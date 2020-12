Snapdragon 888: Acesta va fi numele noului chip Qualcomm, iar Realme îl va folosi

Snapdragon 875? Nu, mulțumesc: prea banal. Se pare că Qualcomm este pe cale să abandoneze creșterea liniară în denumirea procesoarelor sale și să facă un salt înainte: următorul SoC de vârf, cel care va fi prezentat în câteva ore la Tech Summit, ar trebui de fapt să se numească Snapdragon 888 .

Există două informații importante care susțin această teză. Primul: cunoscutul leaker Ishan Agarwal afirmă cu încredere existența acestuia, chiar dacă nu este sigur dacă este produsul emblematic al noului catalog. Și cine știe, poate ar putea exista și un Snapdragon 875, iar acest 888 ar putea fi o opțiune suplimentară față de celălalt, cam ca versiunile „Ultra” sau „Pro Plus” de pe piața smartphone-urilor. Dar cea mai concretă ipoteză este că lucrurile rămân neschimbate și pur și simplu numerotarea se schimbă.

Qualcomm Snapdragon 888 5G!

The Flagship processor (I think?) for all Android phones next year. Excited to see the improvements. Also, A GSMArena Commenter seemingly knew it before us all haha. Official announcement should be soon. #Snapdragon #SnapdragonSummit #Snapdragon888 pic.twitter.com/MOCLBKGTlb

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 1, 2020