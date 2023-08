Snapdragon 8 Gen 4 ar putea fi produs exclusiv de Samsung din cauza problemelor de capacitate

Qualcomm, cunoscută pentru producția de cipuri, este în zvonuri că va folosi exclusiv procesul TSMC de 4nm N4P pentru următorul său Snapdragon 8 Gen 3. Cu toate acestea, din cauza problemelor continue de capacitate, s-ar putea să fie nevoită să schimbe direcția pentru Snapdragon 8 Gen 4 și să se orienteze către fabrica Samsung pentru anul 2024. Se pare că Apple a reușit să obțină majoritatea waferelor TSMC de 3nm, lăsând doar 15% disponibile pentru Qualcomm. Această proporție ar fi inacceptabilă pentru producătorul de cipuri.

De asemenea, se zvonește că TSMC va furniza expedieri către MediaTek, lăsând practic nimic pentru Snapdragon 8 Gen 4 al Qualcomm. Un zvon recent postat de @MappleGold sugerează că Qualcomm va adopta o abordare duală care implică atât Samsung, cât și TSMC, doar dacă acesta din urmă poate îmbunătăți randamentele sale de 3nm, care se zvonește că sunt de doar 55%. Cu toate acestea, un alt raport indică un randament între 70-80%. Indiferent de cifră, Qualcomm va vedea doar 15% din aceste expedieri de 3nm, restul fiind rezervate pentru MediaTek și Apple.

În timp ce TSMC ar putea face eforturi pentru a îmbunătăți producția de 3nm, se pare că nu poate face astfel de ajustări într-un singur an și că producția sa de wafer de 3nm va fi întotdeauna la capacitate maximă, datorită Apple. Cu Qualcomm posibil schimbându-se la Samsung pentru Snapdragon 8 Gen 4, nu este clar care proces de fabricație va fi folosit, dar se crede că nodul 3nm GAAP (Gate All Around Plus) va fi utilizat pentru a rivaliza cu tehnologia proprie a TSMC.

Probele primite de Qualcomm de la fabrica Samsung arată promițătoare, sugerând că s-ar putea să nu fie o decizie proastă să schimbe partenerii, cel puțin pentru lansarea unui cipset. Existau zvonuri că firma din San Diego s-ar muta la procesul TSMC N3E, care este o iterație a procesului său existent de 3nm, dar pe baza ultimului zvon, aceste planuri s-ar putea să nu se materializeze.