta la stabilirea unui reper personal, dar nu vindecă ambiguitatea de principiu.

Studiul se aliniază cu direcția din literatura recentă. Un metaanaliză din 2023 arăta că eficiența gadgeturilor în reducerea sau ameliorarea stresului a fost puțin sau deloc evaluată, multe lucrări fiind mai degrabă treceri în revistă ale subiectului. Tot în 2023, o cercetare de la Vrije Universiteit Amsterdam a ajuns la o idee similară: ceasurile confundă frecvent starea de activare fiziologică cu stresul propriu-zis. Cu alte cuvinte, nu e un caz izolat, ci o limită a clasei de tehnologii care citesc în principal pulsul și ritmul lui.

Ce înseamnă pentru utilizatorii din România

Dacă folosești un smartwatch pentru „stress tracking”, tratează scorul ca pe un indicator de trend, nu ca pe o diagnoză. E util să vezi cum arată o săptămână mai aglomerată față de una mai liniștită sau dacă nopțile mai scurte îți mută tot graficul în sus. Nu îți schimba obiceiurile doar pentru că ai prins câteva zile cu „stres ridicat” pe ecran. Notează contextul în care apar vârfurile, adaugă un jurnal scurt al activităților și emoțiilor, și vei câștiga o interpretare mult mai sănătoasă a datelor.

Dacă ținta ta este somnul, mesajul este ceva mai optimist. Studiul a găsit rezultate bune la monitorizarea somnului, deci aici ceasul îți poate oferi un feedback practic: ore de culcare, treziri, tendințe săptămânale. Cât despre oboseală, nu te aștepta ca dispozitivul să „știe” perfect cum te simți. Ascultă-ți corpul și, dacă apar simptome persistente, discută cu un specialist. Un gadget rămâne un instrument de sprijin, nu o soluție în sine.

Pentru piața locală, unde tot mai multe modele vin cu promisiuni de „wellbeing” și scoruri de stres frumos colorate, miza este să calibrăm așteptările. Datele brute sunt doar începutul. Valoarea adevărată vine din interpretare, din modul în care le pui în contextul tău: muncă, somn, sport, alimentație, cafea. Aici un ceas bun poate fi un catalizator pentru obiceiuri mai sănătoase, chiar dacă nu îți poate citi cu adevărat starea psihologică.

Privind în ansamblu, concluzia studiului nu demonizează tehnologia. Doar ne amintește că psihicul nu încape într-un senzor optic. Smartwatch-urile ne ajută să ne urmărim rutinele și să observăm tipare. Când vine vorba de stres, însă, cifrele de pe încheietură trebuie dublate de atenția la propriile trăiri. Exact acolo se face diferența între un grafic frumos și o decizie bună pentru tine.