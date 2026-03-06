Google schimbă regulile Play Store: comision redus și sisteme de plată alternative pentru aplicații

Google anunță schimbări majore în modul în care percepe comisioanele din Play Store. Compania reduce taxa standard de 30% pentru tranzacțiile realizate în aplicații și introduce mai multă flexibilitate pentru dezvoltatori în ceea ce privește sistemele de plată.

Anunțul a fost publicat pe blogul oficial Android Developers. O parte dintre modificări vin după acordul încheiat cu dezvoltatorul de jocuri Epic Games în noiembrie anul trecut. Deși Google putea aștepta deciziile finale ale instanțelor implicate în procesele în curs, compania a ales să implementeze schimbările mai devreme.

Dezvoltatorii vor putea alege dacă folosesc sistemul de facturare Google sau propriile soluții de plată direct în aplicații. De asemenea, aplicațiile vor putea redirecționa utilizatorii către site-urile dezvoltatorilor pentru finalizarea achizițiilor. Google afirmă că obiectivul este creșterea opțiunilor disponibile pentru utilizatori, fără a compromite siguranța.

Pentru dezvoltatorii care utilizează sistemul de facturare Google Play, va exista o taxă de facturare specifică fiecărei piețe. În Spațiul Economic European, Regatul Unit și Statele Unite, această taxă va fi de 5%.

În paralel, taxa pentru serviciul de achiziții în aplicație scade. Pentru instalările noi de aplicații, comisionul va fi de 20%. Google definește instalările noi ca fiind prima instalare realizată după introducerea noilor taxe într-o regiune.

Dezvoltatorii care participă la programul Apps Experience Program și la versiunea actualizată a Google Play Games Level Up vor beneficia de condiții suplimentare. Pentru tranzacțiile provenite din instalări existente, comisionul rămâne 20%. În schimb, pentru instalări noi, taxa scade la 15%.

Abonamentele recurente vor avea un comision și mai redus. Google va percepe o taxă de 10% pentru acest tip de tranzacții.

Compania introduce și programul Registered App Stores, conceput pentru a facilita instalarea magazinelor alternative de aplicații. Platformele care aderă la program vor fi verificate în prealabil de Google și trebuie să respecte anumite standarde de securitate și calitate.

Magazinele de aplicații care nu se înscriu în program vor putea fi instalate în continuare pe Android prin sideloading. Acestea vor avea însă același statut ca orice altă aplicație instalată în afara Play Store. Programul Registered App Stores va fi lansat inițial în afara Statelor Unite, urmând ca extinderea pe piața americană să depindă de aprobările instanțelor.

Google a publicat și un calendar aproximativ pentru introducerea noilor reguli. Implementarea va avea loc treptat, pentru a permite dezvoltarea infrastructurii tehnice și adaptarea dezvoltatorilor la schimbări, dar și pentru respectarea reglementărilor locale.

Calendarul estimat al implementării:

până la 30 iunie: Spațiul Economic European, Regatul Unit și Statele Unite

până la 30 septembrie: Australia

până la 31 decembrie: Coreea de Sud și Japonia

până la 30 septembrie 2027: restul lumii

Noile taxe reduc semnificativ costurile pentru dezvoltatori. Pentru instalările noi, aceștia vor plăti o taxă de serviciu de 15% și o taxă de facturare de 5%, ceea ce reprezintă o reducere de 33% față de vechiul comision de 30%.

În cazul instalărilor existente, dezvoltatorii vor achita o taxă de serviciu de 20% și una de facturare de 5%. Reducerea totală față de modelul anterior este de aproximativ 16%.

Anunțul marchează și încheierea conflictului dintre Google și Epic Games. Directorul executiv al Epic, Tim Sweeney, a declarat pe platforma X că noul program reprezintă „o ofertă mai bună pentru toți dezvoltatorii”. Acesta a confirmat că Epic a încheiat toate disputele cu Google la nivel global.

Google consideră că aceste modificări vor întări ecosistemul Android și vor sprijini dezvoltatorii să creeze aplicații și jocuri de calitate mai ridicată, disponibile pe mai multe tipuri de dispozitive. Compania afirmă că va continua colaborarea cu comunitatea de dezvoltatori pentru a construi următoarea generație de experiențe digitale.

În același context, jocul Fortnite urmează să revină la nivel global în Play Store.