Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy nu mai este atât de special pe cât se credea inițial

În momentul lansării seriei Samsung Galaxy S23, Samsung se mândrea cu un element diferentiator: un chipset personalizat de la Qualcomm, numit Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy. Cu toate acestea, se pare că acest chipset nu mai este atât de exclusiv pe cât s-ar fi crezut inițial. Noul RedMagic 8S Pro a fost lansat recent și este echipat cu același chipset ca și Samsung Galaxy S23, confirmând astfel că este de fapt un Snapdragon 8+ Gen 2.

Un chipset identic, fără diferențe semnificative

Am reușit să obținem o unitate de test a RedMagic 8S Pro și am verificat că acesta folosește același chipset ca și Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy. Qualcomm a confirmat acest lucru. Codul de identificare al chipsetului Snapdragon 8 Gen 2 este SM8550-AB, în timp ce varianta pentru Galaxy este denumită SM8550-AC. Pe RedMagic 8S Pro, sistemul identifică SoC-ul ca fiind SM8550-AC, chipsetul identic cu cel din seria Samsung Galaxy S23. Am verificat și vitezele de ceas ale procesorului și ale GPU-ului și am constatat că acestea coincid cu cele ale Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy, cu o ușoară creștere.

Strategia Qualcomm și posibilele confuzii

În urma discuțiilor cu Qualcomm, am primit următoarea declarație, care confirmă constatările noastre și menționează că acest nou chipset este încă considerat doar un Snapdragon 8 Gen 2: „Nu există diferențe de specificații între Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy și această nouă variantă a Snapdragon 8 Gen 2 cu frecvențe maxime de 3.36GHz pentru CPU. În urma parteneriatului nostru extins anunțat în iulie 2022, am colaborat îndeaproape cu Samsung pentru a personaliza în mod unic Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy pentru Flip5/Fold5/Tab9. De exemplu, Samsung ne-a furnizat IP-ul lor de cameră proprietar pentru a fi integrat în Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy. Având în vedere ajustarea minoră a frecvenței nucleului principal al CPU-ului, tratăm această platformă ca o variantă a platformei originale (Snapdragon 8 Gen 2). Scopul nostru este de a menține structura simplificată de denumire introdusă în noiembrie 2021, astfel încât să fie mai ușor pentru OEM-uri și consumatori să descopere și să aleagă dispozitive alimentate de Snapdragon.”

Interesant este faptul că Qualcomm nu a făcut publicitate acestui chipset. Pe pagina oficială pentru Snapdragon 8 Gen 2, acest număr de cod este menționat ca o opțiune, cu mențiunea de a consulta specificațiile OEM-ului pentru viteza de procesare a CPU-ului. Se pare că Qualcomm consideră aceste ridicate de frecvență ca fiind aceeași denumire de chipset. Acest lucru nu este neapărat un aspect negativ, deoarece de obicei, aceste creșteri minore de frecvență erau singurele modificări aduse chipsetului. Cu excepția anului trecut, când Snapdragon 8+ Gen 1 a suferit modificări semnificative în procesul de fabricație, obținând astfel câștiguri majore în eficiență și rezultând îmbunătățiri comparabile cu cele dintr-un an la altul.