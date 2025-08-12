Snapdragon 8 Elite 2 apare în Geekbench: scoruri peste generația anterioară și posibile indicii „For Galaxy”

Primele rezultate pentru noul Snapdragon 8 Elite 2 au ieșit la iveală în Geekbench 6.4.0, observate și de Gizmochina, cu testele rulate pe un Samsung identificat ca SM-S947U. Nu vorbim neapărat despre varianta standard a cipului, ci mai degrabă despre o ediție overclockată „pentru Galaxy”, așa cum sugerează contextul.

În teste, platforma a obținut 3.393 de puncte single-core și 11.515 multi-core. Raportat la Snapdragon 8 Elite de primă generație, care marca aproximativ 3.125 și 9.932, vorbim de un plus în jur de 8,6% pe single-core și aproape 16% pe multi-core. Pe românește, saltul pe un singur nucleu e moderat, dar în sarcini paralele și aplicații care folosesc mai multe nuclee creșterea se simte mai consistent.

Din rezultatele video menționate reiese că nucleul principal a rulat limitat la 4,0 GHz, departe de plafonul teoretic de 4,74 GHz. Asta indică un sample aflat încă în stadii timpurii, în care frecvențele sunt ținute conservator pentru stabilitate și calibrare. Se păstrează o configurație 6+2, cu șase nuclee de eficiență la 3,63 GHz, ceea ce explică de ce multi-core-ul urcă mai vizibil: când ai mai multe nuclee de eficiență „împinse” sus, scorul cumulat crește fără să forțezi neapărat nucleul principal.

E bine de ținut minte că Geekbench e un reper util, dar rămâne un test sintetic. Tradus în utilizarea de zi cu zi, acest tip de rezultat promite deschideri mai rapide, un multitasking mai elastic și ceva rezervă pentru jocuri și editare foto/video pe telefon. Diferența față de prima generație nu pare spectaculoasă pe hârtie în single-core, dar câștigul de aproape 16% pe multi-core e fix genul de upgrade care ajută la anduranță în scenarii reale. În plus, dacă vorbim despre o versiune „For Galaxy”, e de așteptat ca Samsung să urmărească acel echilibru delicat între viteză și temperaturi, lucru care contează mult la noi, unde telefoanele stau ore bune în rețele 5G și în trafic dens de date.

Faptul că frecvențele sunt ținute mai jos decât potențialul maxim spune că nu am văzut tot ce poate 8 Elite 2. Inginerii obișnuiesc să urce treptat limitele pe măsură ce firmware-ul se coace și răcirea e validată pe hardware final. Dacă trendul din aceste rezultate se păstrează, generația a doua 8 Elite va livra un upgrade sănătos mai ales în sarcini grele, fără a sacrifica eficiența—un tip de progres mai util decât un vârf spectaculos pe un singur nucleu.

Prezentarea oficială este așteptată la Snapdragon Summit pe 23 septembrie. Până atunci, cifrele apărute conturează o direcție clară: Qualcomm țintește rafinament și consistență, iar varianta „For Galaxy” ar putea aduce un plus de personalitate telefoanelor Samsung care vor miza pe acest chipset și pe piața din România. Dacă se confirmă frecvențe mai curajoase în versiunile retail, 8 Elite 2 are toate șansele să fie genul de upgrade care se simte în fiecare zi, nu doar în grafice.